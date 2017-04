POSTURA DEL PRI TAMAULIPAS RESPETO AL CASO TYR

Ciudad Victoria.- El PRI, no debe pagar las consecuencias de los actos de Tomás Yarrington Ruvalcaba, por lo tanto no defenderemos a quién no merezca ser defendido y exigimos a las Autoridades que se actué conforme a derecho, se investigue y se sancione al ex-funcionario como marque la Ley.

En el PRI, tenemos la política de señalar a cualquier funcionario que se vea involucrado en actos de corrupción a fin de cerrar el paso a la impunidad, debido a ello Tomás Yarrington Ruvalcaba fue suspendido de sus derechos partidistas en el año del 2012., y el 16 de Diciembre del 2016, a solicitud de la Dirigencia Nacional del Partido, la Comisión de Justicia Partidaria expulsó a Yarrington de las filas de nuestro instituto político.

El Partido Revolucionario Institucional reconoce y respalda el trabajo de la Procuraduría General de la República en colaboración con las Autoridades Internacionales, quienes lograron este domingo la localización y detención de Tomás Yarrington Ruvalcaba. Con ello el Gobierno Federal demuestra que sus acciones van firmes contra cualquier funcionario o ex-funcionario que lastime la Ley.

Cuarto Poder de Tamaulipas/