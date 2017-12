OPINIÓN PÚBLICA/ Vienen por “peces gordos”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Los priístas siguen pensando en grande: Su candidato a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, será designado por un Consejo Político Nacional conformado por 19 mil 98 delegados.

No se sabe dónde se reunirán, pero debe ser un local con espacio suficiente no solo para la gente sino los camiones que llegarán a la Cdmx, procedentes de las 32 entidades.

Va a estar cañón realizar la logística.

De Tamaulipas, por ejemplo, debe trasladarse todo el Consejo Político Estatal en pleno que lo integran alrededor de 500 almas.

Necesitarán por lo menos 12 autobuses, repletos, más los que viajen en autos particulares o avión.

Aparte, los 286 delegados de la estructura territorial que, según la convocatoria, serán designados en asambleas libres, por planilla.

La chamba de nombrarlos debe comenzar este 21 de diciembre, es decir, el jueves, con límite hasta el seis de febrero.

Para ello tiene que convocar no Don Sergio Guajardo Maldonado, el mandamás del CDE, sino la Comisión de Procesos Internos que comanda Jaime Elio Quintero García.

Por primera vez este organismo está integrado por caras mas o menos nuevas y no tradicionales. El secretario es Porfirio Flores Vela, con pasado perredista, ex consejero del IETAM.

Los demás sí son priístas comprobados: Jaime Seguy Cadena, María Antonia Martínez Blanco, Alejandro Torres Mansur, Magaly Balderas García, Ramón Hernández Manríquez y Nayeli Gómez Ramírez.

Siguiendo con los delegados de la estructura territorial, 86 tienen que ser menores de 35 años, mitad mujeres y mitad varones. El resto, 200, en igualdad femeninos y masculinos, mayores de 35.

Para nombrar a los senadores, hombre y mujer, el PRI Tamaulipas se dispone a reunir a mil 672 cráneos. De ellos 836 por elección directa, por planilla. Del resto, 20 consejeros nacionales, 200 estatales y 530 municipales (seleccionados por insaculación, o rifa).

Los candidatos a diputados federales deberán contar con el apoyo mayoritario de 900 delegados en cada uno de los nueve distritos.

Sin embargo aquí hay un problema: 150 de los 300 distritos nominarán candidatos por convención y otro tanto por “comisión”. Por decreto tiene que ir la mitad de mujeres (no se sabe en que situación queda Tamaulipas).

Aparte están las posiciones de “reparto” con los socios, el Panal y Verde Ecologista.

Desde luego que estaremos pendientes de la selección de delegados que van al Consejo en que el señor Meade Kuribreña será ungido candidato (ahora es precandidato).

Por cierto que ellos, todos los partidos y sus presuntos abanderados, ya nos están recetando basura a través de radio y televisión, las 24 horas del día y sobre todo en programas de horario estelar, para “convencer” a sus militantes que son los mejores. Es a chaleco para los concesionarios.

Lo anterior se refiere a los candidatos en lo federal. Falta que expidan la convocatoria en cuanto a la renovación de ayuntamientos lo cual, si bien va aparejado, es harina de otro costal.

Los “destapes” para presidentes municipales pueden darse en la primera quincena de enero, incluyendo los que van por la reelección (todos quieren quedarse tres añitos más)..

Aquí hay algo paradójico. Los funcionarios públicos o por elección que buscan ser alcaldes por primera ocasión necesitan renunciar a más tardar el dos de marzo, 60 días antes de los comicios, en tanto que los que buscan ser ratificados, no tienen obligación de licenciarse.

Es algo que decidieron los magistrados federales (TRIFE) desde sus lujosas oficinas sin necesidad de acudir a territorio. Quieren ignorar que el financiamiento de las reelecciones saldrá de las mismas tesorerías. No hay el antecedente pero así lo veremos. La idiosincrasia mexicana, salpicada de corrupción, no puede fallar.

Esta es la última semana de actividades en los poderes de la administración estatal. El personal se va de vacaciones dos semanas hábiles, más los respectivos sábados y domingos. Como la mayor parte de los funcionarios son foráneos, la capital lucirá desierta.

Por el Congreso del Estado, la respectiva Comisión Permanente es presidida por el diputado Carlos García González, de Matamoros, quien estará al pie del cañón por los asuntos de emergencia. Tiene como secretarios a Georgina Cárdenas Thomae y Alejandro Etienne Llano (De Nuevo Laredo y Victoria, respectivamente).

En la sesión de esta semana, García presentó iniciativa de reformas al Código Penal para sancionar con cárcel de uno a tres años a quienes, siendo conductores de vehículos, provoquen accidentes por ir “watsapeando”, “chateando” o utilizando cualquier aparato electrónico.

Según las autoridades viales, el uso de electrónicos al volante superó los accidentes provocados por el consumo inmoderado de alcohol. Así de esas.

Comenzó la construcción de una ciclovía de 12 kilómetros que inicia en el boulevard Fidel Velázquez hasta el parque La Loma. Al banderazo de arranque asistió el alcalde Oscar Almarez Smer y la jefa de Oras Públicas, Cecilia del Alto López.

Primera ruta en su tipo -para deportistas-, el gasto será de 16 millones de pesos y estará en servicio en el primer trimestre del año.

Este martes el gobierno estatal puso en marcha el programa Todos Unidos por la Seguridad de Tamaulipas que permanecerá por el periodo navideño.

En redes sociales, el Goberandor Ferancisco García Caeza de Vaca escribió: El plan de operación prevé la instalación de módulos integrados por fuerzas federales, estatales, cuerpos de auxilio y dependencias del gobienro de Tamalipas, distribuidos en puntos estratégicos, para garantizar la seguridad de las familias y brindar auxilio en las vacaciones navideñas”.

Y si hablamos de fuerzas federales, horas antes, por la mañana, se reportó la llegada al aeropuerto Pedro J. Méndez de un gigantesco avión de la Fuerza Aérea Mexicana con un contingente selectivo de militares. Fueron recibidos por patrullas de la policía estatal. El dicho es que, con todo sigilo, vienen por “peces gordos” (cada lector puede echar a andar su imaginación).

Pasajeros que llegaron en vuelo matutino de línea comercial tomaron imágenes. No se ha emitido comunicado oficial.

Cuarto Poder de Tamaulipas/