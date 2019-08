OPINIÓN PÚBLICA/ Se cansaron, abandonan Morena

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se rompió la cuerda. Lo mejor de la militancia que tenía Morena en Tamaulipas, decidieron abandonar el partido. No son pocos, se cuentan por miles.

Ese rompimiento formal será dado a conocer este sábado en una reunión a efectuarse en Madero, a la que han convocado el Frente Amplio de Tamaulipas y el Consejo Liberal Progresista.

Son los auténticos de izquierda, los intelectuales, líderes históricos que nunca traicionaron sus principios ideológicos y, en el territorio estatal, representan el apoyo a la Cuarta Transformación. Se van con el Partido del Trabajo pero siguen siendo pejistas.

El FAT fue integrado para respaldar a Morena y al Presidente. Sin embargo a los pocos meses se dieron cuenta que no existe como partido, carece de estructura y hasta de dirigente. Es un simple conglomerado de tribus que se disputan el presupuesto.

Abandonan el grupo elementos de trayectoria como Héctor Domínguez Mendoza, líder histórico de la Autonomía Universitaria; Elías Orozco Salazar, guerrillero de izquierda de los setentas; el reconocido abogado Antonio Macías Ruiz, de ciudad Victoria, y Héctor Olea Vázquez, de Reynosa.

En retirada también el Movimiento Tamaulipeco por la Cuarta Transformación, la Unión General de Obreros y Campesinos (UGOCEM) y una veintena de organismos de izquierda que se afiliaron el Frente con las mejores intenciones.

No encontraron acomodo y decidieron irse, ya.

Tienen estructura en los principales –por su población- municipios. Dejan un hueco difícil de llenar.

Por ejemplo, Matamoros es uno de los mejor organizados con el doctor José Manuel Badiola Zárate a la cabeza, llevando como secretario general a Daniel Alberto Vargas Cortés; coordinador general Guillermo Vela Pizaña; en finanzas Refugio Vargas Cedillo, y Blandina Guerra y Salvador Pizaña en lo femenil y juvenil.

Ellos sabían, saben que el Presidente necesita una base social y un partido para legitimar y descansar sus acciones de gobierno, pero nadie de sus colaboradores lo secunda, está solo frente a “la mafia del poder”.

Presentían la crisis partidista desde hace meses.

En febrero del presente año, el FAT proclamaba: Que Morena no incurra en los viejos vicios de imponer candidatos por consigna de los grupos de interés internos o externos; que no imponga obstáculos ilegales a quienes aspiran a competir en el proceso interno.

Nadie les hizo caso.

Más antes, ante la llegada de “cascajo” a MORENA, los de izquierda preguntaban: ¿Qué pueden aportar a la democratización del Estado personajes como Oscar Luebbert, Eliseo Castillo, Jaime Rodríguez, Felipe Garza Narváez y el panista Humberto Prieto, cuando sirvieron a los gobiernos más corruptos que Tamaulipas haya padecido?.

Se cansaron de ver tanta corrupción en el comité estatal.

Este jueves precisamente se enteraron que, a la muerte del segundo en la lista plurinominal, José Antonio Leal Doria, ocurrida el mero día de las elecciones, el líder (¿?) estatal de MORENA, Enrique Torres Mendoza, solicitó al árbitro electoral hacer la sustitución ¡por él mismo!.

Tal petición fue realizada el 17 de junio, es decir, 15 días después de las elecciones y los mismos que ya tenía de muerto el abogado Leal.

Don Enrique quería llevar como suplente a un tal Artemio Maldonado Flores, pero el IETAM los rechazó por haber un suplente registrado, Roque Hernández Cardona.

Los impostores metieron pleito pero el Tribunal Electoral ratificó la decisión de otorgar el escaño al suplente.

Pues bien, los que abandonan el Movimiento de Regeneración Nacional están seguros que en el CDE hay entes que van en contra de los principios básicos del obradorismo de no robar, no mentir y no traicionar.

Después del pronunciamiento el sábado, harán una evaluación de cuantos abandonan las filas morenistas.

La deserción es irreversible.

Los del Tribunal también desecharon apelación de “El Oaxaco” Samuel Cervantes, del PAN, en su intento de revertir la resolución que perdonó al alcalde de Matamoros, Mario López Hernández, acusado de uso indebido de recursos públicos y difusión de propaganda gubernamental en periodo de campaña.

Tumbaron asimismo a Pilar Gómez Leal, ahora diputada electa por el distrito 14 de Victoria, la “condena” de amonestación pública que le impuso el Instituto Electoral por realizar actos anticipados de campaña. Se ordena reponer el juicio en un término de cinco días.

Tema aparte, tal y como estaba previsto ganó la dirigencia nacional del PRI Rafael Moreno Cárdenas. Este mismo jueves el CEN convocó a Consejo Político Nacional para que rinda protesta el domingo 18, a las doce del día, en el auditorio Plutarco Elías Calles del edificio central en la ciudad de México.

Con ello se empieza a gestar la figura de un candidato a la Presidencia en el 2024. Si tiene éxito, si cumple con el proyecto que difundió en su campaña por todo el país, el PRI no tendrá problemas para elegir a su candidato a Palacio Nacional.

Si otra cosa no sucede, en 15 días el CEN estará convocando para renovar el comité estatal Tamaulipas, donde se perfila a ocupar la presidencia Enrique Cárdenas del Avellano.

A la fecha el estatal, con Yahleel Abdala Carmona al frente, se dedica a mandar todos los días felicitaciones “de cumpleaños” a los dirigentes del partido. Hoy le tocó su turno a Eduardo Soel Cruz Leos, presidente en Madero; ayer a Bruno Díaz Lara, de Red de Jóvenes por México; antier a Benito Sáenz Bartella, secretario de Acción Electoral y así sucesivamente.

En eso consiste la “labor” del tricolor en Tamaulipas.

En asuntos universitarios, el Rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, inauguró en Tampico el foro denominado “La Cronicidad y el Adulto Mayor, Propuestas Exitosas en el Mundo y Latinoamérica”, organizado por la facultad de Enfermería del Centro Universitario del Sur.

Al dirigir su mensaje el Rector reconoció el trabajo de dicha facultad en el tema de envejecimiento saludable, que ha permitido generar importantes investigaciones y participar en redes académicas nacionales e internacionales.

Cuarto Poder de Tamaulipas/