OPINIÓN PÚBLICA/ Tribunal Electoral “estrena” presidenta

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Que Don Jorge Osvaldo Valdez Vargas renunció al PRD ¿y luego qué? ¿se va a desmoronar el partido? ¿se va a otro?.

La organización ya es un cadáver de tres días. En Tamaulipas, personalmente el señor Valdez se encargó de aniquilarlo en los comicios del 2016 como candidato a Gobernador. Alcanzó una clientela de 17 mil 300 sufragios que no fueron suficientes para una diputación local plurinominal.

Respecto a otro partido, pese a la urgencia de elementos, en los últimos años las organizaciones han tenido mucho cuidado en qué tipo de basura recogen en la calle.

Según carta publicitada, renunció luego de 21 años de militancia en que se dijo “sumamente agradecido” por haberle dado a ganar puestos de elección.

Se retiró según él, porque el partido está en manos “de una mafia de rufianes” que se han convertido en “porros en contra del nuevo régimen”, el de López Obrador, y se oponen a la Cuarta Transformación de México.

Muy rara esa renuncia ¿no se había ido?. Desde hace meses a él y a Alberto Sánchez Neri los echó la gente del CEN por oponerse a la alianza con el PAN para la elección federal de julio.

Decíamos que tales siglas son un cadáver pestilente no solo en Tamaulipas. El fin de semana, en una asamblea nacional, los delegados concurrentes se dieron hasta con la cubeta y decretaron una dirección colegiada en tanto tratan de corregir el rumbo.

Acabaron con el partido la corrupción de sus cuadros y la ambición desmedida por el dinero fácil. Se entregaron a los sucesivos gobiernos en turno, del PRI y PAN. Ahora lo quieren hacer con el morenista, a lo que no parece dispuesto el señor López Obrador.

A dicha asamblea tenían seleccionados hasta mil 660 delegados, pero a la hora de las votaciones resultó que asistieron 525.

No se sabe a ciencia cierta qué tamaulipecos concurrieron, de la siguiente lista: Gladys Neri Enríquez Velázquez, Juan Manuel Vázquez, Maribel Bernal Sánchez, Salvador González Martínez, Consuelo Collazo Zúñiga, Sergio Martínez López, Rosa Guadalupe Sánchez Vargas, Magdalena Pedraza Guerrero, Elpidio Tovar de la Cruz, Cuitláhuac Ortega Maldonado, Alfonso Trejo Campos, Raymundo Mora Aguilar, Elías Hernández Gutiérrez, Rosa de León Olivo y Jorge Mario Sosa Phol.

Desde luego que periodísticamente tampoco hace falta averiguar quienes del territorio hicieron acto de presencia. Son un partido que pasó a la historia.

Es que en las “izquierdas” hay mucho cascajo. Por ejemplo, en la elección de julio mordió polvo el señor Alberto Anaya Gutiérrez, del PT, quien iba en el segundo lugar de la lista pluri para el Senado. Ha parasitado en cuatro ocasiones en la cámara baja y dos en la alta; quería la tercera.

Del propio PRD, Jesús Zambrano Grijalva ha sido tres veces diputado y buscaba debutar como senador de minoría. No sacaron los votos suficientes para llegar.

En otros temas, el fin de semana el jefe estatal del Partido Acción Nacional, Francisco Elizondo Salazar, se dio tiempo para acudir personalmente al IETAM a recibir la constancia de participación para el proceso electoral 2018-2019. Aunque fue anunciada la presencia del senador Ismael García Cabeza de Vaca, brilló por su ausencia.

Refrendó “Kiko” que seguramente a la elección que viene irán solos, sin socios. La verdad es que no necesitan guajes para nadar.

A estas alturas deben estar arrepentidos de su alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano (en proceso 2018). No los necesitaban.

Quedan pendientes de recibir su constancia el PRI, Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano. Ya se presentaron los del PRD, PT y Morena.

Por lo que hace al PRI, la jefa estatal Yahleel Abdala Carmona anunció renovación de dirigencias en 30 comités municipales, en un proceso que tiene planeado iniciar este 20 de noviembre, aniversario del comienzo de la Revolución Mexicana en 1910. Los restantes 13 comités recibirán el voto de confianza para seguir en funciones.

Aquellos que ven a un tricolor totalmente perdido para el 2019, no deben estar confiados. Hay que recordarles que es el partido más viejo, el mejor organizado y el que cuenta con las organizaciones más fuertes como la CTM y sus diferentes gremios (maquiladoras por ejemplo), CNC y CNOP.

Puede dar sorpresas en la lucha por las 22 diputaciones locales.

No obstante que este San Lunes fue día feriado (descanso), el Tribunal Electoral de Tamaulipas programó la toma de protesta de los nuevos magistrados, Edgar Danés Rojas y Blanca Hernández Rojas (¿parientes?) a partir de las 13:30 horas.

Si entendemos que obedecen a intereses partidistas, entre los mismos actores políticos no hay mucha preocupación porque, en la judicialización de los asuntos, no es el TRIELTAM el que tiene la última palabra. Está la instancia federal.

Sin experiencia en esos temas, Hernández Rojas, quien llegó apoyada por el PAN, fue designada como nueva presidenta del colegiado (ya era una posición) en sustitución de Osiris Sánchez Rivas, quien terminó su ciclo y se fue a la banca.

Ya se verá la actuación de la nueva presidenta, de quien se pronostica que no hará cambios de personal.

Con la novedad de que el alcalde de Guémez, Luis Lauro Reyes Rodríguez, mejor conocido como “Erick”, emanado de las filas de MORENA, ordenó repintar el edificio de la alcaldía con los colores de su partido, pantone 1805. Había dicho que no pero acordó lo contrario.

En dos ocasiones el mismo inmueble, construido en el gobierno de Don Enrique Cárdenas González, autor de la Revolución Verde, ha sido repintado de azul. Es cuando ganó el PAN por conducto de Carlos Cárdenas González.

Es tiempo que se legisle que ningún partido puede manchar los bienes y equipamiento público con sus emblemas, y menos las escuelas y locales ejidales. Son gastos inútiles.

Lo mismo pasó en Matamoros (y otros municipios) con la señorita Leticia Salazar en que todo se coloreó de azul, hasta las patrullas y vehículos oficiales.

Este martes 20 de noviembre habrá desfile conmemorativo al 106 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana en los municipios de Tamaulipas. En la víspera nadie habló de riesgos por la inseguridad, como se dio en otros años.

En la ciudad capital se mantendrá cerrada la calle Juan B. Tijerina, de la Carrera Torres hacia el norte.

Cuarto Poder de Tamaulipas/