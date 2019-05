QUINTERO, CELAYA Y LOS AZTECAS MANIFIESTAN SU APOYO A SONIA

• Le exaltan su sencillez, su humildad y su identificación con el campo a la candidata del PAN a la diputación por el XVII distrito quien se comprometió a ser su aliada en el congreso del estado.

ALFREDO GARCIA BECERRA

Ejido Celaya, municipio de El Mante. – En su 25 avo día de campaña la candidata del PAN a la diputación por este XVII Distrito Sonia Mayorga López dio muestras del porqué se suman a su propuesta, al recibir la solidaridad, afecto y respaldo de los habitantes de Quintero, Celaya y Los Aztecas con quienes dialogó y se comprometió a trabajar como su diputada con acciones, gestiones e iniciativas de ley que permitan mejorarles las condiciones de vida.

En su vista domiciliaria en congregación Quintero los habitantes fueron hospitalarios y abrieron las puertas de sus hogares y de sus corazones al identificarse con el proyecto de Sonia a quien ofrecieron su apoyo para lavarla al Congreso del estado.

En esta comunidad donde vivieron los primeros pobladores del municipio, Sonia Mayorga se reencontró en su recorrido con parientes y amigos, además de compañeros cañeros quienes de inmediato se solidarizaron con sus propuestas y le manifestaron estar listos con su voto el próximo 2 de junio.

Posteriormente Mayorga López sostuvo una importante reunión en el ejido Celaya en donde vecinos de este poblado y de comunidades vecinas como del ejido Las Ánimas le dieron una cálida bienvenida a través del líder local Jesús Sauceda quien la identificó como la más viable para sacar adelante el distrito.

En este encuentro en donde también acompañaban a la candidata de Acción Nacional el delegado municipal José natividad Juárez y la presidenta del comité de campaña María Alfreda García Mendoza, Sonia solicito el apoyo de las mujeres, de los jóvenes y de los hombres del campo para representarles en el congreso del estado.

“soy de campo, del ejido, no me rajo, tope donde tope hasta lograr lo que me propongo, y mi propuesta es la de sacar adelante el distrito” destacó Sonia al explicar el listado de opciones que se busca para impulsar mejores condiciones de vida que incidan en las mujeres, a los jóvenes, en el campo, en la niñez, el deporte, la salud, la educación

Al reiterar su agradecimiento por haberla recibido y escuchado y pedirles su apoyo para consolidar el rumbo que hace dos años y medio tomaron con el gobernador del estado, una vecina de este ejido le dijo “lo va a lograr por su humildad y contacto que tiene con el pueblo” lo que de inmediato agradeció reiterándoles que no les va a fallar.

Posteriormente en el ejido Los Aztecas, en donde acudió a invitación de los festejos de la fundación del ejido Sonia Mayorga convivio con la comunidad de este poblado y de ejidos vecinos de esta zona temporalera quienes le manifestaron en repetidas ocasiones su respaldo para consolidar el triunfo del próximo 2 de junio y con el voto mayoritario contar con ella como aliada del sector productivo y de las familias de esta región en el congreso del estado.

Cuarto Poder de Tamaulipas/