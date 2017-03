PROTOCOLO POLÍTICO

Por Armando G. Treviño

DOÑA DIVA HADAMIRA GASTÈLUM ENVIARÀ DELEGADO-DELEGADA- ESPECIAL A TAMAULIPAS ANTES DE LA “SEMANA MAYOR”.

“COMPLOT” EN CD. VICTORIA ORQUESTADO POR EL BACHE Y MEMO “CELESTINO” MARTÌNEZ PARA ECHARLE CHINGASOS A CABEZA DE VACA Y METER A “HUEVO” A PEDRO LUÌS (A) EL PELUCO “LÌDER” DEL PRI TAMAULIPECO.

Sanabagana, “pa`mi que en la siguiente semana, casi entrando a la “semana Santa”- Doña Diva Hadamira Gastèlum Bajo- Le juro que así se llama y asì se apellida- es la Secretaria del PRI nacional que tiene bajo su “autoridad” los estados de la República que están en manos de los partidos opositores al tricolor designará el “delegado o delegada” especial del PRI para Tamaulipas que de seguro ya traerá bajo el “sobaco” las reglas, candados y perfil de la convocatoria para del que serà “dedeado –o-dedeada” como Presidente del PRI en Tamaulipas.

Esto tendrá que suceder, le platico, antes de que termine marzo y ya para la “semana Mayor”, los que pretendan resucitar el PRI cuerudo, que todavía por sus “heridas” mana abundante “plasma”, principalmente las cuchilladas por la espalda de las certeras puñaladas traicioneras que le “asestaron” el trio de criminales políticos capitaneados por el ex gobernador ladròn EGIDIO TORRE CANTÙ y sus cómplices RAFAEL GONZÀLEZ BENAVIDES alias el sepulturero y TOÑO MARTÌNEZ TORRES alias la Chiquilla Cariñosa.

La “resucitada” del PRI, eskiusme amsorrey la “reestructuración” del PRI- que hoy està en artículo de muerte- serà tarea de Doña DIVA HADAMIRA que por cierto cumple años en julio 30- nació en Sinaloa en esas fecha, pero en 1961 desde luego consultando al PRIMER PRIISTA DEL PAIS- Mi Presidente de Todos los Mexicanos ENRIQUE “MI QUIQUE DE ORO”- PEÑA NIETO- ESKIUSME- CONSULTANDO AL Primer Priista del Paìs, el mondao y bueno para nada de ENRIQUE OCHOA REZA mi clavillaso de oro y otros apodan el pinocho.

Chingesu, aquí Doña Diva Hadamira, se encontrará el chingo de tribus de caníbales tricolores que ya tienen rato-SIGUIENDO EL EJEMPLO del SEPULTURERO de Rafael Gonzàlez- destrozándose unos a otros. Casi le puedo asegurar que el “bueno” es ALEJANDRO GUEVARA COBOS, diputado mantense que tendrá la tarea de hacer la mejor “cirugía estética” para componer el “rostro” del PRI tamaulipeco.

BACHE, RAFAEL EL SEPULTURERO- PEDRO LUIS ALIAS EL PELUCO, ALEJANDRO ETIENNE, SOSTUVIERON “REUNIÒN CUMBRE” EN CD, VICTORIA. OBJETIVO: PELUCO AL PRI ESTATAL, PARA ASEGURAR “BOLETO” A SENADURIA DE BALTAZAR BACHE – Y DOCENA DE PERIODISTAS CONVOCADOS POR GUILLE “CELESTINO” MARTINEZ-QUE TAL RIATITAS.

Chingesu, por el bien informado periodista GILDO R. GARZA nos enteramos de la reunión sostenida en Cd. Victoria en la Palapa del ex alcalde y hoy diputado coordinador de la “bancada priista” en el Congreso convocada por el candidato perdedor del PRI a la gubernatura Baltazar Hinojosa Ochoa alias el Bache y otros conocen con el apodo de la “cajita Vacía” como lo bautizò el ex gobernador ladròn Egidio Torre Cantù.

