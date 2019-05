OPINIÓN PÚBLICA/ Semana política para “El Guasón”

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Ya tiene a los maestros organizados en su puño. Falta mucho para el 2022 pero pudiera ofrecerse algo antes. La política es cambiante.

Por aquello de la lejana sucesión en el gobierno estatal, en las filas de Morena dio de qué hablar la presencia de Héctor Martín Garza González en la sede del SNTE, a nombre del secretario Esteban Moctezuma Barragán y del propio presidente López Obrador, llevando la “canasta” salarial 2019 para los maestros de México.

De los pejistas locales El Guasón es el político más experimentado, curtido en las oposiciones y ligado al de Tabasco desde hace largos años.

En esta ocasión se metió a “la cueva de los leones” y salió bien librado. Al contrario de reclamos, lo calificaron de excelente. En unos cuantos meses, dijo el líder Alfonso Cepeda Salas, ha sido el conducto para resolver más de 13 mil asuntos pendientes de los niveles básicos y otros miles en educación tecnológica.

Lo recibieron en alfombra roja, con aplausos y lo despidieron igual. Los tiene de su lado.

Son la organización sindical más poderosa de México -pese a ciertos grupos que oficialmente existen- y en un momento dado le pueden devolver el cumplido en Tamaulipas.

Héctor no cantó victoria, todo para el que manda: “Yo no soy nada, es el Presidente de todos los mexicanos. No me den las gracias a mí”.

Total, que, entre “cebollazos”, Cepeda calificó a Guasón no como un amigo sino como un aliado del magisterio nacional.

El “morral” que el Oficial Mayor de la SET llevó a la cueva del magisterio fue de un aumento directo al salario del 6.25 por ciento, y para el personal de apoyo del 5.85, retroactivos desde el uno de enero.

Por si hubiera dudas de la repercusión que el evento tendrá en Tamaulipas, hay que decir que ahí estuvo el jefe del gremio, Rigoberto Guevara Vázquez.

Garza aprovechó las redes para enviar un mensaje personalizado al magisterio nacional y en especial para los de esta su tierra.

Poco a poco va realizando su proyecto. Su equipo de amigos trabaja en hacer “roncha”, en crearle imagen como el tipo eficiente, el único paisano realmente amigo del señor López, quien, en última instancia, será el fiel de la balanza para decidir la candidatura a finales del 2021 o principios del 2022.

Eso lo sabe y lo sabe bien Garza. Ya fue candidato al gobierno en 2016 en que consiguió escasos votos, pero fue.

Así pues, la semana política del futurismo fue para El Guasón, en tanto que su eventual contrincante interno, Américo Villarreal Anaya, se llevó buen de críticas cuando un colega subió a redes una fotografía en que el senador –muy sonriente- conduce el carrito “del mandado” en una tienda de autoservicio de ciudad Victoria.

Sin apartarnos de los morenos, el TRIELTAM (Tribunal Electoral) confirmó que Antonio Leal Doria se queda como candidato plurinominal en la segunda posición de la lista. El reclamo venía de Eliud Oziel Almaguer Aldape, quien lo trae “de encargo” desde hace meses.

Así culmina la judicialización de los escaños gratuitos, los de partido, aquellos en los que no se gasta en campaña y que por lo general marcan para designar a los coordinadores parlamentarios de fracción.

A menos que el TRIFE diga otra cosa –difícil pero no imposible- las listas de mayoría y minoría son definitivas. Fuera del distrito 20, Madero, donde crecieron los rencores, en el resto de la entidad los militantes y simpatizantes morenos superaron las divisiones que les trajo la selección de candidatos.

Es ahí donde, con una fuerte mano que mece la cuna, decidieron postular por el Partido del Trabajo a un Azael Portillo Alejo. Gane o pierda le podría dar los votos suficientes para que Alejandro Ceniceros Martínez regrese al Congreso como plurinominal, por tercera ocasión.

En política unos corretean la liebre y otros son los que la alcanzan.

Ya encarrerados con el Movimiento de Regeneración Nacional, vaya escándalo que trae Javier Villarreal Terán, postulado por el distrito 17, El Mante, con eso de que le “jaquearon” su cuenta de “feis” para hacerlo quedar mal con la gente.

Parece que “Don Mezcalitos” ya pronostica su derrota y quiere “vacunarse” con oportunidad.

Si alguien lo conoce muy bien son los votantes de esa región. Fue alcalde en el último trienio del sombrerudo Cavazos Lerma. Al entregar el ayuntamiento en 1999 (llegaron los panistas) resulta que el jovenazo “despareció” hasta los sillones de la sala de espera de presidencia, las computadoras y se “perdieron” varios vehículos oficiales.

Algo que no le perdonan los dinerosos del pueblo, es que haya instalado un sistema de espionaje que los encueró no solo en sus labores de negocios, sino en la vida privada que incluyó “segundos frentes”.

Es la “fichita” que ya fue alcalde y diputado, por el PRI, y ahora quiere repetir el escaño por MORENA.

Quedan nueve días de campaña, tiempo en que los contendientes ya no podrán revertir tendencias. A estas alturas cada quien ya sabe por qué fórmula va a emitir su sufragio. Son decisiones que se toman con información que va procesando cada elector. No son por arte de magia.

De todas maneras, en los últimos días se espera que aumente de nivel la “guerra sucia” entre contendientes. Son las reglas no escritas de cada campaña. Con tal de hacerse víctimas y conseguir votos, se ha dado el caso de candidatos que generan autoatentados a golpes y balazos.

Hacemos votos porque esta vez no lo hagan, podrían resultar lesionados.

Por cierto, a unos días de finalizar el proselitismo, nos damos cuenta que las redes sociales no impactaron como ellos lo esperaban, de lo cual hablaremos en la siguiente colaboración. No quisieron contratar expertos. Por codos pueden perder.

En temas que no son de política sino de labor social, la Universidad Autónoma de Tamaulipas entregó bufetes jurídicos gratuitos en la zona sur de la entidad, para seguir apoyando a la población de escasos recursos que necesiten de asesorías, interpretando los planes de trabajo del Rector José Andrés Suárez Fernández.

Estarán a cargo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales del Centro Universitario del Sur, ubicados en la Presidencia Municipal y Club de Leones de Tampico, y el Palacio Municipal de Madero.

Cuarto Poder de Tamaulipas