PANORAMA POLÍTICO/ Morena pa los morenos

Al cuarto para las doce de las definiciones de las candidaturas partidistas para abanderar las 22 candidaturas a las diputaciones locales la reunión por la unidad ciudadana convocada por MORENA el pasado sábado 16 de febrero no estuvo exenta de rechiflas por la presencia de prominentes ex priistas, como fueron los casos del ex alcalde de Reynosa y ex presidente estatal del PRI Oscar Luebbert Gutiérrez, el ex diputado Eliseo Castillo, Jaime Rodríguez Inurrigarro, el ex dirigente priista estatal y pastor priista de pasada legislatura estatal Felipe Garza Narváez, el ex secretario particular de Manuel Cavazos Lerma, ex alcalde mantense, ex diputado local, ex secretario de turismo del estado Javier Villarreal Terán, y el ex procurador Herrera Bustamante.

En el marco del encuentro de la unidad morenista el nuevo delegado nacional de MORENA Alejandro Rojas Díaz Durán, estableció la conciencia de la plataforma programática e ideológica sobre los que transitarán las propuestas de los próximos candidatos de MORENA al congreso del estado, citando dentro de sus cinco ejes estratégicos la revocación de mandato, institucionalización de la transparencia gubernamental y la erradicación de la corrupción e impunidad.

El dirigente mantense Jorge Salomón González reventó en cólera por las imposiciones que dijo fueron objeto en el estado por el delegado nacional de MORENA Renato Molina en las pasadas elecciones donde sin consulta, sin encuestas y son auscultaciones designó como candidatos a ex priistas.

En el caso de Mante comentó, que Renato le dijo a los mantenses “voten por Patricia Chiu y Héctor López y no votaron por ellos, precisamente por sus imposiciones” y remarcó, “por eso, hablando de candidatos del cascajo priista, ya no nos humillen más, ya fueron suficientes las humillaciones”.

Salomón ya lo ha expresado en entrevistas “no trabajaran por candidato de MORENA si viene del PRI (Javier Villarreal Terán) no haremos campaña a ex priistas”

En Matamoros surgió otro prieto del arroz se trata de la creación de Fuerza Morena H Matamoros que a través de su página de internet y del mitin sostenido en la plaza principal el pasado 13 de febrero definieron que el morenismo de este municipio no aceptará candidaturas externas, máxime de ex priistas “Ya no más candidatos de derecha# destaca el profesor Carlos Eliud Pérez González, coincidiendo que en la pasada elección hubo malos arreglos, hoy, decidieron “Morena debe de ser pa los morenos” “Nosotros de casa somos los que debemos defender a MORENA, queremos puros candidatos emanados de morena”

El horno no está paran bollos en MORENA y lo muestra la Suspensión de las asambleas para definir las diputaciones pluris el día de hoy 18 de febrero al posponerlas para el 27 de febrero.

Renato Molina ex delegado estatal de MORENA que palomeo la$ candidaturas de los ex priistas como Héctor López y Patricia Chío pertenece al grupo de Martí Batres, no al de Ricardo Monreal quien es el que ejerce mando en la segunda circunscripción Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Zacatecas y con especial atención Tamaulipas en donde por cierto acaba de enviar a su suplente en el senado Alejandro Rojas Ruiz Duran.

Por cierto, al término del proceso electoral pasado, se decidió en noviembre continuar con la estructura partidista morenista acomodándose Renato Molina para seguirse aprontando como delegado en Tamaulipas en donde se corre la sospecha de negociación o venta de candidaturas a externos o ex priistas como lo refleja la ostentes de quienes presumen su comité y el amarre.

De hecho, Morena estipula su apertura para el 30% de sus candidaturas en donde se pueden incluir incluso personajes de otros partidos, siempre y cuando comulguen con los ideales morenistas, mas no así para quienes traigan nauseabunda liga con gobiernos estatales que pavoneando su impunidad cometieron saqueo y corrupción cuyo lodo o complicidad aún les salpique.

