POR MÉXICO Y POR EL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL, RINDE MARKO CORTÉS MENDOZA PROTESTA COMO PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2018-2021

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2018

• El nuevo dirigente, a su vez, tomó protesta a la planilla que lo +acompañará durante su gestión.

• Los presidentes saliente y entrante, Marcelo Torres Cofiño y Marko Cortés, respectivamente, firmaron el acta de entrega-recepción.

• Advierte a López Obrador: todos somos mexicanos y no abona la polarización.

“Defenderemos la democracia, el federalismo, las libertades y los derechos”, afirmó el Presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, al convocar a un “Acuerdo Nacional por la Unidad de Acción Nacional para Cuidar a México”, no obstante aseverar que, lamentablemente, los riesgos que enfrenta el país son de involución.

En su primer discurso como dirigente nacional, acompañado por su planilla, gobernadores, presidentes municipales, líderes parlamentarios, legisladores, su familia y el Comité Ejecutivo Nacional saliente, Cortés Mendoza convocó a todos los panistas, a todos los que algún día militaron en el PAN, y a todos aquellos ciudadanos que tienen simpatía por este Partido humanista, a unirse a su convocatoria, que permitirá al PAN seguir siendo un instrumento valioso para la democracia.

Este Acuerdo, enfatizó, permitirá a Acción Nacional seguir siendo un instrumento valioso para la democracia, para hablar con fuerza y contundencia a los 60 millones de mexicanos que no votaron por Andrés Manuel López Obrador, así como a aquellos que sí votaron por él, pero que están decepcionados.

“En Acción Nacional estamos mujeres y hombres valientes y decididos. Valientes para enfrentar los momentos más oscuros, más difíciles que pueda enfrentar nuestro país. No nos esperan tiempos sencillos, no nos esperan victorias fáciles; sabemos que la democracia está amenazada por el poder absoluto. Pero hoy decimos con claridad, Acción Nacional se declara listo para defender la democracia y las libertades en México”.

Al afirmar que en este momento ser oposición es una misión histórica, así como una responsabilidad política, Marko Cortés aclaró que el cargo asignado al PAN en las pasadas elecciones por los ciudadanos es temporal, por los errores, o bien, por las fortalezas de sus adversarios, y es el rol que toca jugar.

“Amigos, alegrémonos, porque no es condena eterna, ni mucho menos nuestra última palabra. Vienen triunfos de Acción Nacional. La meta de esta dirigencia nacional en el 2021 será que regrese la pluralidad a la Cámara de Diputados, que regrese la discusión, que regrese la deliberación, y para eso Acción Nacional, les aseguro, va a tener muchos más diputados federales. La meta va a ser que Acción Nacional mantenga sus gobiernos y vaya por más”.

Lo anterior, puntualizó, se logrará con una dirigencia nacional tomada de la mano de la institución con presidentes municipales, con gobernadores, con diputados y con senadores, para demostrar en los hechos que el PAN, por mucho, gobierna mejor que los otros partidos, que vale la panea votar por el PAN.

“Ser una buena oposición es la antesala para volver a ganar, ser una buena oposición es dar resultados ahí donde hoy tenemos la responsabilidad de gobernar y en los Congresos. Esa doble condición hoy nos legitima para recuperar y conservar la confianza de los ciudadanos”.

Finalmente, pidió al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no caer en el conflicto de “unos y otros, de los buenos y los malos, los ricos y los pobres: No caigamos en la confrontación de los mexicanos, que eso no deja nada bueno. Le decimos desde aquí al Presidente electo que todos somos mexicanos y que no abona la polarización”, concluyó.

Cuarto Poder de Tamaulipas/