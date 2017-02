OPINIÓN PÚBLICA/ Un “chapulín” más

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Una baja más para el PRI Tamaulipas. Renunció el televiso tampiqueño Fernando Azcárraga López.

Mientras la gerencia nacional permanezca en sueño profundo, mientras no autorice la renovación del CDE, es de esperar que sigan las renuncias de valía o simples oportunistas que, de todas maneras, significan un voto.

Don Fernando ya no es un joven. Nació el 19 de julio de 1949. Tiene experiencia en la toma de decisiones personales. Fue alcalde del puerto en dos ocasiones y dice tener 40 años de militar en el tricolor.

Además, fue candidato a diputado federal por el VIII distrito en el 2012. Mordió el polvo frente a Germán Pacheco Díaz, del PAN.

No le metió lágrima a su renuncia dirigida al presidente del comité municipal, Sergio Villarreal Brictson.

-He decidido separarme del mismo (del partido), por lo que, a partir de la fecha le presento mi renuncia en calidad de irrevocable.

En el documento confirma que “no me retiro de la política” y que seguirá trabajando con una actitud constructiva. Dice que entiende a la política como una función integradora de crecimiento y desarrollo, como un medio y no como un fin.

A decir de gente cercana suya, se va con el MORENA de López Obrador, al “presentir” que el tabasqueño ganará la Presidencia de la República en el 2018. Con ello espera se le tome en cuenta para puestos de elección popular.

Solo cabe preguntar ¿qué pasará si MORENA no lo postula? ¿y si no gana AMLO? ¿si tampoco gana él? ¿regresará al PRI?. Debemos recordar las palabras de la actual diputada morenista, María de la Luz del Castillo Torres cuando invita a los “chapulines” a que hagan cola.

“Tienen que comenzar desde abajo”, les dice por aquello de los desertores que abandonan el barco priísta cuando lo ven hundirse.

No es la primera dimisión “importante” a las filas del otrora Revolucionario. El dos de febrero vimos comentarios de Librado Treviño Gutiérrez, ex diputado local y ex jefe del sector campesino del PRI.

Aunque no publicó documento dirigido a la jerarquía del PRI, escribió en redes:

-Después de tres meses de renunciar a trabajar para el PRI como delegado, para ocuparme en mis actividades privadas al 100%, hoy decidí renunciar de manera irrevocable a la militancia como miembro activo y seguir en la sociedad civil independiente.

Bueno, si no dejó papeles, puede arrepentirse y regresar al moribundo tricolor.

El dos de noviembre del 2016 había manifestado dejar de trabajar para el PRI, aunque sin renunciar, después de 40 años de servir en las logias, lides estudiantiles de la Preparatoria Federalizada, Vanguardia Juvenil Agrarista y la CNC.

Pues bien, Don Librado en efecto se va con la sociedad civil. Se le ha visto con la organización Ves el Compromiso de México, A.C. (VESCOMEX), que al parecer será instrumento panista en el medio rural para el trabajo político que viene.

El 13 de octubre del año anterior el joven Eduardo Gattas Báez anunció “chapulinear” del Revolucionario al Movimiento de Regeneración Nacional, luego de 30 años de militancia, según dijo.

Por si usted no lo sabe, fue candidato a diputado local por Victoria Sur en el 2016, pero mordió el polvo ante la panista Tersa Aguilar Gutiérrez, quien sin hacer campaña y desde la comodidad de su hogar se alzó con el triunfo.

Muy valiente dijo en esa fecha: He tomado la decisión de presentar de manera irrevocable mi renuncia a partir de la fecha… Orgulloso de haber servido a mi estado y al país en el seno de un partido con el que me unieron coincidencias.

El muchacho sí agarró en serio su incorporación a las actividades del partido propiedad de López Obrador, al que a lo mejor ni conoce.

Acaba de escribir en redes sociales:

-En el caso particular trabajamos con compromiso y orgullo, con dedicación y penetración, con cansancio de la decadencia y con la esperanza de la REGENERACIÓN NACIONAL para que el pueblo de México tenga los alcances de un país digno de prosperidad y renacimiento.

En efecto anda en la “talacha” y no lo hace de pico. Ha difundido una seire de actividades para integrar los comtiés de apoyo al tabasqueño en colonias como La Presita, Dos de Ocubre, Satélite, Rincón de la Montaña y otras de la ciudad capital.

Al menos si reclama una diputacón federal, local o alcaldía por el grupo de Obrador, nadie le podrá decir que no tiene chamba partidista.

De otros chapulines que en apariencia se fueron del Revoluciojnario no se ha sabido. Es más, hasta podrían seguir en la nómina como es el caso del médico Américo Villarreal Anaya, ese que fue subsecretario de Salud.

Hay otras bajas menos significativas al partido, sin olvidar la inconformidad manifiesta por cuadros prominentes que podrían dar una sorpresa en los siguientes días como Humberto Valdez Richaud, Heriberto Ruiz Tijerina, Juan Alonso Camarillo, Enrique Cárdenas del Avellano y así por el estilo, que no han encontrado respuesta a sus inquietudes de renovación del PRI.

Aunque han manifestado que siguen siendo priístas, lo último que podría suceder es que renuncien y se incorporen a otro partido, como el propio MORENA, y hagan la respectiva talacha.

Antes de irnos, el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, encabezó la toma de protesta del nuevo director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Edgar Alberto López Acevedo, quien ejercerá en el periodo 2017-2020.

En su mensaje, el Rector destacó la unidad, esfuerzo y trabajo conjunto de maestros, investigadores, estudiantes, autoridades y personal de la facultad, para colocarla a la vanguardia de la educacón veterinaria en el país.

Y el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca asistió este viernes, en Cerralvo, N. L., al Segundo Encuentro de Alcaldes y Sectores Productivos de la Región Noreste de Nuevo León, Ribereña de Tamaulipas y Sur de Texas, “Ruta 57”, además de la reunión de la CONAGO en la capital regia.

Cuarto Poder de Tamaulipas/