PANORAMA POLITICO/ Coral Fentanes y Mariela López baluartes azules

Alfredo García Becerra

El próximo año Tamaulipas vivirá la renovación de su congreso local, 36 diputados, 22 de ellos de mayoría relativa y 14 que lograron su escaño en esta LXIII legislatura por la vía plurinominal concluirán su periodo.

El proceso ya inicio el pasado 9 de septiembre, su costo superior a los 613 Millones de pesos ya está contemplado y designado su reparto: 25 % para gastos del IETAM, 43% para el proceso y 32% (196.1MDP) para el financiamiento público de las candidaturas independientes y a las de los partidos que por su votación pasada tienen derecho, PAN, PRI y MORENA.

Con la instalación del Consejo Local del INE, dentro de los 30 días de este mes de noviembre y los distritales del 10 al 11 de diciembre, los partidos e independientes ya empiezan a sondear sus candidaturas para imbuirlos en sus procesos de selección internas y tenerlas listas para su registro ante el órgano electoral correspondiente.

Las precampañas ya están contempladas del 20 de enero al 18 de febrero del 2019 y la campaña del 15 de abril al 29 de mayo de 2019, por ello, con apego a la equidad de género que contempla 50% de candidaturas para los hombres y 50% para los hombres, los partidos aceleran sus análisis y proyecciones determinando las fortalezas y debilidades de quien pudiera representarles en esta contienda con los mejores resultados.

De entrada, el escenario actual en la entidad, expone potencialmente al PAN y a MORENA con más posibilidades de alcanzar escaños en la próxima legislatura estatal el primero por el impacto y tarea de la gubernatura azul que encabeza Francisco Javier García Cabeza de Vaca y la gestión de los alcaldes panistas en 31 de los 43 ayuntamientos del estado y el segundo por los alcances de su bancada y la gestión de Andrés Manual López Obrador en los meses previos a los comicios.

Con una muy cuestionada participación en el reciente proceso electoral hundido en la tercera fuerza política el PRI poco tiene que ofertar a una ciudadanía que ya despertó y que lo demostró poniendo a cada quien en el sitio que le correspondía, dejando incluso sin registro a partidos comparsas que no alcanzaron la votación mínima requerida.

Con el derecho a la reelección, los miembros de la legislatura podrán nuevamente participar en las próximas elecciones, aunque muchos de ellos no tendrían ninguna oportunidad por no haber dado respuesta al electorado como es el caso del diputado del PAN por este XVII distrito, Clemente Gómez Jiménez, los ex dirigentes estatales del PRI Sergio Guajardo Maldonado y Rafael González Benavides, el aliancista, Oscar Martín Ramos Salinas que clavo el ataúd de su partido con su pésima participación como candidato al senado.

Conscientes de su debacle al PRI solo le queda tirarle el juego del contra peso legislativo y a las diputaciones plurinominales por las que enfocaran su lucha interna en el último halito de dinosaurios casta sagrada que privilegiaron el interés personal y de grupo por décadas dejando herencia de violencia, impunidad y corrupción.

En esta región de la entidad en donde recientemente el electorado ratifico y decidió por los gobiernos emanados del PAN en Xicoténcatl, Mante, González, Antiguo Morelos, Nuevo Morelos, Tula, Gómez Farías, , Casas, , Jaumave, Jiménez, Miquihuana, Ocampo, Palmillas, Soto la Marina, se consolidó el liderazgo, arraigo y aprecio que se le tiene al hoy diputado federal Vicente Verástegui Ostos y al secretario general de gobierno, ex alcalde de Xicoténcatl, ex diputado local y federal Cesar Augusto Verástegui Ostos, un bastión político azul que de manera extendida también dio respuesta en otras martes de la entidad.

Por ello llama la atención el fortalecimiento que para el 2019 le den baluartes y exponentes que con hechos y acciones han fortalecido la marca Azul en esta región y que muy posiblemente les habremos de ver abanderando al PAN para las diputaciones locales como sería el caso en este XVII Distrito Mante González, de Coral Fentanes Mayorga, actual presidenta del DIF Mante, directiva de la Asociación Ganadera Local, ex regidora y con amplia tarea social y Mariela López Sosa ex alcaldesa de Xicoténcatl, actual directora del Registro Civil en el estado, para la diputación del XVI distrito.

Cuarto Poder de Tamaulipas/