OPINIÓN PÚBLICA/Toman a chunga la convocatoria

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Da la impresión que ciertas personas tomaron a burla la convocatoria del respetable Congreso del Estado, para designar a los contralores internos del Sistema Anticorrupción.

Dígame usted si no. De las cinco posiciones que están en juego, hubo dos profesionistas que se inscribieron como aspirantes ¡En las cinco!.

Huele a chunga (poca importancia o burlarse de ella) lo que hicieron -la acción- dos abogados de Nuevo Laredo de nombres Noé Sáenz Solís y Carlos Mario Montes Escobar.

Presentaron documentos como aspirantes a presidir el órgano de control del Tribunal de Justicia Administrativa, Derechos Humanos, Instituto Electoral, Instituto de Acceso a la Información y Tribunal Electoral. Les faltó ir por la Fiscalía Anticorrupción

Si no pega una ¿Pega la otra?. La convocante es la misma, ni modo que los diputados no se hayan dado cuenta.

Para colmo de la irreverencia hacia el legislativo, los señores Sáenz y Montes son socios, laboran para el mismo despacho en temas fiscales y civiles.

Otra que se quiso pasar de lista es una contadora de nombre Iriliann Yazbeth Narváez Wong, que proviene del sector educativo de Lasalle. Solicitó la chambita al mismo tiempo en el IETAM, Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia Administrativa. Tres en uno.

Dos consanguíneos, Magdalena y Gonzalo Luévano Reyes presentaron documentos para dos.

Otros datos por ahí. Los hermanos Alexandro y Abelardo Perales Huerta solicitaron ambos ser contralores de Derechos Humanos y Tribunal Electoral. El segundo agregó además la intención de ocupar la Fiscalía Anticorrupción.

Una mujer de nombre Alma Rocío Salazar Silva pidió simultáneamente dos chambitas, Derechos Humanos y el Tribunal Electoral. Cuestión de sacarle copias a los papales.

Al pasar la primera revisión, los diputados encontraron que todos, alrededor de cien personas reúnen los requisitos para ir a la segunda etapa, que es la entrevista individual en turnos de 20 minutos cada uno.

La legislatura ha estado trabajando a marchas forzadas para sacar adelante los nombramientos. Si avanzan tomarán decisiones este jueves en la plenaria.

Si tardan más en la dictaminación, la coordinación parlamentaria tendrá que convocar a sesión extraordinaria. Lo del Sistema Anticorrupción urge.

Lo más inmediato es el Fiscal. De 26 quedaron eliminados tres por no reunir requisitos y la dama que renunció a sus aspiraciones.

Como decíamos en colaboración anterior, no hay que perder de vista a quienes vienen de la Procuraduría. Son gente que ya está en el medio, tiene experiencia y gozan de la confianza del Procurador. El será el responsable de lo que hagan los subordinados y necesita personas que respondan.

Sobre el asunto de los multisolicitudes de trabajo, los diputados comisionados debieron haberles preguntado ya la razón de lo que hicieron.

Creemos que tantos papeles copiados no será presión. Si es que nombran a los aludidos, será por sus méritos.

Echándole un vistazo al pasado, esto no es nuevo. Casi la misma gente se inscribió para consejeros del IETAM, magistrados del Tribunal Electoral y vocales del INE.

Si cambiamos de tema, entre más pasan los días se le complica al PRI el nombramiento de su presidente estatal.

Andan en plena campaña Luis Enrique Arreola Vidal, Juan Alonso Camarillo, Oscar Luebbert Gutiérrez y Sergio Guajardo Maldonado, mas otros que la quieren pero esperan “dedazo”.

Nunca en la historia priísta había surgido tanto interés por presidir su partido.

Cada quien le está metiendo dinero a su movimiento ¿De dónde sale? El comentario es que no van solos, tienen respaldo de los grupos y tribus. Hay dinero contante y sonante.

Arreola Vidal ofrece asesoría laboral “gratuita”. Bueno, no tan gratuita porque el abogado cobrará al final del juicio, si es que gana. Lo hacen los laborales de la ciudad. Es la misma gata.

El litigante, Mario Alberto Gómez Gómez, no tiene mucho foro de haber ganado pleitos.

Alonso Camarillo sospecha que a sus contrincantes los conformarán con una delegación federal, una chamba. Es lo que les interesa y no tanto la institución política.

El que no ha dicho si continúa en la contienda es Humberto Valdez Richaud, El Betico. Si le llega del cielo, mejor.

Alejandro Guevara Cobos acostumbra negociar “arriba”. Pierde el tiempo visitando barrios y ejidos. Sabe que las bases nunca toman decisiones.

Por primera vez en la historia la posición de consejero estatal va a tener un precio económico. Si venden caro su amor seguirá “chorreando”. Si lo regalan, se acabó el encanto.

De no intervenir el nacional saldrán más divididos de lo que están. Los perdedores podrían enfilar hacia otros partidos.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sostuvo un encuentro con empresarios de la zona conurbada del sur. Analizaron proyectos de desarrollo para la ribera del río Pánuco. Hicieron un recorrido de campo.

Después de un proceso de convocatoria, el maestro Francisco Ramos Aguirre, con medio siglo avecindado en la capital, fue designado Cronista de Victoria.

Nadie como él la merece. Es licenciado en historia con una maestría en la UNAM.

Escritor, investigador, funcionario del sector educativo con más de 15 libros publicados, ha demostrado que sabe hacer las cosas. Su nombramiento no fue por dedazo como en los últimos años.

No tiene explicación por ejemplo que el médico Egidio Torre López haya ocupado el Departamento de la Crónica de la capital, o un Gustavo Adolfo García Paz que no iba a cobrar por sus servicios pero tampoco cumplió con la responsabilidad.

Urge ya que el Cronista sea vitalicio y no quede a gusto del alcalde en turno. Es lo más saludable.

Cuarto Poder de Tamaulipas/