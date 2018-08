PRESENTA GOBERNADOR VENTAJAS PARA INVERTIR EN TAMAULIPAS A EMPRESARIOS DE CHINA

Los empresarios de la República Popular China se dijeron interesados en invertir en energía, banca de desarrollo y tecnologías en Tamaulipas.

Matamoros, Tamaulipas.- Como parte del primer día de una visita de trabajo, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y el embajador de la República Popular China en México, Qiu Xiaoqi, presidieron una agenda de actividades junto a una delegación de empresarios chinos para conocer las ventajas competitivas para la inversión con que cuenta Tamaulipas en el sector energético y la industria maquiladora de exportación.

La delegación de empresarios estuvo compuesta por ejecutivos de compañías energéticas, banca de desarrollo y tecnología como Energy China, China Electric Power Equipment and Technologies, Industrial and Commercial Bank of China, China National Electric, Huawei, China Railway International Group, China Harbour Engineering Company, China National Offshore Oil Corporation, entre otras, interesados en invertir en Tamaulipas.

“Para el Gobierno de China, México representa su segundo socio comercial más importante en Latinoamérica después de Brasil. Mientras que para México, China también representa su segundo socio comercial, por lo que existe una gran afinidad y es ahí donde queremos promover esfuerzos y capacidades en proyectos para impulsar el desarrollo tecnológico, promover inversiones y el sector energético”, indicó el mandatario estatal.

Por su parte, el embajador de la República Popular China, reconoció las condiciones que hacen de Tamaulipas un sitio inmejorable para promover inversiones en sectores diversificados.

“Hemos encontrado una tierra llena de oportunidades, dinámica, vigorosa, donde el pueblo trabaja mucho y que está diseñando su futuro. A mi juicio, Tamaulipas tiene muy buenas condiciones naturales, geográficas y humanas, porque en los últimos años ha propiciado estas condiciones tan favorables que le han permitido lograr un rápido crecimiento económico y progreso social”, destacó el diplomático.

En Matamoros, el mandatario estatal y el diplomático chino, sobrevolaron el Puerto de Matamoros, primera terminal de aguas profundas en México que servirá como plataforma logística para las operaciones que se realicen en el Cinturón Plegado Perdido, zona de yacimientos con el mayor potencial petrolero del país, ubicada a cerca de 250 kilómetros de la costa tamaulipeca.

Posteriormente, se trasladaron a las instalaciones de INDEX Matamoros, donde se presentó a la comitiva de empresarios orientales las ventajas de invertir en el Puerto de Matamoros.

En la reunión con empresarios de la industria maquiladora de exportación de Tamaulipas les fue expuesta la capacidad instalada con que cuentan las empresas del sector automotriz y metal- mecánico, en los que Tamaulipas figura como la quinta entidad del país con mayor nivel de exportación.

Finalmente, en Reynosa, el gobernador García Cabeza de Vaca, el embajador Xiaoqi y la delegación de empresarios chinos se reunieron con representantes del sector energético regional en la que se les dio a conocer la infraestructura instalada con la que cuenta la entidad, el potencial energético en petróleo, electricidad, gas natural, petroquímica, gas shale, biocombustibles, eólica y radiación solar.

Como parte del segundo día de actividades de la visita de trabajo del embajador de la República Popular China a la entidad, el diplomático y el Gobernador del Estado se reunirán con el sector agropecuario estatal.

Cuarto Poder de Tamaulipas/