OPINIÓN PÚBLICA/El prócer concede tregua

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria Tamaulipas. – Los priístas de abolengo de Tamaulipas ya pueden dormir tranquilos: “La Viruta Jr.” Arreola les concedió una tregua en la agitación que trae para llegar a la gerencia estatal de su partido.

Con esto se les acabará la intranquilidad a gente como Edmundo García Román (CTM) y Florentino Sáenz Cobos (CNC), que dirigen instituciones tan fuertes que las llevan bajo el brazo por donde andan.

La Virutilla mandó un comunicado por redes: ¡Es la prioridad de mi equipo y la de un servidor construir juntos la unidad!!! ¡Es por ello que en espera a que se cumplan los términos que indicó el tribunal electoral al CDE PRI para emitir la convocatoria al consejo político para que elija al sustituto a la Presidencia suspenderemos toda actividad nos enfocaremos a crear acuerdos y buscar que reine el imperio de la ley en el PRI!!! (se respeta la ortografía).

Pueden dormir a pata tirante Don Lucino Cervantes,Toño Martínez Torres y aquellos de la vieja guardia que no han tirado la toalla en busca de lana en otro partido.

Es que nos informan, querido lector, que el prócer Javier Villarreal Terán, “líder” de multitudes en la zona cañera de El Mante y en particular la temporalera, ya se fue “con su gente” al Morena de López Obrador.

Los contrincantes, en este caso PRI y PAN, deben tener mucho cuidado para el proceso que viene porque, Don Javo, los va a “barrer” en las urnas.

No deben olvidar los priístas que el ex cargamaletas de Manuel Cavazos Lerma, se distinguió como “magnolio” en la campaña del “Bacha” Hinojosa. Fue coordinador de participación ciudadana y mordió el polvo como más de mil “operadores” del comté de campaña.

Arreola espera que en las siguientes horas el CEN tricolor cumpla con las instrucciones que nuestros magistrados electarales le mandaron.

Enrique Ochoa Reza debe estar temblando de miedo por la resolución, pero más que nada por la amenaza de que lo multarán (nuestroTRIELTAM) con alrededor de 350 mil del águila.

De por sí el señor Reza ya tiene bastantes mortificaciones con eso de que las encuestas dicen que va a perder la joya de la corona, el Edomex, Nayarit y Coahuila.

Se nos hace que es rudeza innecesaria de Arreola Vidal para con los jefes nacionales, al levantarse en rebelición cuando tienen preocupaciones más grandes.

Por su parte el PAN de Don “Kiko” Elizondo Salazar anunció el refrendo de su militancia a partir de este uno de junio.

Seguramente en Tamaulipas tendrá mucha clientela. Es, partido en el poder.

Hace tres años el PAN muy apenas reunió el mínimo para que el IFE lo reconociera como partido, 220 mil militantes. La cuota de Tamaulipas fue de alrededor de seis mil.

Si continuamos sobre el mismo tema, es muy comentada la decisión del Congreso de Jalisco de reducir hasta en un 60 por ciento el subsidio público a los partidos con presencia estatal.

La pregunta es ¿se puede hacer lo mismo en Tamaulipas? No es justo que los dueños de las franquicias sigan parasitando a costillas de los causantes.

Veremos si no hay demandas, o mas bien, controversias constitucionales de aquellos que se sientan ofendidos con la quita económica.

La información que tenemos es que, en este 2017 –no electoral-, los partidos están recibiendo en tierra cueruda poco más de 116 millones de pesos, además de los subsidios específicos (que, para publicaciones o temas de empoderamiento de la mujer, que en realidad no gastan en eso).

Sería justo y necesario reducirles la lana pública e incrementarles la privada. De todas maneras, perciben millones en apoyos particulares que no reportan a la autoridad fiscalizadora.

Le dimos una revisadita y nos damos cuenta que las prerrogativas se han disparado en unos cuantos años ¿quién lo autoriza? Pues lógico que la General de Gobierno por indicación del Gobernador en turno.

En 1998 –electoral- el subsidio fue de 10.5 millones de los cuales el 48 por ciento fue a dar a las arcas del PRI y el 35 al PAN.

Al año siguiente, no electoral, la lana se redujo a 3.5 melones.

Pero en el 2001 los jefes políticos ofrecieron el cuerno de la abundancia a los gerentes partidistas: Autorizaron más de 45 millones.

Al 2010 el presupuesto fue de 71 millones (más los apoyos específicos) y en los últimos años subió más que el salario mínimo.

Justo sería que el que manda en los vientos del cambio volteara su mirada al tema. Las organizaciones no necesitan tanta burocracia. Lo que deben buscar son fuentes alternas de financiamiento.

Continuamos con los partidos: Todos (PRI, PRD, Verde, PRD), menos el PAN, “tumbaron” sus páginas de Internet con motivo de las elecciones de este próximo domingo (en acatamiento a la Ley).

Los azules únicamente “bajaron” los boletines de prensa. Veremos si no hay desacato de suprimir todo tipo de propaganda.

Hay que felicitar a la doctora en Ciencias de la Salud, Fernanda González Salinas, y a la UAT también, al obtener el primer lugar del XIII Congreso Internacional de Enfermería 2017 efectuado en Mazatlán, Sinaloa.

Ella es profesora investigadora de la facultad de Enfermería Tampico y recibió el reconocimiento por su trabajo “Conocimiento, adherencia y relación con la neuropatía diabética en pacientes con Diabetes Mellitus Tipo-2”.

Este uno de junio, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca estuvo en Tampico-Madero para presidir con el comandante de la Primera Zona Naval, Francisco Pérez Rico, los eventos del Día de la Marina.

Dijo el Gobernador que esta fecha es mucho más que un calendario cívico. Es en esencia la oportunidad de reconocer la importancia de quienes contribuyen al desarrollo marítimo y protección de nuestros mares.

Antes de irnos, está por cumplirse el primer aniversario del triunfo del PAN y su candidato a Gobernador de Tamaulipas. Seguramente habrá evento alusivo al tiempo de una evaluación de los logros al frente de la administración.

Cuarto Poder de Tamaulipas/