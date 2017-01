OPINIÓN PÚBLICA/ Ya preocupamos a Trump

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La anécdota la cuenta el director de un diario que se editaba en la primera mitad de los años setentas del siglo pasado, en esta ciudad capital.

Uno de sus colaboradores, columnista, arremetía un día sí y otro también en contra del general Augusto Pinochet, quien había encabezado el golpe militar en Chile para derrotar al socialista Salvador Allende.

Cierta tarde, cuando el editorialista llevó su entrega, el jefe le dirigió las siguientes palabras a manera de broma:

-Oiga, ya no le “pegue” usted a Pinochet. Debe tenerlo muy preocupado…

A tantos años de distancia vale este comentario por colegas victorenses que tratan con mucha indignación el tema de Donald Trump y sus agresiones a México. Cada vez le “suenan” tanto que deben tenerlo “preocupado” o con la determinación de cambiar su actitud hacia nuestro pueblo.

Sin caer en el supuesto, en este espacio vamos a tener que hacer algunas reflexiones sobre el tema. Es algo que “flota” en el ambiente de personas y grupos.

Por primera vez en muchas décadas se ha dado la unidad de los mexicanos en torno a su Presidente. Desde todos los sectores se escuchan aplausos para el jefe de la Nación y su determinación de no asistir a la reunión programada con el Presidente de los Estados Unidos.

Hasta El Peje López Obrador dio su visto bueno y le sugirió a Peña Nieto que vaya ante la ONU –tribunales internacionales- y demande al gringo.

Hemos de decir que, independientemente de quien sea el titular de Los Pinos –priísta o panista-, es momento de mantener la unidad nacional sobre un problema que nos afectará por igual. Lo ideal es hacer a un lado diferencias partidista y jalar para el mismo lado.

Los sectores productivos y organizaciones caemos en criterio similar: Nada tenía que hacer allá el señor Peña Nieto y, antes que arrodillarse, debe buscar alternativas comerciales. Las mismas están a la vuelta de la esquina, con el monstruo Chino y los asiáticos en general.

Es la oportunidad -que no se había presentado en decenios- de quitarnos el cordón umbilical de los gringos. No tenerles miedo y tumbar el yugo opresor (económico) que hemos venido padeciendo.

Momento además de hacer a un lado el Tratado de Libre Comercio que, en opinión de los expertos y los productores mexicanos, nos ha traído solo desgracias. La pobreza y marginación aumentaron a partir del uno de enero de 1994.

Las barreras arancelarias que eliminó México para la entrada de granos de los Estados Unidos, fue causa de quiebra de nuestros pequeños y medianos agricultores.

En Tamaulipas los productores de sorgo empezaron a sufrir las consecuencias. No pueden hacer competencia con los precios subsidiados de los americanos.

Dejamos el tema porque no queremos preocupar más al flamante Presidente del país vecino. De ninguna manera queremos que diga que en Tamaulipas, y en particular en ciudad Victoria, un comentarista hacen mella (contrapeso) en su actuación y, en un descuido, nos mande anular la visa americana.

Ya en su tiempo, sobre la marcha, las calabazas se irán acomodando. Por lo pronto el señor Trump tiene broncas con sus mismos compatriotas y con medio mundo. No se descarta que, en un tiempo no muy lejano, lo hagan renunciar o licenciar.

Si hablamos de aquel país, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca asistió este viernes a una reunión económica regional en Mc Allen, Texas, organizada por el Centro de Estudios Sobre Economía Fronteriza, donde disertaron académicos y hombres de negocios.

Cabeza de Vaca propuso que el encuentro de los dos presidentes se realice aquí: “Desde la frontera de Texas y Tamaulipas les pido a Donald Trump y Enrique Peña Nieto que se reúnan aquí, encontrarán más cosas en común que discrepancias”.

Claro que se pueden reunir en cualquiera de las dos fronteras, que es donde más hay interdependencia económica. Necesitan recoger opiniones sobre el terreno de los hechos.

Agregó el Gobernador el comentario de “iniciar una campaña para atraer más inversión y creación de empleos como nunca antes, gracias a las oportunidades en energía (eólica)”. Nuestra entidad tiene ahora dos parque eólicos; pronto sumará 24.

Un día antes, pero en ciudad Victoria, el gobernante había tomado la protesta a los nuevos integrantes del Consejo Estatal para el Desarrollo Económico y la Competitividad, lo que sucedió en la renovación del consejo directivo de la COPARMEX y en presencia del líder nacional Gustavo E. de Hoyo Walther.

Si encaminamos los comentarios a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, es grato saber que reanudaron clases las carreras de Trabajo Social, Psicología y Nutrición utilizando aulas alternas que aprobó la Asamblea Universitaria, como camino de solución a un conflicto que tiene tomada las instalaciones de la respectiva unidad académica.

El Grupo Azul, liderado por Gonzalo Hernández Flores, se posesionó de la facultad desde la semana anterior luego de un violento incidente que dejó lesionados.

Alumnos y catedráticos han respondido al llamado de emprender clases y, cuando existan las condiciones para regresar a la sede oficial, ahí estarán en su jornada académica.

El gobierno municipal que preside Oscar Almaraz Smer, entregó motocicletas a los 25 inspectores que supervisan el buen funcionamiento del nuevo modelo de recolección de basura..

Previamente había hecho llegar tractores para jardinería, desbrozadoras, motosierras, uniformes y equipo de seguridad personal para más de 400 elementos de las dos áreas. Esto permitirá mejorar los servicios que presta el ayuntamiento.

Dicen que los cambios son necesarios. Por eso debe ser positiva la designación del médico Xicoténcatl González Uresti como nuevo director del Hospital General de Ciudad Victoria. Ocupará el espacio de Jorge Salinas Treviño, el que se va después de una permanencia de más de 25 años en dos ciclos.

Con tantos años en un desempeño, se da la apatía e indolencia. Se pierde el sentido de responsabilidad en una misión tan delicada como es la de brindar atención médica a los tamaulipecos. Que el cambio sea para bien y que Salinas reciba la jubilación que merece.

Cuarto Poder de Tamaulipas/