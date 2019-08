Opinión pública/Sobre la mesa el caso Peña Flores

Cd. Victoria, Tamaulipas- Ya está sobre la mesa y es lo que se esperaba: Morena y el PRI buscan tumbar su diputación plurinominal al futuro coordinador parlamentario del Congreso del Estado, Gerardo Peña Flores.

El argumento es la sobrerrepresentación ¿qué tanto éxito les espera?. Al final de la tarde lo decidirán los tribunales federales.

Por lo pronto las primeras impugnaciones llegaron al Tribunal de Tamaulipas, donde no se espera que la sangre llegue al río (deberán resolver antes del 20 de septiembre).

Aparte, otro recurso del morenista Ernesto Navarro Acosta, quien reclama para sí un escaño que dejaría fuera a su compañera Edna Rivera López, la número nueve de la lista.

A nombre del Movimiento de Regeneración Nacional, el profesor Enrique Torres Mendoza concurrió al tribunal alegando que sus contrincantes azules no tienen derecho a la plurinominal que les asignó el IETAM, por tener ya una sobrerrepresentación del 4.27 por ciento.

Al concederles el escaño número 22, el sobrante llega al 7.01 por ciento, lo que violeta la Ley y deja a sus contrincantes en indefensión.

Los argumentos priístas son parecidos y ambos adjuntan jurisprudencia.

Navarro se va directo sobre la igualdad de género, considerando que las mujeres tendrán una sobrerrepresentación: 19 contra 17 varones.

Para ello los tribunales tendrían que despojar de su escaño a Peña Flores. El espacio sería ocupado por la segunda en orden decreciente, en este caso María Eugenia Figueroa Smith.

La idea general de quienes protestan es la igualdad: Quieren 18 damitas y 18 varones.

En lo particular, el aspirante Ernesto Navarro dice que, aunque se trata una discriminación en contra del género masculino, no quiere perjudicar a los demás partidos y opta por sacar de la jugada a la número nueve de la lista, Rivera López.

Al brincarla el beneficiado sería él (el propio Navarro), quien va en el lugar diez.

Por lo demás, los inconformes se dan por satisfechos: Dos varoncitos y una dama por el Revolucionario y la mujercita por Movimiento Ciudadano.

Cabe señalar que, el comité estatal panista, ha perfilado al ex secretario de SEBIEN como su líder parlamentario y, al tener la mayoría de escaños, sería el coordinador de la 64 legislatura que entra en funciones el uno de octubre.

A como están las cosas ahora, según el reparto del Instituto Electoral, por primera vez en la historia las mujeres son mayoría, pero comenzaron los problemas por la igualdad de género. Ahora son ellos los que reclaman y se dicen vulnerables e indefensos, discriminados.

Los tres recursos ya están en el Tribunal Electoral de Tamaulipas, donde se espera que no haya variaciones. En todo caso es el TRIFE el que podría hacer una nueva distribución del pastel de las 14 “de chiripa”.

Mientras el calorcito aumenta en los tribunales, en Morena prácticamente se da un incendio. Continúa el divisionismo. Los escándalos siguen por parte de Alejandro Rojas Díaz Durán, el “suspirante” por la dirigencia nacional. Pidió anular la convocatoria expedida por su líder Yeidckol Polevnsky.

A través de un documento dirigido a los líderes y consejeros, el cargamaletas de Ricardo Monreal solicitó en concreto: Que se posponga la expedición de la convocatoria hasta que existan condiciones para garantizar un proceso que cumpla con los principios de imparcialidad y democracia.

Le sigue atizando a la hoguera.

Afirma que no hay condiciones para afiliar o reafiliar millones de aquí al 26 de septiembre (como dice la convocatoria), pues no existen oficinas en ningún municipio del país, lo que implica dejar en desventaja a los militantes de las poblaciones pequeñas, frente a los que viven en capitales y la ciudad de México.

Va más allá: Pide la elección de una nueva dirigencia en lugar de Polevnsky, que dirija los trabajos de renovación sin parcialidades.

Un pleito que no terminará nada bien, ni en Tamaulipas ni en el resto de la República. Hay quienes harán afiliaciones masivas.

Otro pleito que va para largo afloró este lunes en el Senado, donde el líder es precisamente Monreal. Está interesado en llegar a la secretaría de Gobernación, como preámbulo a la candidatura presidencial en el 2014. Quiere ocupar en sillón que deje López Obrador.

Con motivo de la renovación de la mesa directiva del senado, Martí Batres escribió en redes la mañana de este lunes: “Durante meses el senador Ricardo Monreal me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva ¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso, incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas de cacicazgo y el poder de un solo individuo.

En otro mensaje afirma que “Ricardo Monreal es un factor de división en Morena. Le hace mucho daño a nuestro partido”.

La nota luctuosa de esta colaboración es el fallecimiento de la ex diputada y ex senadora Laura Alicia Garza Galindo, la tamaulipeca más destacada de todos los tiempos.

Aun así el PRI, el partido en el que militó toda su vida, no fue (está en tiempo) para organizarle un homenaje de reconocimiento a su trayectoria. La presidenta Yahleel Abdala se concretó a mandarle una corona a nombre personal.

Como ninguna paisana, accedió dos veces al senado y dos a la cámara baja; ocupó la General de Gobierno en Tamaulipas y dirigió el Colegio de Tamaulipas. De haber llegado a la Presidencia de México Manuel Camacho Solís, ella habría pasado por el Palacio de Gobierno.

En asuntos académicos, la UAT reanudó clases este mismo lunes. El Rector José Andrés Suárez Fernández expresó un mensaje de bienvenida a la comunidad universitaria y de manera muy especial a los alumnos de nuevo ingreso en bachillerato, licenciatura y posgrado.

“Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo y con las mejores intenciones de formar buenos profesionistas y buenos ciudadanos, útiles para Tamaulipas y para México”, dijo.