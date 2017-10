PERIPLO POLÍTICO/ Independientes causan desilusión

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

Para la población de Jaumave y de Llera, sus alcaldes han significado una verdadera desilusión, pues estos reyezuelos de carnaval se han convertido en verdaderos zares de la corrupción.

HÉCTOR “El Sapo” DE LA TORRE VALENZUELA y JOSÉ LUIS “El Gallo” GALLARDO FLORES, llegaron a las alcaldías de Llera y Jaumave con una desmedida rapacidad.

Este par de rapaces cerdos presupuestales no han querido cumplir sus promesas de campaña, pues sus respectivos municipios gozan de infames niveles de desempleo.

La obra pública no es una herramienta para impulsar el desarrollo, ya que “El Sapo” y “El Gallo”, han utilizado la obra para succionar el presupuesto a través de sus prestanombres.

Ambos alcaldes tiene mucho en común. Ambos llegaron por el hastío que el PRI generó en la población y lograron el triunfo de forma independiente.

También ambos alcaldes se han conducido con opacidad y además sin ánimos de cumplirle al pueblo en donde fingen gobernar, pues lo que realmente hacen es robar.

Y ambos alcaldes tienen ansias locas por reelegirse, pero para los pobres resultados que han dado a la población, sería realmente un milagro que la población volviera a confiar en este par de reyes de la mentira.

En síntesis.- los candidatos independientes causaron muchas expectativas en campaña, pero ahora como gobernantes se han convertido en una verdadera desilusión.

EUGENIO HERNÁNDEZ.- LA MONEDA EN EL AIRE

Ya hoy es miércoles y falta nomás 1 día para que el “destino” del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES se defina, generando muchas expectativas entre la población.

Para algunos, la contratación de más abogados para abordar el caso del ex gobernador por parte de quien encabeza su defensa, habla de manera clara que EUGENIO HERNÁNDEZ no las trae todas consigo.

Pero para otros el hecho de reforzar la defensa del ex gobernador habla de una imperiosa necesidad de buscar recovecos legales para que el ex mandatario salga “bien librado” de ésta.

Otras voces, salidas de la rumorología local, aseguran que personal de la INTERPOL tiene bajo vigilancia el Centro de Ejecución de Sanciones de la Capital, en caso de que EUGENIO HERNÁNDEZ “salga” de su reclusión para echarle el guante y llevárselo a los Estados Unidos.

Esta “teoría” ha generado el sospechosismo de que el Gobierno de Tamaulipas intenta salir bien librado del asunto y quitarse la carga de que la detención del ex gobernador obedece a un revanchismo político y no a temas puramente legales.

Para los más estudiosos del caso y que son siempre agoreros de las desgracias, el futuro de EUGENIO HERNÁNDEZ será una cárcel en los Estados Unidos.

Y es que la ficha roja de la INTERPOL no es un juego y no es cualquier cosa; es real y hay una reclamación de su persona para que sea llevado ante las autoridades gringas.

De tal suerte que, suponiendo sin conceder, como dicen los abogados, aunque en Tamaulipas pudieran salir las coas bien libradas para el ex mandatario, la verdadera persecución por la jauría yanqui será cosa seria… DICEN… DIREMOS…

GEÑO DE ORO Y FAMILIA TEMEN A EXTRADICIÓN

JUAN OLVERA REYES, el abogado defensor del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, aclaró la contratación de un bufete de abogados para su cliente.

El motivo de ello es el enorme temor que siente el ex gobernador, sus cómplices, familiares y amigos de que sea extraditado a los Estados Unidos.

Por eso se contrató a un bufete de abogados de la Ciudad de México para armar la defensa y evitar que el gobierno de los Estados Unidos pueda llevar hacia ese país a HERNÁNDEZ FLORES.

Trasciende que el equipo de abogados le sale en un “ojo de la cara” al ex mandatario, pero ese no es el problema ya que con lo que robó a los tamaulipecos y lavó de lana ajena de dudosa procedencia, le sobra y basta para contratar a los mejores.

No hay que olvidar que el ex gobernador tamaulipeco tiene un proceso legal en Estados Unidos desde el año 2015, ya que se le asocia con operaciones de lavado de dinero por 30 millones de pesos.

Pero no hay que olvidar que en Estados Unidos se le pueden fincar más delitos, pues gente cercana a él está detenida en cárceles gringas y han soltado casi todo lo que saben.

Trasciende que una pieza clave en las investigaciones que se le siguen a EUGENIO HERNÁNDEZ en los Estados Unidos es LUIS CARLOS CASTILLO CERVANTES, mejor conocido como “El Dragón”, líder de una célula de corrupción que a través de la obra pública movían recursos de procedencia ilícita.

