PÉNDULO POLÍTICO/ La economía del 2016-2018: nada halagador

EMILIANO MATEO CARRILLO CARRASCO

yo soy el momento de la circunstancia y la solución a los malos

gobiernos ante una democracia de partidos es la línea del voto útil y

masivo ante el poder invisible del Edo soberbio, y simulador, ante su

pueblo, un PRI rapaz ante el negocio y no la política de bienestar, mi

suma con morena ante la lucha del poder que permita mejor calidad de

vida y esperanza ante todo, mi tierra Texcoco ,que puede ser el punto

de la masificación del voto útil en el 2017-2018 –

El ciudadano del siglo XXI debe actuar y será factor determinante en

las elecciones si participan y son solidarios, unidos por una nueva

esperanza. de este sistema neoliberal que solo ha empobrecido a su

pueblo y enriquecido a las grandes empresas, es hora de una conciencia

nacional por México y por los mexicanos que somos más los que

queremos UN PAIS DE TODOS Y NO DE UNA ELITE DE PODER FINANCIERO E

INSENSIBLE …Mensaje del escorpión dorado al Universo por el Gasolinazo

vía @Notimexpr

Si el gobierno no se aboca al crecimiento económico, la pobreza

seguirá aumentando. El mayor número de mexicanos en situación de

pobreza se debe al débil crecimiento económico, la desigualdad y los

magros resultados de los programas sociales.

Tres factores que el Gobierno de Enrique Peña Nieto debe atender si

es que desea revertir esta tendencia, de acuerdo con especialistas.

“Nos encontramos en una situación de combate a la pobreza en la que

pareciera que los esfuerzos han llegado a un límite. Vemos que la

tendencia en la pobreza está siendo llevada por las bajas tasas de

crecimiento económico más que por el cambio demográfico”, dijo el

director de movilidad social del Centro de Estudios Económicos

Espinosa Iglesias (CEEY), Roberto Vélez.

En los últimos dos años, el crecimiento del Producto Interno Bruto

promedió de 2.5%; mientras que en2014 el ingreso de los hogares

cayó3.5%, en medio de la creación de empleos con menores salarios,

según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI).

Entre 2012-2014, las personas que ganaban de uno a dos salarios

mínimos sumaron 37.26 millones, 3.8 millones más que en el bienio

anterior, mientras que aquellos que ingresaban más de tres y hasta

cinco salarios sumaron15.10 millones desde 15.74millones

“Lo que marca (Coneval) es que la caída en el poder adquisitivo de los

mexicanos acabó subordinando los programas del Gobierno a un aumento

de la pobreza (…) Se necesita crecimiento económico y que esté

vinculado a empleo de calidad, quesea formal y bien pagado, si eso no

ocurre la inequidad seguirá prevaleciendo”, advirtió el director

general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento

Económico, José Luis de la Cruz.

El informe del Coneval indicó que, la población vulnerable por

ingreso, es decir, cuando no tiene carencias sociales pero sí un

ingreso inferior para comprar una canasta alimentaria, subió de 7.2

millones a 8.5 millones de personas El estudio Desigualdad extrema en

México, del investigador del Colegio de México Gerardo Esquivel,

señaló que la inequidad limita los avances en la lucha contra la

pobreza, ya que el crecimiento se concentra en las esferas más altas

de la distribución.

“Estamos no sólo frente al fracaso dela política social como un

instrumento capaz de reducir la pobreza en el país sino frente a la

concentración de los beneficios del crecimiento entre los segmentos

más privilegiados de la población”, dice el estudio pesar de un

aumento en la pobreza general, la pobreza extrema se redujo de 11.5 a

11.4 millones de personas entre 2012 y 2014, pues las carencias

promedio de la pobreza extrema bajaron de 3.7 a 3.6.

Sin embargo, la carencia por acceso a la alimentación pasó de 27.4

millones de mexicanos a 28 millones pese a la implementación de

programas como la Cruzada contra el Hambre.

