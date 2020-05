POSIBLE FORMACIÓN DE TORNADOS EN  COAHUILA, NUEVO LEÓN Y TAMAULIPAS

Desde el viernes y hasta el martes, el nuevo frente frío No. 60 y un canal de baja presión originan chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento sobre entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán.

Sistemas meteorológicos:

Durante el jueves, una línea seca, el frente No. 59 y dos canales de baja presión en interacción con una capa superior de aire inestable ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas de viento sobre entidades del norte, noreste, occidente, centro, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

A partir del viernes y hasta el martes, el nuevo frente frío No. 60 y un canal de baja presión originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento sobre entidades del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, con lluvias puntuales intensas en Nuevo León, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Yucatán. Finalmente, un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá temperaturas de 40 a 45 0 C en Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Morelos y Guerrero, y superiores a 45 0 C en Sonora,

Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico del jueves 07 (12:00 h) al viernes 08 de mayo de 2020 (08:00 h):

Lluvias intensas a puntuales torrenciales (150 a 250 litros por metro cuadrado)

acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes durante las tormentas: Sur de Veracruz. de viento

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado)

acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes durante las tormentas: Oaxaca y Chiapas. de viento

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Puebla, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México y Tlaxcala.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Sonora, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guerrero y Morelos.

0 Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas e Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Posible formación de torbellinos o tornados: Norte de Chihuahua y Coahuila.

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Durango, Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas superiores a 450C: Sonora, Sinaloa y Nayarit.

Temperaturas máximas de 400 C a 450C: Baja California, Sonora, Chihuahua, (norte y occidente), Coahuila, Nuevo León, Jalisco (sur), Michoacáni, Morelos (sur) y Guerrero. Temperaturas máximas de 35 0C a 400 C: Baja California Sur, Tamaulipas, Durango (occidente), San Luis Potosí, Colima, Estado de México (suroeste), Puebla (suroeste), Veracruz (norte), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico del viernes 08 (08:00 h) al sábado 09 de mayo de 2020 (08:00 h):

0 Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Nuevo León y Tamaulipas.

0 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Veracruz y Chiapas.

0 Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chihuahua, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Sonora, Sinaloa, Jalisco, Aguascalientes, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Posible formación de tornados: Norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento con rachas de 70 a 80 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora, Durango y Zacatecas.

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: San Luis Potosí.

Temperaturas máximas de 400C a 450C: Baja California, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (norte y sur), Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 350C a 400 C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, (occidente), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Durango (occidente), Colima, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (suroeste), Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Pronóstico del sábado 09 (08:00 h) al domingo 10 de mayo de 2020 (08:00 h):

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Tambulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

0 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Nuevo León, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: San Luis Potosí, Hidalgo y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Tlaxcala y Estado de México.

Formación de trombas marinas: Frente a las costas de Campeche y Yucatán.

0 Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h: Tamaulipas, San Luis Potosí Y Veracruz.

Viento con rachas de 60 a 70 km/h: Sonora.

0 Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 400C a 450C: Baja California, Sonora, Sina loa, Nayarit, Jalisco (norte y sur), Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 350C a 400C: Baja California Sur, Chihuahua, (occidente), Durango (occidente), Colima, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana

Roo.

Pronóstico del domingo IO (08:00 h) al lunes 11 de mayo de 2020 (08:00 h):

Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.

0 Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Tabasco y Campeche.

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: San Luis Potosí.

0 Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h: Sur de Veracruz e Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

0 Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí.

Temperaturas máximas de 400C a 450C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (sur), Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 350 C a 400C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, (suroeste), Durango (occidente), Colima, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico del lunes 11 (08:00 h) al martes 12 de mayo de 2020 (08:00 h):

0 Lluvias muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Chiapas.

Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

0Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 litros por metro cuadrado) acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Coahuila, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

0 Intervalos de chubascos (5.1 a 25 litros por metro cuadrado) acompañados de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento durante las tormentas: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 km/h: Istmo y Golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango.

Temperaturas máximas d? 400C a 450 C: Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco (sur), Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas de 350C a 400C: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, (suroeste), Durango (occidente), Colima, Estado de México (suroeste), Morelos (sur), Puebla (suroeste), Veracruz (sur), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Las condiciones meteorológicas en el país pueden cambiar significativamente en un periodo corto de tiempo y ante alguna eventualidad se recomienda a las autoridades del Gobierno de México consultar los pronósticos que emite el Servicio Meteorológico Nacional de la CONAGUA mediante la página de internet https://smn.conagua.gob.mx, así como en la cuenta de Twitter

@conagua_clima.

Dr. Jorge Zavala Hidalgo.

Coordinador General

