PALABRAS DE ALEJANDRO GUEVARA COBOS

TULA, TAMAULIPAS – ENCUENTRO CON MILITANCIA

JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2018

Amigas y amigos, muy buenos días.

Como ya lo dijo Yahleel para nosotros es un honor poder estar en nuestra casa con nuestra familia, pero aparte de, que la mayoría de ellos, con unas grandes representaciones de territorio, hizo lo posible por venir, para entre semana tan temprano estar aquí, se los agradecemos de corazón, gracias por venirnos a acompañar y por no dejarnos solos.

Ustedes bien saben que recordar es volver a vivir, para mi Tula es pasión, es escancia, es un lugar que desde muy joven como ustedes saben, en compañía de muchos de ustedes nos tocó estar en Lázaro Cárdenas, en Santa Ana, en fin, en muchos lugares, visitando por hacer los comités municipales de la juventud cenecista.

Desde entonces veíamos particularidades muy bonitas de tula, no nada más porque decían que de aquí eran tuleñas o tuleños de cotorreo, sino porque la gente es hermosa, un poquito rígida al principio sí o no, pero la gene de veras cuando se entrega se entrega, y por ahí es por donde quiero empezar.

Hoy me da mucha tristeza entrar y ver algunas calles con basura, ver que los edificios públicos no están bien, ver que no tenemos un buen gobierno como quisiéramos. Saben que me da mucha pena, de la actual administración sin criticar a nadie, que las tres veces que le mandamos recursos, las tres veces no tuvieron la capacidad de llenar un formato, y ese formato es lo que se basifica para poder hacer un proyecto y sacar recursos que son para ustedes. ¿A ustedes les gusta eso, que no lleguen los recursos a Tula? Pues no se vuelvan a dividir, porque hace dos años por dividirnos, porque nos abrieron por dentro, hoy la que está pagando es el pueblo.

Vamos a estar unidos para sacar al próximo candidato y después presidente municipal de Tula, -Sí. – Seguros? ¿O queremos seguir padeciendo un mal gobierno? Hay que echarle ganas, unidos todos, eso es trato verdad. –Si-.

Y me da mucho gusto porque yo que puedo decir en compañía de todos los que con ustedes viví una parte como dirigente, como joven, después como diputado, cuando era presidente municipal, ustedes saben que lo que les estamos diciendo es la verdad.

Por ejemplo, que aportación más grande me voy a llevar siempre en mi corazón, el haber vendido las fortalezas de Tula, el haberle traído a mi prima hermana junto con el gobernador como secretaria de Turismo y hacer el decreto de que Tula sería Pueblo Mágico, porque siempre va ser una gran gestión de mi para toda la gente de Tula.

Porque el que haya sido Pueblo Mágico, les quiero decir una gran comparación que me da mucha tristeza, y comparar nunca es bueno, aquí estamos también informados de que hace 15 días o 20 días por ahí más o menos hubo callejoneada, sí o no, ¿y estuvo lleno no? Que de repente se agarraron dos tres a golpes, bueno, pero estuvo lleno.

Fíjense, Mier, en la frontera chica o en la frontera grande, en la gran frontera, también se hizo Pueblo Mágico y por ahí pasé a las 9:30 de la noche y estaba la ciudad vacía, si es mágico, porque desgraciadamente por la inseguridad, a la gente no la han dejado desarrollarse como si lo han permitido en Tula.

Aquí ha habido administración, ha habido recursos, ha habido visión y lo que realmente falta por eso estamos aquí, que para convencer en cada una de las comunidades rurales, en las colonias, en el centro, en la periferia, en todos lados de Tula, hay que irles a decir cuando les pregunten, y porque vamos a votar por Yahleel y por Alejandro, porqué vamos a apoyar a Tino, hay que decirlo básicamente; porque los resultados ahí están y porque ahora no nos vamos a dividir, estamos seguros que ya pasamos un gran garrotazo y que no queremos pasar el segundo garrotazo.

Ustedes saben que siempre nos hemos conducido con la verdad, hemos estado al pendiente de los grandes problemas que hay y queremos seguir aportando, ayúdenos a ser senadores y diputado federal y después de que en unidad salga presidente municipal, para que Tula siga creciendo, siga siendo grande, tengamos ese empleo, tengamos esos lugares tan bonitos que recorrer.

Que de gusto me da de veras ver cada minuto que paso lo que me platica una gente que vino a Tula, de Monterrey, de San Luis, de Estados Unidos y de varios destinos geográficos de México, cada vez es más famoso, hay que aportar lo que podemos hacer.

Pero hoy les quiero hacer una gran pregunta, ¿nos podemos ir con la seguridad?; una mujer que aparte de ser hermosa, es una gran mujer joven, luchona, trabajadora, que al igual que su servidor como ustedes saben, venimos de la cultura del esfuerzo, nosotros como saben solamente tenemos un padrino, me da mucho gusto lo que dijo aquí Juanjo en su intervención, o lo que me platicaba Susana o lo que junto a muchos ex presidentes municipales y de partido hemos podido hacer.

Las tres veces que yo he sido candidato hemos ganado en Tula porqué, porque así como lo decía Yahleel, y su servidor al igual que Tino, solamente nos debemos al pueblo, el único padrino que tenemos son y siempre serán ustedes. Y es la energía que necesitamos para que con toda la pasión sigamos trabajando por lo que queremos, denos la oportunidad de seguirles sirviendo, hoy les quiero encargar muchísimo a Yahleel, hay que ir a presumirla, a poco habían visto a una candidata a senadora así dentro del PRI, o de algún otro partido… pues ayuden a presumir sus virtudes.

Vamos a echarle ganas, Yahleel y yo somos una dupla, que venimos junto con Tino haciendo lo que tenemos que hacer, y no tengan dudas de que vamos a regresar muchas veces, porque nosotros haciendo política nos divertimos, nuestro trabajo es la política, pero no vivimos de ella, vivimos de la alegría de poder servir de tener ese contacto de emoción que ustedes nos dan, así que no nos vamos a retirar hasta que nos puedan decir, ¿podemos estar los tres y mañana el que sea su candidato, seguros de que en Tula habrá unidad y vamos a ganar? –Sí- los quiero oír más fuerte, ¿vamos a ganar? – ¡Vamos a ganar! – Claro en Tula vamos a ganar, que dios los bendiga a todos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/