La Auditoría Superior de la Federación(ASF) consideró en el informe de

la cuenta pública 2013 que los objetivos definidos por este programa

no son consistentes con las necesidades identificadas, ya que en su

decreto se determinó que para atender el problema de carencia

alimentaria se requiere naciones transversales en rubros como la

educación, salud, seguridad social, vivienda y el ingreso de las

familias, y los objetivos definidosúnicamente se dirigen a la atención

de la carencia alimentaria…

Luego de que el presidente Peña Nieto festinara que en su gobierno la

economía del país en los tres años de su administración ha tenido un

crecimiento anual del 2 por ciento, el sector empresarial, tanto

nacional como del exterior, así como los directores de empresas

descentralizadas, prácticamente les dio el soponcio, pues ellos saben

que ese 2 % anual solamente es un elemento del cuento de la economía

ficción que el gobierno y sus corifeos, entre ellos la “Dra. en

economía” Andrea Legarreta, difunden para engañar al pueblo.

Entre los más extrañados del festejo económico presidencial están

precisamente empresarios que en el pecado de ensalzar al presidentes

encontraron su penitencia, como son los casos de los magnates de

Televisa y TV Azteca, quienes desde el 2013 vienen registrando fuertes

pérdidas. TV Azteca dio a conocer que en el 2015 perdió 2,634 millones

de pesos, en tanto que Televisa, por pérdidas significativas ha hecho

severos ajustes de personal y hace unos días su dueño, Emilio

Azcárraga anunció que la empresa se zambullirá en sus archivos para

hacer recopilaciones del pasado televisivo y así –se infiere- suplir

la creación de nuevos programas, ya que la empresa viene registrando

fuertes pérdidas como consecuencia de la recesión económica que llegó

con el gobierno de EPN.

Otras empresas que no ven nada de ese 2 % de crecimiento económico del

que habla el presidente son ICA Wal-Mart, todas las automotrices, los

empresarios de la construcción de vivienda, las cigarreras y las

refresqueras, así como las para estatales Petróleos Mexicanos y la

Comisión Federal de Electricidad.La normalización monetaria de Estados

Unidos también podría reducir la volatilidad cambiaria que ha

presionado a las monedas emergentes, como el caso de México, que cayó

más de 17% frente al dólar durante 2015.

Prensa internacional hace crítica y burla del magro PIB en México: El

gobierno mexicano parece devoto de San Judas, el patrón de las causas

perdidas, dice The Economista sobre el optimismo infundado en un

crecimiento mayor a 3%. The Washington Post y Financial Times dudan de

una pronta mejoría.

El recorte a las expectativas de crecimiento no sólo ha sido un tema

local: medios a nivel internacional comentan lo mal que la está

pasando la economía de México a pesar de la aprobación de las tan

anheladas, recomendadas y cacareadas reformas estructurales.

