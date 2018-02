OPINIÓN PÚBLICA/ Una estructura herida

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Tal y como decíamos en la última colaboración, las cosas se le complican al PAN en la zona centro de Tamaulipas. Le han faltado negociadores con capacidad y poder de decisión.

Este martes comenzó la deserción de militantes y directivos. Las primeras renuncias fueron las del presidente y el secretario general del partido en San Carlos, Antonio Diego Villanueva y Emilio Saucedo Martínez. Alegan no estar de acuerdo con la forma en que la jefatura maneja las candidaturas por el ayuntamiento.

Enviaron sus oficios directamente al jefe estatal Francisco “Kiko” Elizondo Salazar, con carácter de irrevocable.

Podrían no ser los únicos. Se espera la salida de comités en por lo menos seis municipios: Padilla, San Nicolás, Mainero, Villagrán, Hidalgo y el propio San Carlos, sin olvidar que podrían entrar otros como Jiménez, Guémez o Burgos.

Aparte, la renuncia de la diputada Nohemí Estrella Leal a la bancada azul en el Congreso del Estado por las mismas razones.

No es tanto por el número de militantes, sino que queda herida la estructura cuando está en marcha un proceso electoral. Cada comité debe estar integrando ya la lista de sus representantes de casilla y candidato, y no en divisionismos. Se quebranta la unidad.

Los militantes son unos cuantos. En los seis municipios apenas son 186. Lo grueso está en los simpatizantes que votan por ese partido o sus abanderados.

Por ejemplo, en Hidalgo tiene 49 activos, Villagrán siete, Padilla 68, San Carlos 31 y ninguno San Nicolás.

Sin embargo en la última elección (del 2016) significaron alrededor de 20 mil votos en conjunto que, para este 2018, amenazaban ser más.

Tan solo en Mainero, para las alcaldías, Acción Nacional se alzó con mil 324 votos y, su contrincante principal, el PRI, se quedó en zapato, cero.

Decíamos, no son tanto los militantes sino los votos que arrastran. En Hidalgo, en el 2016, casi ocho mil ciudadanos votaron por el azul para alcalde, y ganaron, son administración.

Esos votos, todos, seguramente repetirían por el mismo partido. Eran cautivos para esta temporada.

Si como parece, habrá renuncias a esas representaciones municipales, la estructura quedará herida de muerte. Posiblemente no abandere ni candidatos, tal y como sucedió con el PRI en ese mismo proceso la ocasión anterior.

Ya veremos si también, como se avizora, la legisladora que representa al distrito 13 con cabecera en San Fernando, renuncia a la bancada y se declara independiente. No puede darse de baja porque no aparece en el padrón de militantes.

Evidente que le faltan negociadores al partido. Los que tiene no supieron concertar o no tuvieron la suficiente autoridad para tomar decisiones. Es la primera elección que les toca como gobierno.

Aunado a que dejan la estructura, está dicho que esa gente, con todo lo que ello arrastra, se podría ir con el PRI, uno de los contrincantes a vencer en la elección de julio.

De hecho en San Carlos ya tomaron la decisión de ir con el registro del tricolor, en tanto que en la distrital se pronunciaron por el PANAL.

Sin abandonar a los panistas, el aspirante por Victoria, Xicoténcatl González Uresti, anuncia una gigantesca cabalgata para el domingo once del presente, fecha en que precisamente se terminan las precampañas.

Como salida y meta se ha fijado el Lienzo Charro (Tamatán), donde al finalizar habrá una comida para los participantes. La invitación es para todos aquellos que tengan una montura propia… O prestada.

Después del domingo comienza el ciclo de intercampañas y todos los suspirantes deben quedarse quietos. Si se “mueven” o gastan en algo, el órgano electoral tiene facultades para destituirlos.

Por cierto, la jerarquía azul comenzó el “apriete de tuercas” para sus precandidatos. Deben firmar un “pagaré” por “gastos no comprobados y multas impuestas” por los órganos electorales. El partido no quiere pagar los platos rotos de la gente.

En caso de recibir multas del INE por vía de fiscalización y no liquiden a tiempo, les causará intereses del 3.28 por ciento mensual (porcentaje que se antoja usurero).

Con ello el PAN se deslinda de cualquier omisión de los aspirantes en la rendición de cuentas, la no inclusión de ingresos y gastos o la violación a la norma de uso de fondos públicos o privados.

Como sabemos, los pagarés pueden ser presentados en la instauración de juicios por la vía civil ante las instancias correspondientes, y llegar incluso a los embargos.

Cambiamos para comentar que, este miércoles, debuta el diputado Glafiro Salinas Mendiola como coordinador parlamentario de la 63 legislatura del Congreso del Estado. Hay plenaria a las once de la mañana.

Por lo pronto, el martes, inició con el pie derecho. Presidió los honores a la bandera en cuya ceremonia exhortó a los servidores del Poder Legislativo, a redoblar esfuerzos y cumplir con altura de miras la importante misión que tienen en los cambios que vive Tamaulipas.

Si hablamos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, su Rector, José Andrés Suárez Fernández, trabaja en la integración de su Plan de Desarrollo Institucional (PDI) que será presentado ante la Asamblea Universitaria en un plazo que no irá más allá de marzo.

Lo anterior, en base al Estatuto Orgánico que señala que el Rector conduce las labores generales de planeación y, en un plazo que no exceda de 90 días hábiles contador a partir de la toma de posesión, presentará su plan de trabajo del ciclo de cuatro años ante el máximo órgano de gobierno.

El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se hallaba este martes en Reynosa en actividad. Escribió en su cuenta de twitter: En Reynosa, junto a Mario Emilio, Director General de la Cofemer, firmo un convenio en materia de Mejora Regulatoria, el cual fortalecerá el marco normativo de la entidad para simplificar trámites a la ciudadanía, facilitar la instalación de empresas y combatir la corrupción.

