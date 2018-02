OPINIÓN PÚBLICA/ Ya salió del clóset

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Como estaba pronosticado, el jaibo Miguel Angel Chávez García fue designado presidente del IETAM. Ya era secretario del organismo luego de la destitución de Guadalupe Alfonso Torres Carrillo por ser panista.

El maestro Chávez es jubilado por el INE (antes IFE) con experiencia de 22 años en cargos electorales. Permanecerá en la nómina hasta septiembre del 2022 si es que no se “enferma” o “renuncia” antes.

Aunque ya pasaron varios meses de que fue echado, Torres Carrillo no se resigna y promueve una demanda en la Sala Superior del TRIFE -SUP-JDC/1133/2017- en que solicita la reinstalación.

Lo despidió el Consejo General del INE en tanto que “renunció” por su cuenta el anterior presidente, Jesús Hernández Anguiano.

El árbitro nacional interpretó que se daban complicidades para favorecer durante el proceso electoral a un partido, el PAN.

Con el ascenso del secretario Chávez García, otra vez quedará vacante el encargo que provocó el affaire ¿Volverán a designar a un panista?. Por lo pronto el INE tiene la seguridad de que actuará con imparcialidad.

De las decenas de hombres y mujeres que presentaron solicitud para ocupar la presidencia del Instituto, ni para que hablar. A menos que sean demasiado ingénuos, ya se sabía cómo venían las cosas.

Avanzan las etapas de preparación de la elección local, pero nada se sabe si los consejeros serán llevados a juicio por ser omisos o cómplices de las maniobras para favorecer a Torres Carrillo.

Si hablamos de tribunal estatal comandado por René Osiris Sánchez Rivas, es raro que haya emitido una resolución en contra del ayuntamiento de Madero regentado por el panista José Andrés Zorrilla.

La gente de Don René condenó a los funcionarios municipales a emitir una nueva resolución -positiva- para entregar su carta de residencia a Adrián Oseguera Kernion, aspirante de Morena a la alcaldía.

Zorrilla alega que su enemigo vive en Mc Allen y no en el sur tamaulipeco.

Pero el señor Oseguera presentó como prueba de ser vecino, su credencial de elector con domicilio en la calle Nicolás Bravo 316 colonia Ampliación Unidad Nacional, código postal 89410.

En una segunda petición de su carta adjuntó recibo de la CFE a nombre suyo con el mismo domicilio, y acta constitutiva de la empresa KO Concretos, de la cual es dueño y administrador único.

Con que tenga la credencial en el municipio basta y sobra. Tiene derecho a votar y ser votado.

Ha pagado dos veces la citada carta. En la primera ocasión, el señor Zorrilla le cobró 604 pesos por derechos y en la segunda 302.

Lo muy cierto es que, si Adrián gana la alcaldía de Madero por el grupo pejista, el joven Zorrilla debe prepararse a pagar sus pecados de novato

Y ya que andamos por la zona sur, un acalde debe sentirse más feliz, tranquilo, desahogado y libre. Ha dejado de sufrir hacia su interior luego de manifestar públicamente, en redes, su tendencia sexual de amar a los hombres. Lo mantuvo en secreto por los largos años de su vida.

Cierto que no es delito. Nadie ha muerto por eso y, en la época, la diversidad sexual registra tanto poder como la igualdad de género. Son los “apachados” del sexenio.

Si la reelección estaba en riesgo, al salir del clóset puede conseguir los votos suficientes de ese grupo para continuar en la política. Ahora debe ser más feliz. No es el único ni lo será.

Seguimos con los comentarios sobre la nominación del médico Américo Villarreal Anaya como candidato de Morena a la primera senaduría por Tamaulipas.

Su principal contrincante interno, José Ramón Gómez Leal, el que se quedó “vestido y alborotado”, promete que seguirá en las filas pejistas trabajando en lo que le encomiende AMLO, “para echar al PRI y PAN de una vez por todas”.

A través de un video, el joven manifiesta determinación. No se ve herido por la decisión que no le favoreció. Al contrario, califica a Villarreal como “una buena persona”.

Así como él, habrá gente que dejó otros partidos pero consiguió lo que buscaba.

Mejor conocido como JR, andaba ya por la libre. En 2016 jugó por la presidencia de Reynosa, donde consiguió un titipuchal de votos.

Afirma que la independencia se la garantiza el no depender de las finanzas de la res pública: “No vivo del sistema político ni del gobierno”.

En aquel municipio se dará la madre de todas las batallas por el poder municipal y la representación federal. El encontronazo será de pronóstico reservado y el JR andará en medio.

¿Qué le afectó para no ser candidato a alcalde, diputado o senador? Pudiera ser el antecedente de haber sido encarcelado por la autoridad de Mc Allen, donde vive, por conducir en estado de ebriedad. El fuego amigo se encargó de proyectarlo.

Transcurrió el Carnaval de Victoria 2018.

Los boletines reportan saldo blanco de incidentes, una asistencia total de 120 mil personas, de las cuales al cierre sumaron 35 mil. Como actores directos cinco mil participantes entre carros alegóricos, comparsas, expositores y personal de los tres niveles de gobierno.

Se dieron cita cien empresas promotoras y patrocinadoras que fijan un nuevo precedente de colaboración con el ayuntamiento que preside Oscar Almaraz Smer.

Por primera vez el Carnaval incluyó en su recorrido una ruta por las colonias populares de la periferia.

Si hablamos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, estudiantes de arquitectura participaron en el curso taller “Los Shingles Techado IKO” donde conocieron la tecnología, ventajas e instalación de materiales que son utilizados en la industria de la vivienda en Estados Unidos y Canadá.

El programa se llevó a cabo en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, en Tampico, y fue impartido por la ingeniera Angela Escobar Muñoz, gerente general de la empresa Armoroof Export, División Exportación de IKO Industries.

Desde este martes tiene actividad el Congreso del Estado. Se reúnen las comisiones de Asuntos Municipales, Gobernación, Salud, Derechos Humanos y Puntos Constitucionales. El miércoles a las once comienza la plenaria semanal.

Cuarto Poder de Tamaulipas/