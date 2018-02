PERIPLO POLÍTICO

Por: Ambrosio Garza Dragustinovis

¿QUE EL PRI DARÍA DRÁSTICO CAMBIO DE TIMÓN?

I.- Nos comentan que el presidente de México, ENRIQUE PEÑA NIETO, en su calidad de líder del PRI está preocupado.

II.- Y no es para menos —nos dicen— porque la estrategia de presentan un candidato “ajeno” al PRI simplemente no le cuajó.

III.- Fallaron los cálculos y la realidad es clara: JOSÉ ANTONIO MEADE KURIBREÑA no levantó lo que se esperaba.

IV.- Nos comentan que junta más gente una pelea de perros en la calle que “P-P-MID” en sus giras.

V.- Ante esta realidad a PEÑA NIETO no le queda de otra que sostener a “P-P-MID” esperando un milagro o cambiarlo.

VI.- Cambiarlo sería tanto como reconocer públicamente que se equivocó, lo cual dejaría a PEÑA muy mal parado.

VII.- Pero mantenerlo sería tanto como jugar a la ruleta rusa pero con “todo el revolver cargado”, pues del tercer lugar difícilmente se levantará.

¿QUÉ DAÑÓ JOSÉ ANTONIO MEADE?

I.- Lo que más daño le causó al precandidato presidencial, JOSÉ ANTONIO MEADE, fue ser abanderado del partido que es.

II.- La fétida corrupción que emana del PRI a través de al menos 14 ex gobernadores de sus filas es una lápida muy pero muy pesada.

III.- Además el número de gobernadores que el PRI tiene en el país está reducido, de manera que el apoyo en especie y efectivo también.

IV.- Lo que pudiera tomarse como fortaleza de “P-PMID” al no pertenecer al PRI, en realidad fue su mayor debilidad ante la base tricolor.

V.- Y es que los mismo priistas ya están hartos de imposiciones como para aceptar a un verdadero forastero como “P-P-MID”.

VI.- De nada le sirve al PRI presumir a un “candidato fresco” si el mismo no trae nada ni el discurso ni mucho menos en la estrategia.

VII.- En pocas palabras “P-P-MID” no tiene poder de convocatoria ni entre los acarreados… SAQUE CONCLUSIONES…

PODRÍA ALCALDE DE RÍO BRAVO IR A LA CÁRCEL

I.- No es ningún secreto que el gerente de la COMAPA de Río Bravo llegó al cargo pensando en la Alcaldía.

II.- Tampoco es un secreto que RAÚL GARCÍA VIVIAN desde que llegó al cargo opera para conseguir su sueño.

III.- En ese sentido quien se siente sumamente preocupado es el alcalde JUAN DIEGO GUAJARDO ANZALDÚA.

IV.- No se puede negar que las cosas no están bien para GUAJARDO desde hace tiempo.

V.- Las amistades peligrosas que presuntamente tiene lo ubican bajo la mira de la PGR y de la Procuraduría tamaulipeca.

VI.- Pero además si llega a perder la Alcaldía ante un GARCÍA VIVIÁN que se antoja llegará muy crecido, entonces las cosas cambiarían.

VII.- Y es que ni modo que GARCÍA VIVIÁN le vaya a pasar por alto a GUAJARDO las chapuzas que le llegase a encontrar.

VIII.- De tal suerte que apenas un milagro podría salvar a GUAJARDO tanto de la derrota como de la cárcel… DICEN… DIREMOS…

LUIS BIASI JUGARÁ LAS CONTRAS AL PAN

I.- Nos comentan que LUIS ALFREDO BIASI está empeñado en regresar a la política.

II.- Pero su regreso será cuidadoso, cauteloso, es decir que tratará de ser el “poder tras el trono”.

III.- Quiere hacer negocios y para ello requiere de conexiones en los más altos niveles.

IV.- Por ello nos comentan que BIASI es uno de los fuertes financiadores de ANTO TOVAR como aspirante a la diputación federal del distrito 04.

V.- La idea es debilitar al PAN, fortaleciendo al PRI a través de apoyar a ANTO TOVAR.

VI.- BIASI tiene cuentas pendientes con CARLOS “El Tibio” GARCÍA GONZÁLEZ y buscará cobrárselas.

VII.- Y es que CARLOS tiene una pata en el cuello de LETICIA SALAZAR, por lo que no le causaría más gusto a BIASI que verlo derrotado “en paquete” en las próximas elecciones…

VIII.- No comentan que BIASI también le daría el apoyo económico a JESÚS “Chuchín” DE LA GARZA DÍAZ DEL GUANTE con tal de cobrarse la afrenta… DICEN… DIREMOS…

ALMARAZ Y LA PANDILLA DE LADRONES

I.- La Presidencia Municipal de Victoria es tal vez el reducto de poder de lo que queda del PRI en la entidad.

II.- Las añejas prácticas que caracterizaron al PRI simplemente no se han ido en la Alcaldía de Victoria.

III.- Por el contrario. El amiguismo, el compadrazgo y las complicidades son los condimentos de la administración de ALMARAZ.

IV.- Una pandilla de atracadores, conformada por rancios empresarios capitalinos, es comandada por el Alcalde.

V.- El objetivo de esta pandilla es succionar hasta el último centavo del presupuesto mediante compras arregladas, donde los diezmos están a la orden del día.

VI.- Pero además dentro de su administración, también cuenta con fieles colaboradores amantes de la lana ajena.

VII.- Y los 2 colaboradores más activos en eso de la saqueadera se pueden ver en el Tesorero y en el director de Obras Públicas…

VIII.- Aunque ÓSCAR ALMARAZ ya no quiere queso sino salir de la ratonera, antes de dejar el poder tiene de dejar las cuentas “bien cuadradas” para que no sea llamado a cuentas… DICEN… DIREMOS…

