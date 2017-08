OPINIÓN PÚBLICA/ Viene el chico maravilla

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El llamado chico maravilla, ese que no vive en México sino en los Estados Unidos, donde tiene residenciada a su familia, se ha dignado programar visita a la capital cueruda.

Cada viernes deja las actividades del PAN, por las que le pagan muy bien, y se dirige a Atlanta donde vive su mujer Carolina y sus “coyotes” Carmen, Santiago y Mateo.

Como si fuera profe de rancho, regresa el lunes o martes a sus labores partidistas y como precandidato. Vive allá pero cobra aquí.

Sale sobrando decir que los gastos de avión salen del partido, de los subsidios que paga el gobierno. Nunca de su bolsa.

No quiere Don Ricardo Anaya Cortés que su sagrada familia se junte con la chusma de México, que no estudien en colegios oficiales ni particulares de este lado, sino de los USA ¿Qué le parece amable lector? ¿Malinchista? ¿Traidor a México?.

Hay algo de eso. Si llega a Presidente de México ¿Seguirá con lo mismo?

Bueno, pero estamos en que el gerente panista viene a Ciudad Victoria. Está previsto que encabece en el Casino Victorense el primer evento (en la capital) de su precampaña política rumbo a la Presidencia de la República.

Ni modo que esté preocupado por los ratings panistas que van en descenso en la entidad. Es un tipo que no da salto sin huarache.

Ahora que, si le van bien, en el Casino podría meter a los escasos 500 militantes azules que al parecer quedan en Victoria. Los datos dicen que, en lugar de aumentar la membresía, se desplomó en alrededor de un 25 por ciento. Ni parecen ser partido en el gobierno.

Esos elementos no le servirán a Don “Kiko” Elizondo ni para acreditar a los “casilleros” que necesita para las elecciones del uno de julio del 2018.

Como siempre, tendrán que echar mano de “alquilados” por unos billetes para tratar de cumplir con los representantes de casilla y candidato, que no son pocos.

Solo decirle amigo lector que, si conoce a un militante que refrendó su pertenencia, pues le diga que la cita es a las once de la madrugada en el Casino, el viernes once. Antes hay que registarse para tener derecho a la “piscacha” de agredecimiento.

Ya pasaron por estos rumbos Rafael Moreno Valle Rosas, el ex Gobernador de Puebla y Doña Magarita Zavala (la esposa del Mezcalitos), que también quieren ser jefes de Los Pinos.

A la Doña no le fue tan bien. Al burgués de Puebla le enviaron gente mas no a los funcionarios del gobierno.

Desde ahora se anticipa que el evento de Anaya no estará concurrido. Para comenzar por el horario de labores. Si los funcionarios dejan su chamba podrían enfrentar cargos.

La otra es que pidan “permiso” sin goce de sueldo por dos o tres horas, entre las once y una de al tarde y vuelven a Palacio de Gobierno. Los priístas lo hicieron en no pocas ocasiones y les funcionó.

Como complemento, hay que decir que, de ser el candidato del PAN rumbo a la presidencia, y si gana, Don Ricardo sería el primer Jefe de la Nación oriundo de Querétaro.

Para sus simpatizantes dice que estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro; maestría en la Valle de México y doctorado en la UNAM. Por títulos no paramos.

En otros asuntos, San Luis Potosí aprobó la eliminación del fuero constitucional para sus funcionarios públicos. Fue la entidad numero 13 ¿Cuándo le toca a Tamaulipas?.

Esperemos que pronto aunque, a decir verdad, esa protección no les ayuda mucho cuando se trata de auténticos pillos. Cabría eliminarla a cientos de funcionarios menores ydejarla en los titulares de los tres poderes.

Sin embargo, si se quita a todos, del Gobernador para abajo, genera votos, son puntos políticos en el aplausómetro.

Hablando de democracia, la entidad potosina es una de las más avanzadas de México. Para que entre en vigor una reforma a la Constitucion local, tiene que ser aprobada por la mayoría de los 58 ayuntamientos. Algo que debería hacerse en la tierra cueruda.

Ya lo tienen otras entidades como Querétaro y Campeche.

Cuando hay modificaciones a la Carta Magna Federal, tienen que ser avaladas por la mayoría de los congresos estatales ¿Por qué no hacerlo con la Carta Estatal? Los cabildos necesitan dar su visto bueno.

Tarde que temprano tendá que elinarse el fuero en Tamaulipas, y reformar la Ley para que las modificaciones a la Constitución estatal necesiten el acuerdo de la mayoría de los 43 ayuntamientos ¿Qué opina usted?.

Ya no seríamos el primero, pero sí estar dentro de los primeros.

Este lunes el presidente de Victoria, Oscar Almaraz Smer, realizó un recorrido de supervisión por distintas obras de pavimentación, como la calle Planeación, colonia Unidad Modelo, donde se cubre con concreto hidráulico de alta resistencia una sperficie de dos mil 200 metros cuadrados.

En la Linda Vista recorrió la calle Juan Zorrilla, mientras que en la Ampliación estuvo en la calle Alcor. En total son 125 pavimentaciones se realizarán este año.

Ocho elementos de las Policía Estatal de Tamaulipas culminaron el primer curso para crear lo que se llamará Policía Cibernética, que se encargará de perseguir los miles de delitos que se cometan por medios electrónicos en la entidad.

Lo tomaron en la Universidad de Seguridad y Justicia, entre el 17 y el viernes 28 de julio. Es el comienzo. Faltan muchos elementos más.

Si hablamos del magisterio, el dirigente de la sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, logró que la SET y en particular el secretario Héctor Escobar Salazar, paguen a 259 educadoras del servicio mixto y tiempo completo a partir de este lunes y hasta el miércoles.

Fue un acuerdo en que también participó el Secretario General de Gobierno, César Velástegui Ostos

Con la intervennción del líder, quedó desactivado un conflicto.

Cuarto Poder de Tamaulipas/