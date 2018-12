OPINIÓN PÚBLICA/ Vieja historia de la tenencia vehicular

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Lo ya esperado. A partir del 2019 desaparecerá el cobro de tenencia de automotores por parte de la administración estatal.

Como aquí lo habíamos mencionado, habrá más recursos para salir adelante con los gastos del gobierno. Una fuente adicional son los ingresos por trámites de vehículos de transmigrantes y otra los casinos de juego que prácticamente ya están aquí.

Es un impuesto que no debe existir. Se estableció temporalmente con motivo de los Juegos Olímpicos de 1968, y se quedó para siempre (se empezó a cobrar desde 1961, cuando le dieron la sede a nuestro país).

Por motivos político electorales, en 2011 el gobierno de Felipe Calderón eliminó el gravamen por parte de la federación, y delegó la facultad de cobrarlo a los estados. Algunos gobernadores lo abolieron (aunque abrieron nuevos frentes de ingresos a los mismos propietarios de vehículos), otros siguieron cobrándolo aun con el costo político.

En Tamaulipas, Egidio Torre Cantú no quiso voltear sus ojos hacia las demandas ciudadanas y siguió con la vigencia.

Si lo vemos claro, realmente afecta las finanzas de las entidades, sumidas como están en deudas por préstamos bancarios. Nunca alcanzan los presupuestos.

Este lunes el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca anunció a través de redes sociales el adiós para ese tema que ya era incómodo para la comunidad. Incluso se daba la fuga de ingresos al preferir no pocos ciudadanos ir a emplacar a entidades vecinas como San Luis Potosí.

Textual declaró: “Hoy les anuncio que damos cumplimiento a una demanda ciudadana de muchos años que beneficiará a miles de tamaulipecos”. Luego el video mensaje de un minuto 55 segundos.

Manifiesta que la liberación es para todos los poseedores “sin excepción”, en aras de hacer por la economía de las familias tamaulipecas.

Ahora mismo se cobra solo por aquellas unidades cuyo valor de factura es arriba de los 250 mil pesos, y que los propietarios no tengan pagos pendientes por ningún concepto.

Se hace oportunamente, ni antes ni después del ciclo.

Datos estadísticos señalan que a 2018 sumaron 21 entidades las que liberaron a los poseedores de unidades de ese impuesto.

En varias de ellas se da una mescolanza de subsidios condicionados. Por ejemplo, no pagan aquellos que van al corriente en ejercicios anteriores, o solo pagan las unidades de lujo y un valor tope de factura.

Otros estados mantienen libres a los propietarios personas físicas y gravan a las morales, con excepción de aquellas sociedades que no persiguen ganancias.

De alguna manera, como en Tamaulipas, en ciertos estados hay subsidios a los vehículos más económicos, con excepción de Nayarit, Baja California Sur, Guanajuato, Morelos Puebla, Yucatán y Tabasco (en el 2019) donde el racero es parejo.

Es más, en Guanajuato se anuncia para el 2019 el regreso del impuesto para ciertas unidades.

Hay que advertir que una cosa es la tenencia y otra el impuesto sobre refrendo o control vehicular. Este continúa en las entidades del Pacto Federal.

Para eliminarlo en Tamaulipas, como lo anunció el Gobernador, se tiene que dar a través de reformas a la Ley de Hacienda y Ley de Ingresos del Gobierno del Estado para el 2019, que este mismo lunes presentó ante el Congreso.

Cierto que era una vieja demanda de los tamaulipecos, aunque algunos sectores ya gozaban de privilegios. Por ejemplo, les era subsidiada (una parte) desde la era priísta a los taxistas y prestadores del servicio de pasajeros, a los burócratas federales y estatales.

Pues bien, el año venidero la autoridad hacendaria empezará a darse cuenta del número de unidades emplacadas en otros estados para no pagar en esta tierra.

Ahora, el padrón vehicular anda en un millón 300 mil unidades con un promedio de crecimiento anual del diez por ciento ¿cuánto crecerá en el 2019? Por aquello que regresen los que se fueron.

La Ley de Ingresos para el 2018 exige pago a residentes en territorio, aun cuando posean unidades con matrículas de otras regiones.

Ya conoceremos la iniciativa del Gobernador y los términos en que viene. Decíamos, no llega ni antes ni después sino justo en el momento en que la incomodidad ciudadana llegó a su máximo. Se desfoga la olla de presión social.

Al menos por los cuatro años que restan del actual sexenio –como lo comenta el Gobernador-, los tamaulipecos debemos olvidarnos del desembolso por ser dueños de unidades automotrices

En asuntos de partidos, cumplieron todos ya con la obligación de presentar su plataforma política ante el Instituto Electoral. Por el PAN, personalmente asistió el presidente estatal, Francisco Elizondo Salazar.

La jerarquía priísta estatal se reunió en la ciudad de México con el secretario general del CEN, Arturo Zamora Jiménez, para ir delineando las estrategias electorales para los comicios del dos de junio del 19´.

Anunciaron la designación de cinco delegados de la Red de Jóvenes por México, en Tamaulipas, para el mismo número de regiones.

Zona norte 1, Héctor Emanuel Díaz Lugo; zona norte, Edgar Sifuentes Jasso; zona cañera, Rodolfo Carrillo Chaverri; zona sur, Víctor Manuel Vázquez Cáceres, y zona centro, Juan Carlos Nava Zapata.

Siguiendo con los tricolores, nada mal les caerían candidaturas a diputaciones locales a los ex legisladores federales Edgardo Melhen Salinas y Alejandro Guevara Cobos. Después de todo, también pagan bien y el trabajo es poco.

Esto los proyectaría rumbo a las alcaldías, dentro de dos años y medio. Bien dice la frase del Filosofo de Guémez: Como los frijoles de olla, arriba o abajo pero siempre adentro.

O la filosofía del célebre César “Tlacuache” Garizurita: Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

Poco a poco el tricolor irá sacando a sus “mejores prendas” para tratar de ganar algunas posiciones en el Congreso del Estado ¿como esquiroles? Lo veremos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/