OPINIÓN PÚBLICA/ Una lágrima por su partido

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Se cumplieron nueve meses de la derrota y el PRI sigue sin reorganizarse en Tamaulipas. Cada quien jala a su entender. Los comités municipales lucen desarticulados y las organizaciones “pilares” convertidas en entes burocráticos.

Pasó el aniversario número 88 y la dirigencia no se acordó de algún ramillete de flores, menos el pastel o derramar una lágrima. Los que se sirvieron de él, lo abandonaron a la derrota.

Parecen descabezados. La tan esperada convocatoria tiene meses atorada en el nacional. La jefa provisional, Aida Zulema Flores, dormita plácidamente.

Nada como hace un año cuando sí recordaron el natalicio. Lo publicitaron. El entonces gerente, Rafael González Benavides dijo que “el partido está en el mejor momento con una estrategia que privilegia la inclusión, la unidad, la eficacia, la igualdad de género que se apoya en la transparencia y la legalidad”.

Destacaban la presencia de Eduardo Gattas Báez, ahora desertor, y la del médico Egidio Torre López, también echado en corrida por los vientos del cambio.

Esto según el boletín oficial. Ahora ni eso.

Con este escenario en el partido, en el Tribunal Electoral del Estado sigue pendiente la demanda de derechos del ciudadano interpuesta por el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, exigiendo que los jefes convoquen a elección.

Es la segunda que presenta. La primera fue redireccionada a la Comisión Nacional de Justicia del propio partido. No le resolvieron. Ahora va en directo al tribunal y podría llegar al TRIFE.

Para tener vela en el entierro, Cárdenas se vio en la necesidad de manifestar que es aspirante a ocupar la presidencia del CDE. De no se así, le estarían rechazando su protesta.

Está anunciada la llegada de un delegado especial pero el CEN no tiene prisa. Primero atiende las entidades donde habrá elecciones en junio. Es prioritario para Enrique Ochoa Reza, el jerarca nacional.

Al Estado de México, la tierra del Presidente Peña Nieto, mandaron a Ismael Hernández Deras; Coahuila, Jorge Romero Romero y Nayarit Jesús Aguilar Padilla. En la lista no aparece Tamaulipas.

Mientras esto pasa a los priístas, el partido en el gobierno estatal no ha terminado de sanar las heridas que le dejaron los “dedazos” y “manotazos” para imponer comités municipales.

Hay pendiente en los tribunales la protesta del joven Owen Vázquez Salazar, de Tampico, quien no se conforma el haber perdido la presidencia azul cuando tenía la militancia a su favor. No entiende que una cosa es ser oposición y otra el partido oficial.

El “dedazo” favoreció a María del Rosario González Flores y la maquinaria operó en su favor pese a que no reunía los requisitos. El joven protestó ante la Comisión de Justicia Partidaria y, como tenía que ser, perdió. Lo mandaron a su casa sin haber negociación.

Ya solo falta que, si la resolución no le favorece, enfile rumbo al establo pejista y su MORENA, como otros, entre ellos priístas.

Casi convocan a la renovación del Consejo Político Estatal y siguen abiertas varias heridas. Nadie se ha ocupado de cerrarlas. El diálogo no es una de las fortalezas de los azules y menos de Don “Kiko” Elizondo.

En San Fernando no ha finalizado la denuncia de Julián Fuentes Hinojosa porque no lo dejaron votar en la interna del 12 de febrero.

Una más que en los hechos sigue viva, es la que presentó Cristina Yanet Franco Salinas, de Miguel Alemán, en contra de la validación de los candidatos por parte de la comisión de elecciones.

El trabajar con “dedazos” les puede costar más de lo que habrían evaluado los jefes del panismo.

En Victoria el candidato no favorecido por los Dioses, Juan Manuel Gómez Castillo, se distanció de la estructura partidista. Siempre activo por largos años, lo más probable es que no vuelva a colaborar.

Presentó queja ante el CEN donde no le hicieron caso. Ahí quedó el pleito. Dobló las manos pero el pendiente sigue.

No fueron pocos los distanciamientos. En Guémez Felipe Zaragoza de la Rosa y Pedro Jiménez Cárdenas se inconformaron. En apariencia les resolvieron. El divisionismo persiste.

Otra de San Fernando. Francisco Javier Saldaña Martínez en contra del registro de las planillas de Jorge Luis Reyes y Alejandro Martínez Serratos.

Las lesiones del proceso interno están latentes. José de Jesús Cantú Dávila contra María del Rosario Flores y así sucesivamente en otros municipios.

En un descuido, todos ellos, maltratados por la jerarquía del 22 y Berriozábal, podrían voltear su mirada hacia la frontera. Es allá donde están los grupos contrincantes de mayor peso.

Como organizaciones políticas, más les valía que no efectuaran elecciones. No sirven de mucho cuando hay cacicazgos. En Movimiento Ciudadano sigue firme Gustavo Cárdenas Gutiérrez sin necesidad de rendirle cuentas a una asamblea.

Por los rumbos del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez ya tiene alrededor de 15 años y nada pasa. Cuando hay presiones simulan cumplir con la democracia interna.

Su jefe nacional, Alberto Anaya, está por cumplir los primeros 30 años como propietario absoluto de esa organización.

Dante Delgado Rannauro, del MC, tampoco curte mal las vaquetas y nada pasa. Le sigue llegando el subsidio oficial del gobierno.

En otros asuntos, fue grande el festejo con motivo del Día de la Familia que realizó el ayuntamiento capitalino presidido por Oscar Almaraz Smer. Miles acudieron a Libre17, el centro por excelencia para eventos de arte y cultura de los victorenses.

Almaraz es madrugador. El lunes, amaneció en la Preparatoria Federalizada No. 2 donde encabezó la ceremonia de Honores a la Bandera. Luego se dirigió a la mancha urbana para supervisar la rehabilitación de espacios públicos. En los últimos meses, suman ya más de 82 mil metros lineales de pintura en cordones de calles y plazas.

