OPINIÓN PÚBLICA/ Una réplica del sombrerudo

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tam.- Al llegar Manuel Cavazos Lerma al Gobierno del Estado (1993) firmó contratos millonarios con prestadores de servicios para impartir cursos de maharishi a los funcionarios del gobierno e internos de los penales.

Pensaba el hombre que manipulando sus cabecitas, los reos pasarían una vida placentera en los reclusorios.

Por igual que sus colaboradores podrían hacer uso de la meditación trascendental para ser felices, olvidarse de sus problemas personales, robar al erario y trabajar para el estado por un “sueldo moral”.

Esos fueron los pensamientos “exóticos” cuando dirigió los destinos de Tamaulipas. Falló. Ni los reos fueron dóciles ni sus colaboradores perdieron las uñas.

Pues bien, el sombrerudo ya tiene una réplica a nivel Victoria. Es una política incipiente, bisoña, acabada de salir del cascarón, pero que cree que su método de RESILIENCIA la llevará al éxito en la manipulación ciudadana. El fin último es hacer feliz al respetable con un placebo.

Comenta entre los suyos que trae la experiencia del 2015 cuando era funcionaria de la SEDESOL federal y, en complicidad con los funcionarios que entonces comandaba Edgardo Melhem Salinas, fue comisionada a la campaña por el III distrito electoral federal con cabecea en Río Bravo.

Se afirma que allá creó un sistema de “redes afectivas” que fue creciendo para votar por el PRI sin que les costara dinero. Un lavado de cerebro.

El proyecto es la resiliencia aplicada a nivel familia y comunidad para que los entes se olviden de situaciones que les causan daño y sufrimiento, y sigan adelante con su vida.

Si hay hijos desaparecidos, la resiliciencia lo resuelve; que hambre, falta de chamba, necesidades económicas… La resiliencia.

En la percepción que deja, ella fue la que hizo ganar con mucha diferencia sobre sus contrincantes, al entonces candidato Melhem, hoy coordinador de la bancada tamaulipeca en la Cámara.

Si la Ley se lo permite o no, por aquello de las intercampañas, ella recorre colonias en plan de los cursos que trae para la manipulación humana. Es candidata independiente al gobierno de la capital cueruda.

Ya hizo su precampaña, ya mandó las firmas al IETAM, ya debe estar calladita (se ve más bonita) y olvidarse de las jornadas callejeras en busca de apoyos ¿Le estará dando seguimiento el INE?.

Cuando debutó en Río Bravo era funcionaria federal. Comenzó a laborar el uno de enero del 2013 y concluyó el 30 de noviembre del 2015, después de las elecciones, lo cual sería interesante escarbarle.

El hecho es que sigue en precampaña por barrios y colonias creando la estrategia de “redes afectivas” que la llevarán al triunfo. Si nadie la para, (en tiempo prohibido) seguirá con lo mismo.

Hay que advertir que, la resolución del órgano electoral para determinar si reunió los requisitos, se dará entre el uno y cinco de abril. Falta mucho.

Los registros de candidatos están programados del seis al 10 de abril y más tarde el arranque de las campañas. Para entonces la señora y sus “brujerías” llevarán bastante ventaja a los contrincantes.

Sería oportuno que alguien que sí conoce, le diga a la mujer que los tiempos de las firmas ya se acabaron, que no tiene por qué andar organizando mítines y reuniones. Juega por la libre y no por partido político. Las reglas son diferentes.

Por esas calles en que hace recorridos se ha encargado de divulgar -algo no desmentido- que recibe apoyos económicos de la “segunda esquina del poder” donde le integraron la planilla.

Entre sus compañeros de aventura van el contador Mario Leobardo Soto Marcía, Ma. de la Luz Velázquez Charles, José Ives Soberón Mejía, Amelia Velázquez Hernández, Isidro Remes Sandoval, Gregoria Santos González, Alberto Cruz Medrano, Brenda Lozano Sosa, Guillermo Gutiérrez Riestra, Ana Lucía Padilla, Luis Enrique Herrera Coronado, Agustina Salazar Tirado, Roberto Sepúlveda Vázquez, Irma Moreno Martínez, Fernando Ornelas Salazar y Concepción del Carmen Verdines.

Si aun en veda electoral siguen adelante, y ganan, seguro que el uno de octubre la ciudad capital estará firmando compromisos para someter al pueblo entero a la resiliencia, para olvidar el miedo a las balaceras, el terror al hambre, la angustia al desempleo.

En lo particular el que esto escribe, si el método es efectivo, yo le doy mi voto a la señora y le apruebo sus proyectos exóticos de lograr la felicidad para los victorenses. Es lo que nos falta.

Como alguien dijo, si hay sequía y el pasto escasea, ponle lentes verdes a tus vaquitas para que se coman lo que hay.

En el ámbito de partidos, comienzan a definirse los prospectos a las diputaciones federales. El PAN y socios ya tienen a sus hombres y mujeres que los representarán en los nueve distritos. Falta Morena y adictos, como las principales tres fuerzas.

Por fin, después de soñar, se le hará ser candidato a Don Salvador Rosas Quintanilla, el hombre más rico de Nuevo Laredo (cuando fue diputado local, tenía avión particular para venir a las sesiones desde Laredo, Texas), primer distrito.

Militó por un tiempo en el Verde Ecologista, dejó las filas azules porque uno de sus compañeros lo cacheteó, según dijo. En rueda con los periodistas hasta derramó lágrimas. Luego volvió con Acción nacional.

No tiene carisma ni discurso para hacer una campaña que le asegure el triunfo pero sí dinero en abundancia que le podría generar lo mismo. Con dinero baila el perro, dicen.

Nohemi Alemán Hernández, licenciada en Arquitectura por la Universidad México Americana del Norte, con una especialidad en Valuación por la Universidad del Valle de México, ambas en Reynosa. Egresó del Cebetis No. 7 como técnico en Contabilidad.

Fuera de su presencia en el Colegio de Valuadores y el Colegio de Arquitectos de Reynosa, además de su presencia en el Consejo de Administración en Comapa de aquella localidad, no tiene experiencia política alguna.

A menos que sus operadores le metan dinero suficiente para hacerla ganar, es muy difícil su triunfo. Los grupos de Oscar Luebbert Gutiérrez, por el PRI, y la fuerza de disidentes que se fueron por Morena (incluyendo a JR, el cuñado incómodo), es muy difícil que llegue al Congreso de la Unión.

El espacio se terminó, luego continuamos con el análisis de los siguientes.

Cuarto Poder de Tamaulipas/