OPINIÓN PÚBLICA/ Ulises Ruiz, como burro sin mecate

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La verdad querido lector, para vergüenzas no ganamos con nuestros diputados federales.

De las 46 Comisiones Ordinarias de trabajo en la Cámara ¿cuantas cree que presiden los paisanos tamaholipecos? Le atinó usted ¡ninguna!.

Cada Comisión tiene una secretaría ¿cuántas ocupan nuestros queridos paisitas? Tampoco, ninguna. Les fue mal ¿mal?.

Aunque en los siguientes días pudieran darse algunos movimientos, el dato nos dice que en la feria de asignaciones, muy apenas forman parte de cinco grupos de trabajo.

Nada de presidir Hacienda y Presupuesto, Puntos Constitucionales, o de perdido la de Salud o “Asuntos sin Importancia”

Doña Olga Sosa Ruiz, diputada por el VIII distrito, Tampico, forma parte de la de Turismo; Héctor Joel Villegas González, de Río Bravo, entró a la de Recursos Hidráulicos, Agua Portable y Saneamiento, y Armando Zertuche Zuani va como vocal de la Comisión de Defensa.

Adriana Lozano Rodríguez, quien representa a los ciudadanos del IV distrito, Matamoros, es vocal de la Comisión de Hacienda y Crédito Público; la priísta Marianita Mier y Terán pertenece a la de Justicia.

¿Que les pasa a nuestros once representantes populares? Pudiera ser que los jefes de la Cámara les vean cara de tontos (que no creemos que lo sean), o no han sabido pedir posiciones.

Tales se exigen con los resultados electorales en la mano, se anteponen los votos que cada quien consiguió en las urnas ¿o no? ¿que les falta para hablar fuerte? ¿salieron muy pobres en clientela electoral?. Así no podrán ayudar y apoyar a los tamaulipecos y menos cumplir con las promesas que hicieron, que no fueron pocas.

Decíamos, no son los datos definitivos. Pudieran mejorar, pero…

La de Salud ya fue integrada completa, son 30 legisladores incluyendo al presidente y secretario. Cada uno representa a una entidad federativa, pero ¡no aparece Tamaulipas!.

Ni nuestros morenos se han fajado, que tienen la mayoría de los escaños (junto con el PES), ni la alianza del PAN que consiguió dos ¿Quién es el coordinador de los pejistas tamaulipecos?

Se ve que a los once –pluris y de mayoría- no les interesa mucho el trabajo. Con que les paguen es suficiente.

En la sesión de este jueves, Doña Olga Sosa presentó iniciativa de punto de acuerdo para enviarse a la Conagua y Secretaría de Hacienda, para que se reduzca el costo del agua para el sistema (Comapa) de Altamira.

Dice la damita que la Comisión cobra a 7.46 pesos el metro cúbico para enviarse a las tubería, y exige que se reduzca a 2.45, el tabulador donde debe estar esa región.

Algo es algo, si le hacen caso los jefes de la Cámara, y otra cosa será que se de reversa al incremento en un 300 por ciento del costo del vital líquido.

Si hablamos de “grillos”, por esta capital estuvo el ex Gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz, promocionándose rumbo a la dirigencia nacional del PRI. Quiere “hueso” el muchacho.

No dio aviso a los jefes formales del CDE que tienen sus oficinas por el boulevard Praxedis Balboa. Vino como burro sin mecate.

La noche del miércoles sostuvo encuentro con un sector de la militancia y al día siguiente se reunió con la prensa en céntrico restaurante.

El controvertido ex gobernador, ex diputado federal y dos veces ex Senador, abandera la idea de nombrar a la siguiente dirigencia (dentro de un año aproximadamente) mediante el voto abierto de la ciudadanía, o del padrón de militantes.

En la reunión interna le hicieron ver que, si es abierta, se podrían meter (mandar votar a su gente) los morenistas y panistas. Es una vieja maña tricolor.

Mejor opción es el padrón priísta siempre y cuando se haga una depuración, concluyeron. Está claro que se dio y sigue la desbandada de militantes hacia MORENA y PAN.

Ulises se presenta como la mejor opción para dejar fuera a Claudia Ruiz Massieu, Ivonne Ortega y quien pudiera sumarse de aquí a mitad del 2019.

Si cambiamos de canal, barruntos de tormenta se ciernen sobre el SNTE. Se da como un hecho el regreso de “la maestra” Elba Esther Gordillo para desplazar a quienes considera traidores. Se quedaron con el sindicato después que ella fue encarcelada ¿qué tan cierto es? ¿qué repercusiones tendrá en Tamaulipas?.

La idea de la mujer y su grupo es acceder a la jefatura gremial, donde tenía la “presidencia vitalicia” desde el 2007, por la vía de un tribunal administrativo que dicen está por resolver. Regresaría el comité ejecutivo que estaba en el 2013 cuando la PGR la mandó a prisión.

La convulsión parece llegar a la sección 30. La punta de lanza es el oriundo de Ocampo Enrique Meléndez Pérez, ex secretario general y fiel partidario de la chiapaneca ¿con qué base cuentan en Tamaulipas?. Un panorama general hace ver que la estructura está con Guevara.

Para que se diera una renovación, primero tendría que llegar Elba al comité nacional y obtener atribuciones extraordinarias del consejo, incluso para “dedear” gente a las secciones.

Por lo pronto Rigoberto anda de gira por la frontera. Durante el resto del mes no estará en sus oficinas.

Más improbable que se le diera un golpe de mando, porque él y su equipo se han alineado con Palacio de Gobierno. Al PAN y su administración no les conviene que lleguen los morenistas. El ambiente se volvería incontrolable, nada saludable para la buena marcha del gobierno y el sistema educativo.

De caer Rigo y arribar Meléndez o cualquiera de su grupo, se vendrían los grandes problemas. Tendrán que evitarlo a como de lugar.

El sector salud de Tamaulipas dispone de una reserva de más de 470 mil vacunas contra la influenza, y cuenta con abasto de medicamentos e insumos en todas las unidades y la capacitación de personal, para hacer frente a los males respiratorios de la temporada invernal 2018-2019, anunció la secretaria del ramo, Gloria Molina Gamboa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/