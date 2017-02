OPINIÓN PUBLICA/ Todo “planchadito” en el PAN

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El domingo entrante tiene elecciones el PAN. Por voto directo designará comités en 24 municipios. La lista de aspirantes, ya “palomeados”, llega a 48.

Aunque la convocatoria incluía Hidalgo, no se registró ninguna planilla. Cosa rara si ahí hay unidad y, sus contrincantes priístas, no existen. Incluso en la pasada elección local los partidos todos se unieron con los azules.

Solo en Tampico y Madero hay tres planillas. En el resto son dos y una (unidad).

Hay municipios “planchaditos” (en realidad todos están) en que la planilla responde a los intereses del alcalde o bien del CDE y grupos hacia el interior. Caso concreto Nuevo Laredo, donde Enrique Rivas Cuéllar es el que tiene la palabra, o Reynosa en que la presidenta Maki Ortiz se quedó “milando”.

La autoridad electoral interna negó tres registros por los siguientes motivos:

En Méndez la encabezada por José Luis Pérez Rodríguez, por no hacer caso a que la planilla debería contener por lo menos cinco integrantes. El tenía cuatro.

Allá en Río Bravo quedó fuera Clara Viviana Nacianceno Alemán ¿por qué motivo? Es que ella y la primera integrante no cumplían con tres años de militancia que señala la convocatoria.

San Fernando merece mención especial. Es que uno de los interesados en dirigir el equipo azul, Jorge Luis Reyes Salinas, se encuentra en el padrón de militantes del PRI.

En Hidalgo, decíamos, no hubo interés.

Tampico mereció un punto de discusión interna de los jefes de la Comisión Organizadora. Es que los dirigentes Sergio Meza López y Carlos Cepeda Ornelas, pensaron que podrían decidir por el voto electrónico de la militancia, que porque el INE estatal les mandó un oficio en ese sentido. Del CEN ya les dijeron que no.

Por ahora, según el proceso, los incidentes no han llegado a mayores. Todo bien salvo cuestiones de militancia, como en Llera, donde Wendolyne de la Garza Herrera y Manuela Echeverría Jasso, fueron borradas de la planilla de Rosa Pantoja Hernández. Son militantes del PRI.

El voto se dividirá en Madero. Los aspirantes son tres: María Esther Lozano Hernández, Francisco Castañeda Cruz y José Alfredo Jiménez García.

Lo mismo en Tampico con Owen Raúl Vázquez Salazar, María del Rosario González Flores y José de Jesús Cortés Dávila, cada quien con sus respectivos equipos.

Victoria, con dos grupos, también merece una mención especial.

Se entiende que el equipo de César Guerra Montalvo, ex delegado de Oportunidades en los gobiernos federales panistas, tiene el apoyo de la segunda esquina del poder en 15 y 16 Juárez.

Su planilla está formada por Martha Coral Aguiñaga Quijano, Josefina Castillo Castillo, Jorge Luis Ramírez Meléndez, Felícitas Meléndez Turrubiates, Angel Galván Martínez.

En cambio el contrincante, Juan Manuel Gómez Castillo, ese sí aprovechó el espacio y nombró a sus 20 integrantes (le echaron una, y le quedaron 19), que son:

Silvia Treto Sotelo, José Guadalupe Pérez Espinosa, María Claudia Palacios Rosales, Refugio Rodríguez Navarro, Aleyda Oropeza Suárez, Miguel Pérez Ramírez, Adriana Maldonado Pérez, Norberto Campillo Castillo, Lucila Carreón Avalos, Iván Amaya Ruiz, Toribia Peña Rodríguez, Rafael Moreno Alemán, Francisca Gámez Espinoza, Felipe de Jesús Alanís Porras, María del Consuelo Sustaita Tristán, Lorenzo Quiñonez Villela, Ana Luisa de la Cruz Colorado (renunció), Rubén Trejo Torres, Macarena Cedillo Nuevo y Joel Castillo Ceballos.

Como vemos, no están las “vacas sagradas” de siempre, las figuras de la reconstrucción del panismo en la ciudad capital. Son gente con militancia pero que no han figurado en puestos administrativos o de elección.

Después de todo, ellos no tendrán derecho a participar en la elección que viene como candidatos, a menos que renuncien un año antes de la fecha de los comicios.

Visto desde un ángulo muy exterior, se avizora que con ese equipo de trabajo el PAN responderá a la jornada electoral del 2018. Cualquiera de las planillas que ganen harán el trabajo de proselitismo para alcanzar (otra vez) Presidencia de la República, senadurías, diputaciones federales y presidencias municipales ¿será cierto?.

Por ahora todo marcha sobre ruedas, el principal contrincante, el PRI, duerme y ronca. Aparte, después del terrible golpe que sufrió el pasado junio, está a un paso de la sepultura.

Si se despierta y reactiva, y la ciudadanía le responde, eso ya es harina de otro costal. Por lo pronto van en caballo de hacienda.

Y precisamente a la lista de aspirantes al Senado por las siglas de Acción Nacional, tendríamos que agregar a Omeheira López Reyna, hoy directora del DIF estatal. Es la interpretación que militantes le dan a un video que acaba de difundir respecto a su trayectoria política.

Es abogada y técnica en trabajo social; regidora en Reynosa, diputada federal, funcionaria de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, sin olvidar su militancia panista.

Estaría en posibilidad de disputar –igualdad de género- la candidatura a Elva Valles Olvera, ahora diputada federal.

En Guémez, el cuerpo edilicio aprobó tomar el control de los pozos con que cuenta la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado; el nombramiento de María Luisa González Ortiz como secretaria ejecutiva del Sistema de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes; la venta de los vehículos chatarra propiedad de la hacienda municipal y el cambio de uso del suelo para los parques eólicos del ejido La Meza.

Este lunes no hubo labores administrativas de los ayuntamientos, sin embargo el alcalde victorense, Oscar Almaraz Smer, inició desde temprano recorridos de supervisión de los servicios públicos. Tocó el modulo del Fovisste donde se puso en marcha el programa de descacharrización y entra el barrido manual y jardinería. Visitó las colonias Liberal, Satélite, entre otras

Cuarto Poder de Tamaulipas/