Se sabe que HERNÁNDEZ FLORES podría enfrentar en los Estados Unidos una pena de 20 años y multas millonarias; pero también se sabe que el primer delito que se le imputa podría “florecer” es decir que el catálogo de delitos que se le imputan crezca e incluso alcance a sus hermanas y cuñados…

EMBARRA GEÑO A EX DIPUTADOS… Y EX ALCALDES

El caso del ex mandatario tamaulipeco detenido y encarcelado en el Centro de Ejecución de Sanciones de la Capital ha lanzado “excremento mediático” hacia varios personajes.

Pero en el sentido legal, los diputados de la legislatura 57 que aprobaron el decreto 435, con fecha del 30 de mayo del 2011, que transfería 1,600 hectáreas del puerto Industrial de Altamira a un particular, son los que están hasta el chongo de piojos.

Quienes aprobaron esta maniobra son: JUAN GENARO DE LA PORTILLA (hoy ex priista), junto con los todavía priistas MERCEDES DEL CARMEN GUILLÉN VICENTE, ERNESTO CANTÚ RESÉNDEZ, MIGUEL DE LA ROSA MEDRANO, JESÚS VILLANUEVA PERALES y BLANCA VALLES RODRÍGUEZ y el perredista BERNARDO GÓMEZ VILLAGÓMEZ.

Cabe destacar que durante la aprobación del decreto estaba de diputado presidente ÓSCAR ALBERTO HINOJOSA SÁNCHEZ y como secretario, JUAN JOSÉ BRAÑA CARRANZA.

Según la a la Averiguación Previa Penal 14/2017 que corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, donde se procesa a HERNÁNDEZ FLORES, varios de los ahora ex diputados podrían estar vinculados a delito y sujetos a proceso por haber actuado con dolo al saber claramente de lo que se trataba.

Aunque en su defensa, estos ex diputados y príncipes de la mentira pueden alegar que en ese tiempo (igual que hoy), los diputados no tenían ni usaban el cerebro, pues su labor nomás era escuchar la voz de su amo, menear la cola y levantar puntualmente el dedo, pues simpre fueron dócil fauna ovejuna…

En su momento los salineros de Altamira se opusieron a la “expropiación” del predio, pero fue GENARO DE LA PORTILLA NARVÁEZ, quien los “hizo entrar en razón” a través de amenazas.

Al final el predio les fue arrebatado y con ello su fuente de trabajo y manutención de las familias, ya que se rellenaron parte de esas hectáreas y con ello desaparecieron los bancos de sal. Un verdadero crimen que reclama castigo…

MINIMIZA CHECO GUAJARDO DAÑO DE EX GOBERNADORES

Al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, SERGIO GUAJARDO MALDONADO no le queda de otra que buscar desmarcarse de forma sigilosa del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Sabe SERGIO que la captura y encierro generó mucho ruido mediático y demasiado escándalo social, por lo que su partido se verá afectado en su imagen todavía más de lo que estaba.

Trasciende que los abogados del PRI no van a intervenir en el procedimiento legal que se le sigue al ex gobernador, porque simple y sencillamente no se puede defender lo indefendible

Y es que para el PRI tamaulipeco se ve un panorama nada alentador por culpa del abuso en el poder por parte de los últimos ex gobernadores emanados de ese partido.

Al dirigente estatal del PRI, SERGIO GUAJARDO MALDONADO, se le olvida que los tamaulipecos saben que él fue el lustrador de las pelotas con la lengua de los ex gobernadores emanados de su partido.

Y también todos saben que GUAJARDO llegaba con EUGENIO HERNÁNDEZ hincado y con la boca abierta por si algo se le ofrecía al “jefe”, en una señal de obscena sumisión mal llamada disciplina.

Pero también los tamaulipecos tienen la memoria firme y sabe que la corrupción comenzó desde hace varias décadas, es decir que el descarado robo era una regla sin excepción que realizaron por lo menos los últimos 7 gobernadores de los cuales 5 están vivos y dos están presos…

Es decir que la detención TOMÁS YÁRRINGTON RUVALCABA y de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES es fruto de una conducta ajena a la moral y proclive al hurto.

De manera que los males del PRI no iniciaron con YARRINGTON ni siguieron con EUGENIO. Los males del tricolor tamaulipeco iniciaron cuando dicho partido se convirtió en verdadero nido de impunes ladrones hasta que se les cayó la casa y con ello la protección…

Cuarto Poder de Tamaulipas/