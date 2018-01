OPINIÓN PÚBLICA/ Salió barato el esquirol

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los equipos están listos y en el campo de batalla que se llama Tamaulipas. La cita vencía a las doce de la noche del sábado. Llegaron tres partidos al último minuto, “barriéndose” antes del cierre de la cortina.

Acudieron de última hora el PAN-PRD-MC. Se les rajaron el Verde Ecologista y Nueva Alianza que tenían compromiso con el PRI.

Pero tampoco se unieron al tricolor. Van solos en esta que será la Madre de Todas las Batallas por las 43 presidencias municipales. En solitario van a llorar sus derrotas.

Los jefes panistas no pudieron integrar lo que llamaron megalianza de cinco partidos. Le hicieron la lucha pero no concretaron resultados. El tiempo se les vino encima para negociar posiciones, ceder más a los invitados.

Extraño que Acción Nacional, entiéndase el jefe político estatal, haya aceptado ir asociado con dos cascarones llamados PRD y MC, que no le generarán votos sino problemas ¿Las razones? Que “amarra” a sus líderes durante el proceso. No generan votos pero cómo ponen gorro a través de los medios.

Con la fama de esquirol que tiene, Gustavo Cárdenas Gutiérrez (el gerente estatal del MC) no tendrá razones para arrastrar su escoba anticorrupción y denostar al PAN gobierno en busca de privilegios.

Hasta eso, le salió barato a los negociadores panistas. Apenas le concedieron la candidatura de Aldama y unas cuantas regidurías. Si ganan, el municipio será de ellos y lo podrán utilizar como “caja chica” para la elección que sigue, diputados locales en el 2019, y las reelecciones posteriores.

Será la primera alcaldía en Tamaulipas para los hijos de Dante Delgado Rannauro, ex Gobernador de Veracruz y ex presidiario de la famosa cárcel de Pacho Viejo, por año y medio, por los delitos de peculado, enriquecimiento ilícito y corrupción en general. En la historia de México, fue quizás el primer ex Gobernador que fue a dar al bote.

No hace falta decir que el candidato aldamense será Jorge Luis González Rosales, de la coordinadora cardenista disidente. La va a ganar sin duda.

Barato también salieron los amarillos. Se van con cero alcaldías, ni siquiera la de Madero donde fueron poder en otros sexenios. El PAN les correspondió con el peso específico que tienen.

Son 23 municipios en que van asociados. Dicen que por estrategia, que no mencionan por ahora. La sabremos una vez que arranquen las campañas.

Por lo pronto, mantener con la boca callada a Cárdenas Gutiérrez y dos o tres de los suyos, o bien deshacer compromisos internos panistas (reelecciones) argumentando la alianza.

Van asociados en los municipios “grandes”: Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Tampico, Madero.

Y en los intermedios: Altamira, Miguel Alemán, Río Bravo, San Fernando, Valle Hermoso… Con la excepción de El Mante.

Sumaron algunos “chicos”: Abasolo, Aldama, Antiguo Morelos, Camargo, Guémez, Díaz Ordaz, Hidalgo, Llera, Mainero, San Carlos, Soto la Marina y Xicoténcatl.

Dejaron fuera otros como Tula, Palmillas, Miquihuana, Bustamante y Jaumave, que son de la zona árida, y Casas, San Nicolás, Ocampo, Gómez Farías, Cruillas y Burgos, por mencionar algunos.

Los panistas pudieron haber ido solos. Sus razones tendrán para asociarse, aparte de las económicas en gastos de campaña y espacios en radio y televisión.

Por su parte los hijos de López Obrador van juntos en 41 municipios. Dejaron fuera Nuevo Morelos y Camargo, donde el Partido de la Revolución Democrática ha sido administración (en trienios anteriores) ¿Estrategia?.

A la cita de las alianzas no llegaron los priístas. Enfrentarán la batalla solos. A lo mejor tienen la razón en eso de “más vale solos que mal acompañados”.

Cuando estaba en el poder le sobraban amigos y aduladores. En la desgracia el Verde y Panal -después que les dio todo- lo abandonaron y se fueron por donde brilla el oro. Predomina la conveniencia, el malagradecimiento, por no decir que la traición.

Por primera vez en muchos años -sin guajes para nadar-, el tricolor presentará candidatos en los 43 municipios. Bueno, si es que incluye en su repertorio a Hidalgo, Villagrán y Mainero, donde en el 2016 retiró a sus hombres.

Resumiendo, los ayuntamientos serán peleados por dos alianzas: La Por México al Frente, que forman PAN, PRD y MC, y la Juntos Haremos Historia de Morena, PT y PES.

Con candidatos propios el PRI, Panal y Verde. En total nueve partidos, más los independientes que pudieran superar las firmas.

Los 43 municipios ya son un hervidero de grillos.

Este lunes el Congreso del Estado reanudó sus actividades luego de un mes de receso de sus diputados. A la apertura asistió el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, quien no dirigió mensaje desde la tribuna, pero al final hizo declaraciones en conferencia de prensa.

Lo más destacable es que se deslindó de tajo de la “guerra” que se trae su colega de Chihuahua, Javier Corral Jurado, en contra del gobierno federal y el Presidente Enrique Peña Nieto, por aquello del recorte de las participaciones.

Dijo Cabeza de Vaca que aquí han llegado los recursos federales a tiempo, que hay una buena relación de trabajo con el gobierno federal, y que cada Gobernador tiene derecho a hacer sus comentarios.

Con la posición del tamaulipeco, prácticamente el de Chihuahua se queda solo. El mismo CEN panista, al que exigió definición inmediata, se ha desligado paulatinamente.

El asunto es que Corral tiene detenido a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, ex secretario general adjunto del CEN del PRI como presunto responsable de peculado por la suma de 250 millones de pesos, que se destinaron en el 2016 a las campañas.

La verdad, verdad, según las versiones que surgieron desde la integración del expediente -fuero común de la entidad norteña-, es que ese dinero se invirtió en las campañas, pero del PAN, en los estados de Veracruz, Tamaulipas, Durango, la misma Chihuahua y Sinaloa.

El resultado no fue tan malo. El azul ganó las primeras cuatro entidades y solo perdió -por escaso margen- Sinaloa. De ello luego abundaremos.

Después de su visita al Palacio Legislativo, el Gobernador García Cabeza de Vaca firmó un convenio de colaboración con el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, Francisco Javier Rivas Rodríguez, para la integración, profesionalización y desarrollo de la Policía Estatal. Esto en Palacio de Gobierno.

Cuarto Poder de Tamaulipas/