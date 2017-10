OPINIÓN PÚBLICA/ Se resquebraja el PAN

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El pleito interno del PAN es a muerte, se divide cada vez más y eso repercutirá en su clientela en las urnas en el 18´. No entienden.

Se dividieron en 2012 cuando la ciudadanía los repudió luego de dos sexenio al hilo en la Presidencia. Hicieron fracasar a Josefina “Cuchi Cuchi” Vázquez Mota.

Hoy pueden volver a fracasar pese al Frente Ciudadano con el que han chamaqueado a los jefes del PRD y Movimiento Ciudadano. Ya se reparten las chambas del gabinetazo.

Margarita Zavala se va del partido. Deja el campo libre a su enemigo Ricardo Anaya Cortés, aun presidente de la organización.

Este jueves, ella publicó en redes sociales: Mañana a las 14:00 hrs haré un posicionamiento sobre la información difundida esta mañana. Hoy estoy fuera de la ciudad.

Es una larga historia de desecuentros entre ambas figuras. Los dos quieren la candidatura azul, en una contienda en que ella va en desventaja. Ricardo es el jefe del partido y tiene la posibilidad de promocionarse gratuitamente en radio y televisión nacional.

¿Qué va a anunciar el viernes? Que se retira del PAN, que va como independiente y, a más tardar el domingo, presentará su intención al Instituto Nacional Electoral.

Decíamos que traerá sus consecuencias en Tamaulipas. Aquí tiene a sus seguidores.

De por sí están fraccionados en la entidad. En la frontera están las figuras de la alcaldesa de Reynosa, Maki Ortiz Domínguez, Carlos Canturosas en Nuevo Laredo y Leticia Salazar Vázquez, en Matamoros. Nadie se retira de la política por gusto y con tanta facilidad.

Son las principales cabezas. A nivel municipio son muchos los disidentes. El jerarca “Kiko” Elizondo no los ha llamado a participar.

En los últimos días, Zavala había publicado: “Elegir al candidato del frente no tiene que ser una decisión de 3 personas”.

Si va por la libre, seguro que en esta tierra cueruda puede despertar inquietud. Los registros municipales no han comenzado.

Con ese panorama nacional, un PRI con escaso apoyo de las bases y un PAN resquebrajado, es casi seguro que el enemigo a vencer, Don Manuel López Obrador, se abrirá paso rumbo a la Presidencia. Dice que “a la tercera es la vencida”.

San Andrés, que anda en Tamaulipas, le avienta más leña a la hoguera. En el municipio de Mier llamó a los de la mafia del poder a “que se pongan de acuerdo y que no jueguen rudo”, porque están rasguñándose mucho y a él, el señor López, lo tiene preocupado.

Los azules estarán en aprietos en el 2018. Con ese divisionismo que se cargan no pueden ser ejemplo de unidad nacional en las campañas. Si no son capaces de organizarse, menos van a organizar al país.

De otros partidarios azules de Doña “Mague” en esta tierra, puede usted anotar a Juan García Guerrero, que incluye a sus hijas, una de ellas supliendo en el Senado; a Rosa María Uribe Mora, la jefa de la Oficina de Precampaña de Doña Margarita en Tamaulipas (en ciudad Victoria).

Ahí están otros del equipo de campaña de la señora como Silvano Flores Morán, Manglio Murillo Sánchez, y los Garza Vélez. Viajan en el tren de la familia Calderón Zavala.

En otros temas, el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se hallaba el jueves en Altamira atendiendo personalmente la situación de damnificados por las copiosas lluvias que cayeron el uno de octubre.

Publicó en su cuenta de twitter: “Agradezco a SEGOB inmediata respuesta, al declarar zona de emergencia Altamira. Se activan recursos del Fonden”.

En efecto, al mediodía, Gobernación publicó el boletín número 332/17 en que hace referencia a la declaratoria.

La respuesta no fue muy rápida pero ya está. Habrá comida, bebida y abrigo para los damnificados, en tanto se activan los programas de emergencia del Fondo de Desastres, cuyos recursos podrían llegar entre uno o dos años más tarde (según experiencias).

Y bien, los tamaulipecos ya no tendrán que viajar y enviar víveres al sureste mexicano o al centro del país como Morelos y CDMX. La emergencia y los damnificados ya los tenemos en tierra propia.

Lo importante es que ya hay atención.

En asuntos universitarios, el profesor e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, doctor Patricio Miranda Rebeco, sostuvo en la UAT una serie de actividades orientada a fortalecer el trabajo docente con la Unidad Académica Multidisciplinaria de Ciencias, Educación y Humanidades, Centro Universitario Victoria.

Es doctor en Sociología por la Universidad de Alberto Hurtado; en la Universidad de Santiago es el Coordinador Académico del Doctorado en Ciencias de la Educación, y ha ocupado diversos cargos hacia el interior de la misma.

A la UAT fue invitado por las autoridades del plantel bajo la dirección de Obidio Sánchez López, quien a nombre de esta comunidad universitaria le agradeció su contribución a elevar la calidad académica de los programas educativos ofertados por la unidad académica.

Si hablamos de los profesores y la sección 30 del SNTE, el dirigente Rigoberto Guevara Vázquez, exigió a las autoridades del ISSSTE cumplir con los acuerdos pactados y deposite de inmediato el faltante de pagos por pensión, a más de 20 mil jubilados de Tamaulipas.

Pagar antes de finalizar septiembre, con retroactivo al 2013, fue el compromiso del delegado del Instituto, Juan Guillermo Mansur Arzola, el mismo que dejó temblando a la Secretaría de Salud a finales del sexenio de Eugenio Hernández Flores.

Es mucha lana que jinetean los funcionarios del Instituto.

Este seis de octubre, aniversario de la fundación de la antigua Vila de Aguayo, hoy ciudad Victoria, el cabildo sostendrá sesión solemne en las Instalaciones del 77 batallón de Infantería para recordar el acontecimiento.

En el programa, el Cronista de la ciudad, Francisco Ramos Aguirre, hará una reseña histórica sobre la fundación de nuestra capital y, en seguida, habrá un mensaje del presidente Municipal Oscar de Jesús Almaraz Smer.

Nuestra ciudad capital fue fundada el seis de octubre de 1750 por Don José Escandón y Helguera, Conde de la Sierra Gorda.

Cuarto Poder de Tamaulipas/