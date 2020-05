PARTICIPA GOBERNADOR EN FORO EN LÍNEA SOBRE ENERGÍA

El mandatario destaca el papel de Tamaulipas en la generación de energías limpias y reitera que frenar los proyectos en marcha, impactará negativamente en 15 proyectos que representan una inversión de $3 mil 500 millones de dólares.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Durante el cuarto evento del seminario “Ideas y Acciones por México”, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, participó en el foro «Nueva visión energética” en el que sostuvo un diálogo en materia energética desde una visión estatal.

El evento fue organizado por la Fundación Konrad Adenauer (KAS), una agrupación que organiza conferencia y eventos cívicos y que tiene presencia en más de 120 países.

Durante su intervención el Gobernador, Francisco García Cabeza de Vaca, destacó que Tamaulipas ha destacado en los más recientes años por el desarrollo de parques eólicos.

“Hoy en día mi estado de Tamaulipas, por fortuna, es el estado energético por excelencia, no solamente es el estado que cuenta con los yacimientos más grande de gas y petróleo, sino que los vientos nos favorecen y contamos con Parques Eólicos, y es algo que mi gobierno ha venido impulsando, desde que inicio mi administración”, expresó el gobernador.

Resaltó que Tamaulipas fue la primera entidad federativa en crear la Comisión Estatal de Energía, como un instrumento facilitador entre la iniciativa privada y los sectores productivos, quienes veían al estado como una opción para invertir en materia de energía eólica.

Comentó que al iniciar la presente administración, apenas estaba por arrancar el primer parque eólico que inicio generando 50 MWh, actualmente se están generando a través de 11 parques eólicos más de 1,300 MWh.

Reiteró que como resultado de las nuevas políticas implementadas por el Gobierno Federal, ponen en riesgo inversiones multimillonarias, como son los 2 mil 300 millones de dólares que se invirtieron en la construcción de 11 parques eólicos y 1,200 millones de dólares de 4 parques adicionales.

El gobernador resaltó que estas inversiones son resultado de la confianza generada entre los inversionistas, que ha permitido además la construcción de plantas para la fabricación de palas para los aerogeneradores.

García Cabeza de Vaca, hizo un llamado a la reflexión y al razonamiento, del impacto que tendrá en el país, al frenar inversiones millonarias, poniendo en riesgo 44 proyectos a nivel nacional, muchos de ellos en Tamaulipas, proyectos que han generado una derrama económica regional y nacional.

Participaron en esta plataforma; Jordy Herrera Flores, ex secretario de Energía; Rubén Camarillo Ortega, ex senador de la República; Gonzalo Monroy, consultor energético; Marisa Ortíz, secretaria de Medio Ambiente del Gobierno de Guanajuato; Fernando Canales Clariond, ex gobernador de Nuevo León y ex secretario de Economía.

Ideas y Acciones por México, es un foro de expresión que reúne a especialistas, académicos, líderes del sector empresarial y sociedad civil, para generar propuestas en materia económica, de salud, de seguridad, de energía y educación.

Cuarto Poder de Tamaulipas/