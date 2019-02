PANORAMA POLÍTICO /Desbandada priista

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE Luego del recuento de daños de la pasada contienda electoral, el priismo tamaulipeco quedo abatido y debilitado, el cobro de décadas de corrupción e impunidad, enarbolado por AMLO se extendió hasta Tamaulipas y junto con el refrendo a la confianza al gobierno panista de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, expresado en 31 de los 43 ayuntamientos del estado, prácticamente lo hicieron sándwich en las preferencias electorales.

Por lo pronto al cierre de pre registros de candidaturas a las 22 diputaciones de mayoría relativa y en espera hasta el 26 de marzo que se expidan las declaratorias de registro, la operación y el activismo político que desde hace tiempo iniciaron con miras al 2 de junio la están avivando con diseño de estrategia definida, los delegados nacionales, por el PAN el diputado Jorge Luis Preciado, exsenador y excandidato a la gubernatura de Colima y por MORENA el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, este último apoyado por los enviados nacionales Renato Molina y Rodolfo González.

En el PRI más ocupados en la despedida de Peña Nieto, sus directivos no volteaban a ver y analizar las causas de su estrepitosa derrota en el estado que en realizar el cambio de la dirigencia estatal que ostentaba Sergio Guajardo Maldonado, uno de los principales implicados.

Fue hasta el 26 de octubre pasado que dirigente nacional del PRI Claudia Ruiz Massieu removió la dirigencia estatal y tomo protesta a Yahleel Abdala Carmona, como presidenta y a José Benítez Rodríguez, como Secretario General del CDE del PRI.

A Abdala Carmona le tocó recoger lo que quedó del priismo en el estado luego de la desbandada con el “si me rajo” y coqueteo de sus figuras con MORENA y el PAN como lo demuestran la flaqueza estructural en la renovación de los comités directivos municipales.

El Mante, donde justamente el Secretario General Benítez Rodríguez fue parte de la construcción de la pasada derrota con sus intervenciones como delegado estatal, se recogió el desdén de militantes distinguidos por la insistencia de las viejas prácticas selectivas, sectarias que no abonan a la unidad.

Con el rechazo a la dirigencia de quienes tienen peso político y la ambición de posesionar en los cargos a afines a proyectos de grupo, la desunión se vio reflejada con las notorias ausencias en el desangelado acto el 21 de diciembre cuando Abdala Carmona tomo protesta al nuevo dirigente de CDM Luis Gerardo Montes Vega.

Lo mismo sucedió el 27 diciembre en el acto de Toma de Protesta que hiciera el novel dirigente Montes Vega a José Juan Martínez como Secretario de Organización Política y a Roberto Ramírez Cruz Secretario de Elecciones.

Al inicio de este mes el dirigente estatal de la CNOP Pedro Luis Coronado que vino a tomar protesta a Gerardo Ponce Pérez como titular de su organización en esta localidad también se llevó la imagen de ausencia cuadros del partido.

Finalmente, ni el gasto que hicieron de una batucada, el pasado 15 de febrero, logro aglutinar gente al comité durante el acto de toma de protesta que hieran los líderes estatales, Ofelia Garza Pineda del Movimiento Territorial, Erik Emilio Grimaldi Hernández del Instituto de Capacitación Política, Jesús Reyes Heroles y Horacio Reyna Guerra de la fundación Colosio a sus representantes locales Jesús Manuel Castillo Zapata, Erika Sandoval Ibarra y Rodolfo Carrillo Chaverri, respectivamente.

Uno de los que le entiende al tema es el consejero político y ex dirigente del comité municipal Rodolfo Sandoval y de entrada ya apuntalo a su hija en la organización Reyes Heroles y a su yerno en la secretaria de elecciones.

Con las bendiciones de Benítez Rodríguez el grupo de la ex diputada Rosalba de la Cruz sigue con sus rosalbos entre ellos su yerno Carlos Sánchez y José Juan Martínez abarcando mandos.

La notoria ausencia en todos los actos descritos del ex candidato a la presidencia municipal Julio Portales con la amenaza de “me estoy rajando” así como de ex dirigentes del comité directivo municipal de organizaciones de ex diputados reflejan un partido abandonado y sin ánimo combativo.

Cuarto Poder de Tamaulipas/