Publicaciones del prestigio de The Economista, Financial Times y The

Wall Street Journal, dudan del proyecto económico de la actual

administración, ya que tanto el presidente como su Secretario de

Hacienda han acreditado supina ignorancia en materia económica y

hacendaria he Economist, en su artículo “A frustrating start to the

year”, califica al gobierno como devoto de San Judas, santo patrón de

las causas perdidas, después de que se mantuviera renuente a recortar

su expectativa de crecimiento, aunque al final tuvo que hacerlo. Las

políticas económicas de México, concluye el diario, lo siguen

manteniendo “atado a la suerte” de su vecino del norte, y la velocidad

de su recuperación depende de la rapidez del crecimiento de Estados

Unidos

La firma del Pacto por México en 2012, entre Gobierno federal, PRI,

PAN y PRD, garantizaba los votos para aprobar las reformas Educativa,

en Telecomunicaciones y Energética; en ese entonces presidentes

nacionales del PAN, Gustavo Madero y del PRD, Jesús Zambrano. La

simulación de los dirigentes de este sistema de partidos de intereses

individuales y el show de las reformas había sido modificado por el

líder de gobernación y enlazado con Manlio Beltrones(el operador de

la línea de poder de los indignos ) , sin antes pecar de inocencia

,el dirigente nacional del PRI , en el 2006-2012 fue el senador que

preparado la plataforma y la conclusión en el 2015 de sus reformas

sistematizadas por el poder financiero , la escaramuza pero se

quedaron en denunciar el engaño pactado de la agenda pública y

salieron del Pacto, pero el respaldo estaba dado. A tres años de sus

reformas desmantela doras del Estado mexicano y entregado a los amos

de la tribu global , los pactistas PAN-PRD en las figuras de Gustavo

Madero y Jesús Zambrano, dicen haber descubierto lo que muchos

mexicanos también, que en particular, la Reforma Energética no buscaba

el desarrollo ni modernización de PEMEX, sino terminar el proceso de

desmantelamiento en términos de la decena panista 2000-2012.

Si,iniciando en la década de los 80s con los neoliberales

kakistocratas , para acabar con las empresas paraestatales, como

sucedió con Ferrocarriles Nacionales(el ejecutivo de la tribu global

“el bolerito de CORDOBA MONTOYA, hoy agazapados en el estado de

Jalisco con el gobernador Ulises , así como los yunques de la ultra

derecha de poder económico ” . La firma del Pacto por México en 2012,

entre Gobierno federal, PRI, PAN y PRD, garantizaba los votos para

aprobar las reformas Educativa, en Telecomunicaciones y Energética; en

ese entonces presidentes nacionales del PAN, Gustavo Madero y del PRD,

Jesús Zambrano. La reforma energética, en sus artículos en forma de

los Artículos 25,26,27 y 28 que permiten el cambio de dogma

constitucional a una constitución de interés privado , o sea ,

comercial , el recorte presupuestal este año para PEMEX y el anuncio

del mandatario federal a los límites de guillotina de los patrimonial

y despido de miles de burócratas , que en si son parte ,de la

importación anticipada de gasolina de acuerdo al TLC, a reglas de

derecho privado internacional , esto es , que la competencia será

extraterritorial de acuerdo a los interés de la tribu global , LA

estructura DE Pemex (inclusive los límites marítimos perdidos a la

desaparición de la isla merbeja , así es la perversidad de los

kakistocratas , la entrega total de la soberanía, lo más grave la

injerencia de incursión del ejército americano al territorio ) que

está desmantelada. EL golpe contundente e PEMEX. Es lamentable,

porque antes el desmantelamiento de paraestatales había sido obra

exclusiva del PRI; ahora también la “oposición” metió mano.

EL The Wall Street Jornal asegura que “es difícil ver un catalizador

para el fortalecimiento de la demanda interna en México en 2016”.

Incluso, critica que la “reforma de la industria de energía promete un

crecimiento más rápido cuando se implemente, pero es poco probable que

sea importante para el panorama a corto plazo”.

La dependencia de México con Estados Unidos, los impuestos que

entraron en vigor a principios de año, que pesan sobre el consumo

privado y la confianza empresarial, además de un sector de la

construcción que ha estado en recesión por más de un año, son

elementos señalados por el diario estadounidense como razones del

magro crecimiento.

The Washington Post también critica la inefectividad del gasto

público. Señala el diario británico Financial Times, “el aumento de

46% en el gasto público, especialmente en infraestructura, no fue

suficiente para cambiar el rumbo de la economía de México que cayó en

picada abruptamente el año pasado, lo que lo llevó a su peor tasa de

crecimiento anual”.

El Financial Times señala que es casi imposible que México alcance

siquiera un PIB de 2.3%, la estimación más baja en la escala

presentada por el Banco de México la semana pasada. “Para ello, la

economía tendría que triplicar su crecimiento trimestral en el segundo

trimestre, cuadriplicarlo en el tercero y quintuplicarlo en el cuarto.

Lo que es muy difícil de hacer”.

La economía del país en los 4 años de su administración ha tenido un

crecimiento anual del 2%, el sector empresarial, tanto nacional como

del exterior, así como los directores de empresas descentralizadas,

prácticamente les dio el soponcio, pues ellos saben que ese 2 % anual

solamente es un elemento del cuento de la economía ficción que el

gobierno y sus fariseos , la simulación económica del poder, engañando

al pueblo.

