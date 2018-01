OPINIÓN PÚBLICA/ Un juego de azar

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Inició 2018, año de decisiones trascendentes para los mexicanos y tamaulipecos en particular. Un año político como pocos.

A nivel nacional: Gana la presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, al tercer intento, o se retira a su rancho La Chingada; regresa el PAN después de un sexenio, o el PRI refrenda su triunfo con Pepe Toño Meade.

En lo local, el PAN se fortalece con las 43 alcaldías, conserva las 24 que ya tiene o pierde terreno ante tricolores y morenos. Cualquiera de esas posibilidades puede suceder.

Hoy los sondeos demoscópicos favorecen a Don Andrés, incluso en Tamaulipas. Las campañas no han comenzado y pueden darse cambios drásticos. Al uno de julio los escenarios pueden ser otros.

Los que ya están fuera de la jugada son los independientes, no levantaron pero “Don Bronco” Rodríguez y Margariga Zavala son factor para pulverizar el voto y hacer que gane una de las propuestas de los partidos (y asociados).

Si gana el señor López, será por el hartazgo ciudadano hacia los que ya estuvieron en Los Pinos y no fueron capaces de resolver los grandes problemas nacionales, comenzando con la inseguridad y corrupción que nos ahoga como país. El respetable quiere conocer la tercera opción.

Fuera de la “compra” del voto, que ya prácticamente es una costumbre hecha Ley, ganará el partido y candidato que instrumente la mapachería (ingeniería electoral, le dicen) más eficiente. La historia así nos lo dice e incluye las ocurrencias (que manejan como promesas) de los aspirantes y sus operadores políticos.

El fin de año estuvo tranquilo, el mundillo político se dio vacaciones. Fuera de la ración permanente de spots, nos dejaron descansar. El calorcito comenzará en este primer mes; deberán expedirse las convocatorias (en el PAN son “invitaciones”) para presidentes municipales y preparar el ambiente de campañas.

Se sabe que desde Palacio de Gobierno se palomearon algunas candidaturas del PAN, incluyendo reelecciones, en tanto que están por cerrarse las providencias para la igualdad de género, algo que el árbitro, el INE, no perdona.

Algo parecido se da en el PRI con la variante de que no habrá “dedazos” si no negociaciones. Los grupos tienen que ponerse de acuerdo para presentar candidatos de unidad. La competencia interna los divide.

Y aunque MORENA está de “moda”, no se ha dado la desbandada que se esperaba de otros partidos. Su caballada anda muy flaca y son políticos pobres, sin recursos para invertirle, o son codos de abolengo y no disparan ni en defensa propia.

Los funcionarios del gobierno estatal y alcaldes regresarán a sus actividades hasta el ocho de enero. La mayor parte no vivien en la capital y andan en sus lugares de origen (o en el extranjero).

Lo mismo los ediles. Bueno, menos el de Guémez, Carlos Adrián Cárdenas González, quien arrancó desde el primer día del año para encabezar los eventos relativos al 269 aniversario de la fundación del municipio que administra.

Por la mañana cabalgata desde el ejido San Cayetano rumbo a la cabecera; a mediodía comida para todos en el auditorio municipal; luego el rodeo extremo y por la noche baile amenizado por Vayven del Amor, Los Más Buscados de Nuevo León y Los Gómez de Guémez.

Vaya novedoso el método que utilizará Morena para seleccionar las planillas de ayuntamientos en Tamaulipas: Insaculación, rifa o “volado”. Como quien dice, un juego de azar.

Es el mismo proceso para los diputados federales plurinominales ¿Con dados cargados? ya lo veremos.

Mas bien los dedazos estilo Peje serán en las presidencias municipales, que es lo que más interesa.

La convocatoria para Tamaulipas se acaba de publicar y es un juego muy largo. El registro para quienes aspiren a presidente y síndico debe darse en las oficinas del CDE, 16 y Allende, el mero 23 de enero entre las diez de la mañanan y seis de la tarde. Para los regidores y regidoras el 29 y 30 del mismo mes.

Habrá asambleas municipales en que, por sorteo, se decidirá el orden en cada planilla.

El “dedazo”, decíamos, estará en las alcaldías. Aunque las asambleas fueron programadas para el 31 de enero, la nominación no será por voto directo sino por encuesta o sondeo de opinión.

Así por ejemplo, si Mitofsky “no quiere” que alguien sea presidente del pueblo, pues no lo será.

Los requisitos para jugar en la rifa no son muchos: Origario del municpio, o tener una residencia mínima de tres años anteriores a la elección, copia certificada de acta de nacimiento y credencial de elector. Nada de constacia de no antecedenes penales.

De acuerdo con una declaración del titular del consejo estatal de Morena, José Antonio Leal Doria, el propietario de Morena, López Obrador, andará por Tampico el próximo 13 de enero. Que viene en precampaña a presidir una reunión de masas.

El fin de año andaba por el sureste, Tabasco, su tierra.

Como estaba anunciado, este uno de enero rindió protesta la nueva presidenta del IETAM, Tania Gisela Contreras López, perteneciente todavía a las huestes del egidismo (Blas Gil Contreras, ex secretario particular). Lo menos malo es que ella cobrará hasta el 19 de febrero.

A partir de esa fecha regresará a su lugar hasta el tres de septiembre para luego retirarse a casita. Fue nominada por tres años, al igual que Frida Gómez Puga y Hiram Rodríguez González.

Toca succionar y dar topes a Nohemí Arguello Sosa, quien termina en el 2021 y ya tenía un buen en el medio.

Por los rumbos de la UAT, a partir de este dos de enero tomará posesión el Rector José Andrés Suárez Fernández para el periodo 2018-2021. Con el útimo del año terminó la gestión de Enrique Etienne Pérez del Río.

Por igual se reanudan labores administrativas con la apertura del proceso de inscripciones y reinscripciones en las unidades académicas y facultades, del dos hasta el viernes cinco de enero. El inicio de clases es el lunes ocho.

Nos vamos, deseándole a usted un feliz año 2018.

