PROTESTAN HOY 10 MIL MEXICANOS EN SEGOB; SOLICITARÁN AL GOBIERNO DE AMLO OBRAS Y SERVICIOS

Ciudad de México.- Al menos 10 mil mexicanos organizados en el Movimiento Antorchista, por segunda ocasión, realizan este día un mitin de protesta ante la Secretaría de Gobernación (Segob), para demandar al Gobierno federal cumpla con lo que prometió el pasado 13 de marzo cuando se realizó la primer protesta donde se solicitó que funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) responda a las preguntas de quién, cómo y cuándo se va a encargar de realizar obras y servicios para pueblos y colonias marginadas del país.

En ese mitin del 13 de marzo, con tres mil mexicanos, fueron atendidos por Lilia Aguilar, encargada de atención a organizaciones sociales, quien se comprometió a reinstalar las mesas de trabajo y a dar respuesta y solución, vía dependencias federales, a la petición de obras y servicios.

Tras casi un mes de esa movilización y tras el incumplimiento de Lilia Aguilar y otros funcionarios para realizar dichas reuniones de trabajo con funcionarios o titulares de dependencias como Sedatu o SHCP y no encontrar una respuesta a ¿quién, cómo y cuándo se van a realizar obras públicas en este Gobierno?; hoy miles de familias vuelan a las inmediaciones de la Segob.

El Movimiento Antorchista, a través de su vocero nacional, Homero Aguirre Enríquez, ha señalado que la pobreza y la marginación agobia la vida de miles de mexicanos; y que eso ocasiona protestas como mítines y marchas y remarcó que “Antorcha es un grupo de mexicanos trabajadores, amas de casa que tienen que cuidar de sus hijos y a pesar de eso tienen que luchar porque las circunstancias del país así lo indican”.

Además se ha remarcado que Antorcha se siente indignada cuando se quiere cambiar el nombre de Movimiento Antorchista por Antorcha Mundial; “las calumnias y mentiras que se inventan diciendo que los dirigentes quieren recursos, no es más que una maniobra política para no atender las verdaderas demandas de la población” y enfatizó que todos los mexicanos organizados deben protestar “lo diga quien lo diga”, y que Antorcha siempre va a protestar cuando la calumnien y cuando se quiera deformar la organización.

Asimismo, se ha remarcado en miles de ocasiones que Antorcha no quiere dinero en manos de sus líderes o agremiados; Antorcha no quiere recursos para luego repartirlo entre los mexicanos, “eso que se ha dicho es calumnia e invento para enlodar al antorchismo; lo que Antorcha y sus tres millones de agremiados solicitan son obras y servicios”.

Si el Gobierno quiere dar tarjetas, bienvenidas para los mexicanos, pero lo que se está pidiendo, además, son obras de carácter social, “queremos que nuestros hijos tengan escuelas, clínicas o centros de salud para curarnos; queremos pavimentaciones, luz y drenaje para nuestras colonias y pueblos, pero esto no se va a resolver con la entrega de tarjetas”.

Como esas reuniones con funcionarios de las dependencias no se han dado y solo se siguen alargando los plazos o cancelando las que se programaron; y, por otro lado, las necesidades de la población no se atienden, hoy al menos 10 mil mexicanos se reúnen en las inmediaciones de la Segob Federal para exigir, nuevamente, atención del gobierno federal y de la Secretaría de Gobernación. Las protestas sin embargo, apenas comenzarán, pues de no encontrar atención y solución, las manifestaciones se irán escalando hasta llegar a ser 50 mil o 100 mil mexicanos que vengan a exigir al gobierno de AMLO, cumplo con lo de “Primero los pobres”.

