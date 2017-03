OPINIÓN PÚBLICA/ Tiempos de barrer corrupción

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Ya pueden divorciar parejas. Solo falta que los políticos les den facultades para realizar matrimonios.

Es una atribución que el Congreso de Tamaulipas le dio a los notarios a partir de diciembre del 2007, sin escuchar a los abogados que protestaban por perder una de sus principales fuentes de ingresos.

Hasta la reciente encarcelación de dos de ellos por transas, esta semana, los fedatarios han sido una casta privilegiada protegida desde Palacio de Gobierno.

Antes de irse para Nuevo León, el ex Gobernador Egidio Torre Cantú regaló una notaría a Doña Manuela Aliyán Suárez, esposa de su primo y tocayo Egidio Torre Gómez, a quien antes había “dedeado” como magistrado (se sigue desempeñando) del Tribunal de Justicia.

Y expidió fíats a gente que debe tener parentesco con su familia o la de sus colaboradores.

A saber por ejemplo, le entregó a Yolanda Barrera González para ejercer funciones en el Séptimo Distrito Judicial, cabecera El Mante, y a Erika Lizzette Rodríguez Avalos para establecerse en la ciudad capital.

Otro beneficiado por el egidismo es Rodolfo Parás Fuentes, a quien se le dio el número 69 en el Quinto Distrito, Reynosa.

Entró además, en el último día de gobierno de Torre Cantú, el abogado Jorge Chávez Martínez. Se quedó con la notaría 102, Reynosa, que había sido de Oralia Martínez Muñoz.

Como si fueran de su propiedad, Don Egidio regaló una más a Olga Cecilia Varela Hernández, también de Reynosa.

Las notarías también se heredan. Tenemos que el ex Procurador Aníbal Pérez Vargas, de la número 51, Reynosa, acaba de poner en ganga la suya que seguramente regalará a un familiar.

Sin duda es tiempo que los diputados de los vientos del cambio metan orden, como lo acaban de anunciar luego del encarcelamiento de Joaquín Roché Cisneros y Héctor Alvaro Domínguez, por transas.

Sin que todos lo sean, porque hay sus excepciones, desde que se tenga memoria el medio notarial es un mercado de corrupción. Los fíat los otorga el Gobernador en turno a sus amigos y compadres. Vienen siendo una especie de “gratificación” para los funcionarios de la administración que se va.

La excepción fue el último sexenio cuando fue incluida en la Ley la prohibición de regalar fíats a los servidores públicos.

En ciudad Victoria son específicos los notarios corruptos. Algunos han muerto en los últimos años pero surgen otros dispuestos a cometer fechorías.

Decíamos que son tiempos de cambio, oportunidad de barrer la corrupción que impera en el medio.

En aquel 2007, administración del Gobernador Eugenio Hernández Flores, no valieron las protestas de los abogados postulantes. Esta vez, con el panismo en el poder, deberían hacer la lucha.

Pusieron el grito en el cielo la Federación Estatal de Abogados comandada entonces por Arnaldo Pérez Pérez, de Nuevo Laredo, y la Barra de Abogados de aquella misma ciudad fronteriza. Nadie les hizo caso.

Decían –dicen- que al dar facultades a los notarios para realizar divorcios, se les quita una importante fuente de sus ingresos, que son los trámites de separación ante los tribunales.

Para los miembros del foro tamaulipeco, lo civil y mercantil es la fuente de sustento. Tienen varios años que no litigan penal por motivos entendibles de la violencia.

Ya solo faltaría que, para quedar bien con esa casta privilegiada, algún gobernador permita que los notarios formalicen matrimonios. Entonces se acabaría la razón de existir de las Oficialías del Registro Civil.

Austero como lo reclaman los tiempos, fue el Tercer Informe de labores que el Rector de la UAT, Enrique Etienne Pérez del Río, presentó ante la Asamblea Universitaria reunida ese jueves. Apenas los consejeros y algunos invitados especiales. La representación del ejecutivo Francisco García Cabeza de Vaca estuvo a cargo de Víctor Manuel Sáenz Martínez, el jefe de la Oficina del Gobernador.

Etienne hizo un resumen de los logros en lo que va de su periodo. Mencionó por ejemplo que la universidad cuenta con 142 profesores miembros del Sistema Nacional de Investigadores, 67 más que hace tres años.

Los jóvenes becados por su promedio general de 9.7 en bachillerato llegan a 330, con cero pago de inscripción en el primer semestre.

Becas de excelencia para todas las carreras y todos los semestres, ciclo 2016, suman 661 con un gasto total de 3.3 millones de pesos.

El sistema universitario tiene ya 32 bibliotecas que, en el ejercicio, otorgaron un millón cien mil servicios.

Si hablamos de partidos y políticos, están listos los candidatos de PAN y PRI rumbo a las gubernaturas del Estado de México, Coahuila y Nayarit. Sin duda los resultados serán un adelanto de lo que va a suceder en el 18. El que gane hoy puede ganar mañana.

Por el estado más poblado del país y tierra de Enrique Peña Nieto, van Alfredo del Mazo Maza, por el tricolor, y Josefina Vázquez Mota, por los azules. Aunque la de Morena es Delfina Gómez, parece que no tiene capacidad de ganadora.

Coahuila hierve en estos momentos. Un aspirante priísta se fue como independiente y un panista de la recta final se inconformó y protestó. Impera el fantasma del divisionismo.

Las campañas de Miguel Angel Riquelme y Guillermo Anaya, están por arrancar. Se darán hasta con al cubeta.

Y allá en Nayarit la decisión anticipada parece beneficiar a quien preside la alianza PAN-PRD-PT, Antonio Echavarría García, hijo de un folklórico ex Gobernador que robó y robó mucho.

Por el tricolor juega Humberto Cota Jiménez, ex líder nacional de la CNC y bastante conocido en esta región del Seno Mexicano.

El partido que gane los tres estados –o por lo menos Edomex y Coahuila- tendrá un avance rumbo a la Presidencia de la República el año venidero. Veremos quien de Tamaulipas se lanza a las campañas. De perdido tráileres con despensas o acarreados, sí saldrán rumbo a la vecina Coahuila. Así como en los viejos tiempos.

