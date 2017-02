PIDEN LA INTERVENCIÓN DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA TRANSPORTE, PARA PODER TRASLADAR A PARTICIPANTES A LA XIX ESPARTAQUEADA CULTURAL ANTORCHISTA

Cd. Victoria, Tamaulipas a 01 de febrero de 2017: Más de doscientos antorchistas de la Capital Tamaulipeca, se dieron cita este día, en la explanada de Gobierno del Estado, con el propósito de solicitar audiencia con el Secretario de Gobierno, el Ing. César Augusto Verásategui Ostos y pedirle su intervención para que se resuelva el problema de trasporte para trasladar a los participantes de baile folklórico a la XIX Espartaqueada Cultural Nacional, que se está llevando a cabo en Tecomatlán, Puebla.

Daniel Molina Báez, integrante del Comité Estatal del Movimiento Antorchista en Tamaulipas, declaró que desde octubre que tomó posesión el Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, como Gobernador del Estado, están solicitando 21 autobuses para trasladar a los participantes a este evento cultural, los cuales se redujeron a 6 unidades, y de esas 6, sólo han apoyado con uno, “los mismos compañeros con actividades económicas, lograron pagar una parte de esos autobuses, pero no se pudo completar”.

El líder antorchista, señaló que tienen pendiente la participación de baile folclórico, de los niños de la categoría Infantil B de Cd. Victoria y dos grupos de la categoría Semiprofesional, de Tampico y de Reynosa, “no tenemos en qué llevarlos, nuestros compañeros han estado haciendo las gestiones ante las presidencias municipales, hemos estado conversando con el señor subsecretario de gobierno, solo se nos dice que sí, pero en términos reales no se nos brinda ningún apoyo, un solo autobús que apoyaron, todavía se le debe la mitad y el señor del transporte se niega hacer otro viaje en tanto no se le pague el primero que ya hizo”.

Dijo que de no haber respuesta se quedarán, hasta lograr una respuesta positiva, por parte de las autoridades correspondientes.

Señaló, que son tres grupos que están programados para participar, “el problema es que si no sale hoy el recurso, ya no tendrían oportunidad de participar, la gente se preparó, gastó en vestuario, gastó tiempo, están emocionados con ir a participar, de hecho fueron varios grupos a participar, obtuvieron el segundo lugar en solista, el tercer lugar en rondalla, ayer participaron jóvenes en oratoria, hoy está la participación en poesía, y fue a participar un coro muy numeroso de Victoria, colonos, amas de casa, que se dispusieron a cantar, fueron hacer un papel importante, representando al Estado”.

Dijo que Antorcha fomenta la cultura entre la gente, nada más que si la gente no tiene un foro donde expresar esa cultura, entonces poco ayudamos en la recomposición del tejido social, la gente no puede pagar para ir a un teatro, no puede pagar para ir a un espectáculo de esos que te cobran $400, $500 la entrada, y ahorita que hay un foro de expresión, se le niega la posibilidad de participar, nosotros lo único que pedimos es la oportunidad de que esta gente vaya y pueda manifestar sus aptitudes artísticas” Finalizó

Cuarto Poder de Tamaulipas/