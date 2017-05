OPINIÓN PÚBLICA/ Triunfa Dios; pierde el Diablo

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Cuando el clero y el poder político se dividen, saltan chispas, hay pleito.

Es lo que está pasando en el Pueblo Mágico de Tula. El Demonio, representado por el alcalde Antonio “Láminas” Leija Villarreal, se está dando hasta con la cubeta con Diosito, configurado en el párroco Rodrigo Sánchez Peláez.

Esta lucha del bien contra el mal, la va ganando la Iglesia.

El padre Sánchez y el poderoso Equipo Parroquial de Trabajo Pastoral de Multitudes han conseguido que, el próximo 14 de junio, sesione en esa ciudad la 63 legislatura del Congreso del Estado.

Bueno, en realidad son dos sesiones, una ordinaria y la otra especial para recordar el 400 aniversario de la “fundación” del pueblo.

¿Fundación? Son dos festejos, dos celebraciones. Una es comandada por Diosito y la otra por el Diablo.

Los buenos harán su festejo entre el uno y el 13 de junio. Los endemoniados el 22 de julio.

Don Rodrigo y su grupo festejan el 400 Aniversario de la Fe. Don Toño Láminas celebrará el 400 de San Antonio de Tula.

En el fondo es el pleito de los priístas (que representan el bien) en contra de los “lamineros” ¿panistas?.

Se juegan ya el futuro, el próximo ayuntamiento. Hasta ahora llevan delantera los tricolores en contra del estrafalario (acude a los eventos ensombrerado y con polainas) “Toño Láminas”.

Ha cometido tantas tontejadas el señor Leija que, su presunto partido, el PAN, lo abandonó. La gestión partidista la realiza un tal Eutimio Caballero, quien cobra como jefe de la Oficina Fiscal. Lo encarrilan rumbo a la candidatura azul.

Sin embargo, en esa mancuerna centenaria de poder eclesiástico y poder político, los futuristas ven claramente que el siguiente ayuntamiento lo ganará el Revolucionario Institucional.

Después que perdieron, por el divisionismo interno y raterías de los últimos alcaldes, los tricolores decidieron refugiarse y trabajar por la Iglesia a través de ese Equipo Parroquial y otros grupos de aparente gente de bien, es decir, que no han ocupado puestos públicos sino que son comerciantes y de la “vela perpetua”.

Los religiosos y priístas han programado varios eventos, decíamos, en la primera quincena de junio. Comenzarán con la develación de un nuevo monumento a fray Juan Bautista de Mollinero, a quien se reconoce como el fundador.

Realizarán lo que llaman una “cuatrimoteada” (de cuatrimotos) por la ruta de la sierra entre Ciudad del Maíz y Tula, recordando el camino que siguió Mollinedo para venir a fundar esta ciudad en el año 1617.

Son muchas las actividades, entre danzas y números católicos con la presencia de Obispos de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla y hasta se pregona que el Nuncio Apostólico en México.

El tiro de la sesión del Congreso, como decíamos, lo ganó el Equipo (dirigido por los ex colaboradores del alcalde Juan Andrés Díaz Cruz) de Multitudes al alcaldito Láminas.

Los religiosos no “celebran” el aniversario de la ciudad sino “la fe” de sus habitantes. Tula se fundó bajo la advocación de San Antonio de Padua.

¿Qué tienen preparado los lamineros? Pues una corrida de toros el 22 de julio. Pero hasta eso, ya salieron bronqueados. El cura le reclamó al inquilino del Palacio Municipal que esté utilizando la imagen de la iglesia en las cartulinas y promociones del evento taurino.

Los tultecos no entienden por qué la corrida si aquí no hay aficionados. Además, sería imposible que locales paguen las entradas si, como se sabe, hay butacas de hasta dos mil pesos y lo más barato de 750.

La parroquia (los priístas) emitió un boletín pidiéndole a Láminas que ya, por el amor de Dios, deje de utilizar la figura católica en la promoción del negocio taurino.

Si los del municipio no hacen caso, habrá más problema.

Dicen los críticos que, en la región, no hay personal especializado para laborar en un evento taurino. Los organizadores deberán a traer todo, desde el rodeo hasta los toros. Si acaso, en Tula, la gente se comerá la carne dura de los animales sacrificados.

Los auténticos panistas ven el pleito desde la barrera. Nadie los pela.

Le mandaron una carta al presidente para que volteara a verlos, pero se la pasó por debajo del arco del triunfo.

“Estamos preocupados por sentirnos relegados como verdaderos panistas y ser agredidos por parte de funcionarios municipales; ante estos hechos exigimos respeto hacia nuestro partido e integridad hacia nuestras personas”, le dicen muy acomedidos en el documento de fecha cuatro de abril del presente.

Le piden la destitución de la Secretaria del Ayuntamiento, que es la que los trae a carrilla, misma que está expulsada del PAN; destitución de Pedro Pérez por estar usurpando funciones de síndico; destitución de Ixchel, quien ocupa la subdirección de Turismo, por haber participado con su familia en la compra de votos por parte del PRI”; destitución de Esthela Gutiérrez Lara, directora del DIF, ya que tiene demandado al ayuntamiento.

Solicitan que corra a elementos foráneos que vinieron a ocupar espacios como Elías Cantú Valdez, de Protección Civil, y Alan Cerca, de Atención Ciudadana.

Y otros que no tiene “capacidad” para desempeñar el cargo, como Juan Alfonso Vargas y Guillermo Arreola. Adicionalmente varios que tienen doble plaza.

Don Toño se pasó el escrito por “salva sea la parte”.

En resumen: El Día de San Antonio de Padua es el 13 de junio; el aniversario de Tula el 22 de julio.

Si cambiamos a cosas de verdadero interés, hay que decir que Sergio Guillermo Morales Medellín, catedrático de la Unidad Académica de Trabajo Social de la UAT, recibió el premio a la “Mejor Tesis en el Area de Biología, Nivel Doctorado” que entrega la Academia Tamaulipeca de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.

Esto fue en el marco del XXIX Encuentro Nacional de Investigación Científica y Tecnológica del Golfo de México, realizado en el Camus Tampico, y la tesis se denomina “Conocimiento Tradicional de las Plantas Utiles en dos Comunidades del Bosque de Niebla de la Reserva la Biósfera El Cielo, Tamaulipas, México”.