La reunión se inició con un almuerzo, la plática se prolongó a la mediodía y ya bien “calientes” – como dice la canción de Joaquín Sabina- y nos dieron las 11.00 las 12.00 y la una y las 3 y las 3 de la madrugada- y es que la “plática” tenía varias aristas , una, echarle chingasos al Gobierno de Francisco Javier Garcìa Cabeza de Vaca y varios planes “b” para apoderarse del PRI estatal, instalando al diputado PABLO ZARATE JUÀREZ- eskiumse – amsorrey para instalar al diputado Pedro Luìs Coronado como Presidente del PRI Estatal y llegar el BACHE HINOJOS COMO Abanderado del tricolor a una de las SENADURIAS y “repetir” en su momento-2022- como abanderado del PRI a la Gubernatura de Tamaulipas. ¡Quibole!

12 PERIODISTAS PARA ECHARLE CHINGASOS AL GOBERNADOR CABEZA DE VACA “CUCHILIADOS” POR “MEMO CELSTINO” MARTÌNEZ- QUE ENTREGÒ RESPECTIVOS SOBRES “COLOR MANILA”

Primero, echarle hartos chingasos a CABEZA DE VACA pa`que le baje el “volumen” y a los “desos” y para eso, el encargado e la campaña “negra” se había invitado al ex jefe de Comunicación del anterior des-gobierno Guillermo “Memo Celestino” Martìnez que previamente invitó a la reunión a màs de 12 periodistas adscritos a Prensa del Congreso y del gobierno Estatal. A los que se les dio instrucciones y a cada uno, su respectivo sobre “color manila”.

La otra: es “consigna de los presentes”: PABLO ZÀRATE JUÀREZ ALIAS EL “PZ” para presidente del PRI Estatal- ESKIUSME- EL DIPUTADO FEDERAL PEDRO LUÌS CORONADO ALIAS PELUCO para presidente del PRI Estatal. En La reunión también estuvo Toño Martìnez Torres alias la chiquilla Cariñosa que se le premiará en el “futuro” con una diputación de chiripa- eskiusme- “plurinominal”.

El encargado de la campaña SUCIA contra el gobierno Estatal que preside Francisco Javier Garcìa Cabeza de Vaca a cargo de GUILLERMO MEMO MARTÌNEZ que algunos apodan como la celestina y que fuera encargado de “surtir” de “carne fresca” al ex Gobernador rata- de esa “carnita” que el kilo vale sus 100 mil baros y que se pagan gustosos, serà el General en Jefe de la campaña sucia contra el gobernador Actual.

/PERO SIGO SIENDO EL REY/- DESPUÈS ME DIJO UN ARRIERO/ QUE NO AY QUE LLEGAR PRIMERO SINO QUE AY QUE SABER LLEGAR/

Ya para el filo de las 11.00 de la noche, y ya con varios “desenpanses”- El Bache Hinojosa le salió lo “Bohemio”- En mi rancho la Esperanza, Municipio de Villa China N.L. a los bohemios les apodan Teporochos- le decía- Mi Bache, ya con litro y medio de “de herradura” – ¡ Ah- pero eso Sí, del “reposado”- entre pecho y panza- que agarra la guitarra para entonar todos los presentes guiados por la aguardentosa voz del Bache- la conocida canción El REY ” /Después me dijo un arriero- que no ay que llegar primero/ sino que ay que saber llegar/- ” /con dinero y sin dinero- hago siempre lo que quiero/pues mi palabra es la Ley/ pero sigo siendo el Rey/. Total, ya pa`las tres de la madrugada, ya nomás quedaban El Peluco y el Bache. El complot, sellado por los presentes- está en marcha. CHINGAO, DESDE LUEGO QUE ESTO DARÀ PARA MUCHO MÀS TINTA EN SIGUIENTES COLUMNA. Oiga, le recomiendo a mi querido hermano LIC. y LIC. EN Contaduría- ROLANDO RODRÌGUEZ SALDIVAR que tiene su despacho para todo tipo de asuntos civiles y penales por la Av. Del Trabajo No. 34 en la colonia Lucio Blanco, casi- casi frente a la entrada del panteón Jardín, con teléfono 8682-743836 y el celular 8681/ 62 24 59- consúltelo si tiene un asunto penal o Civil -difícil- y por hoy- le dejo mi correo- feyoyo1@hotmail.com

Cuarto Poder de Tamaulipas/