OPINIÓN PÚBLICA/ Solo derecho de pataleo

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Ya está visto que en los dos principales partidos, PRI y PAN, los militantes no tienen derechos. Bueno, solo uno, y es el pataleo.

Por eso suena extraño que en el establo tricolor, ante la próxima renovación del comité estatal, ciertos varones -¿dónde quedaron las damas?- anden encandilados para disputar la elección interna. Mas que nadie ellos saben que no hay democracia interna. Lo han vivido.

Si Humberto “Betico” Valdez Richaud no tiene la bendición de los Dioses, de nada le valdrá tratar de inscribirse una vez que aparezca la convocatoria, o gastar en hacer campaña.

Sobra decir que el procedimiento será por asamblea de consejeros. Por disposiciones nacionales, eso lo tendrá que confirmar el mismo estatal en los siguientes días. Digamos que habrá candidato único.

No entrarán los que no diga el CEN, y le vamos a decir por qué.

Para inscribirse ante la Comisión de Procesos Internos, los aspirantes necesitan conseguir el 20 por ciento de firmas de la estructura territorial, el 20 de los consejeros políticos, el cinco por ciento del padrón tricolor o el apoyo de los tres sectores y organizaciones.

Solo pueden obtenerlas con el visto bueno del nacional y estatal. Los comités municipales están maniatados. Deben seguir con la histórica cargada de los búfalos.

El sábado 18 de marzo, aniversario de la Expropiación Petrolera, el CEN publicó la convocatoria para elegir nuevo comité en Querétaro. El diez lo hizo en Jalisco y Tlaxcala.

Los requisitos para jugar son los mismos. Nadie se puede ir por la libre o desafiando la “línea”.

De nada sirven 35 o más años de militancia; un currículum con puestos de elección, administrativos o partidistas. La designación no es por votación directa de la militancia, algo que también pidieron los rebeldes pero nadie les hizo caso.

Si viene Alejandro Guevara Cobos, la cargada por ahí se irá; si el premiado es “Betico” Valdez tendrá el respaldo para llegar, o bien si el “dedeado” es alguien del centro, no habrá problema para nominarlo.

Por cierto, llama la atención que en la contienda no se estén apuntando damitas a pesar de lo encuerdadas que andan con eso de la igualdad de género ¿no quieren gastar de su bolsa? ¿no pueden con el paquete? ¿esperan dedazo?.

En ningún partido existe democracia. Hay procedimientos fingidos para que los valide el INE, el árbitro celoso del cumplimiento de los estatutos, según los consejeros.

Lo mismo pasa en el PAN. Lo vimos con la elección de los aspirantes a consejeros nacionales nominados desde los comités municipales. Apenas hubo derecho de pataleo ante la Comisión Jurisdiccional. Ahí murió. A ninguna protesta le hicieron caso.

Este fin de semana Acción Nacional expidió la convocatoria para la renovación de su consejo estatal, que se efectuará el próximo 21 de mayo en el Gimnasio Multidisciplinario de la UAT, en ciudad Victoria.

Según el contenido, los aspirantes a delegados ya deben solicitar su inscripción. Tienen de plazo hasta 20 días antes de la asamblea estatal.

Los requisitos son los de siempre; un año de militancia, no estar suspendido en sus derechos (como el señor Garza de Coss) e ir al corriente del pago de sus cuotas (hay que especificar que la inmensa mayoría de los funcionarios no paga).

Sobre la tal convocatoria, hay algo que suena raro. Es que el documento menciona que el nombramiento de los interesados se efectuará por un sorteo, o sea una rifa en urna transparente.

Es la “innovación” que trae Don “Kiko” Elizondo para fortalecer y acrecentar a su partido ahora que está en el poder, aunque tenga una militancia de poco más de diez mil afiliados.

Querido lector ¿lo había visto usted en otros partidos? No hay duda que el gerente de los azules es un genio.

Hasta ahí mas o menos bien, con todo y rifa.

El “apriete” viene con los requisitos para ser consejero estatal. El partido en el gobierno no puede darse el lujo de perder la mayoría o una mayoría calificada. Nada de cabos sueltos.

Pueden aspirar aquellos que tengan una militancia de cinco años y, sobre todo, “lealtad a la doctrina del partido”; no haber sido sancionado o dado de baja como consejero en los últimos tres años ¿por qué no se hace aquí por rifa?. Sería interesante.

Por fin el INE le devolverá a Tamaulipas el noveno distrito que nos habían quitado desde hace varios años. Para el 2018 tendremos un legislador federal más, aunque en la práctica es lo mismo. Si son ocho o nueve de todas maneras no pelan un chango a nalgadas. No hacen mucho por sus coterráneos.

En el plano nacional, los del INE quitaron tres diputados al Distrito Federal, uno a Oaxaca, Puebla, Veracruz y Sinaloa, siete en total. Se los conceden a Tamaulipas, Quintana Roo, Querétaro, México, Jalisco, Chiapas y Guanajuato.

El gran monstruo electoral es el Edomex que se queda ya con 41 distritos, muy por encima de los 20 que tiene la ahora ciudad de México. Por eso el pleito que está en marcha este 2017 por la gubernatura de aquella entidad, cuna del peñanietismo.

Por los recintos universitarios, la UAT aporta a la investigación sobre la historia de la educación en Tamaulipas. Esto a través de la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias y Humanidades en la edición de dos libros enfocados a los siglos XIX y XX en el renglón educativo.

La doctora Luisa Alvarez Cervantes dijo que las publicaciones son el resultado de una investigación de tres años, financiada por el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa.

Y este lunes no habrá clases en las escuelas ni actividades en las dependencias del gobierno. El asueto obligado del 21 de marzo se adelanta. De todas maneras el alcalde capitalino, Oscar Almaraz Smer anunció que andará chambeando como lo hace todos los días incluyendo sábado, domingo y festivos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/