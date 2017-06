OPINIÓN PÚBLICA/ Rumor: Tercera “baja” en Palacio

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tam. – Comenzó la semana con el fuerte rumor de una “baja” más en el primer equipo del Gobernador Francisco Cabeza de Vaca. Sería la tercera al hilo.

A la hora de escribir estas líneas –ya de tarde-, no se había producido el comunicado oficial del Gobierno anunciando la retirada de Gonzalo Alemán Migliolo, quien comenzó con el equipo el uno de octubre del año anterior al frente de la cartera de Desarrollo Rural.

Cierto que no forma parte del “grupo compacto” de la administración de la alternancia. No es ni ha sido panista. Su lugar siempre estuvo en el PRI que le dio una diputación local, una federal y la alcaldía de su pueblo, Aldama.

Como dicen por ahí, si el río suena, es porque lleva piedras.

Alemán es ganadero. Si alguien del gabinete cabecista cayó como anillo al dedo en su cartera, ese es él. Lo colocaron en lo suyo.

Se sumó a la campaña de los vientos del cambio el 24 de mayo del 2016 –a unos cuantos días de las elecciones-, en un evento realizado en Reynosa. No se esperaba de él.

Tampoco era viable la nominación en el gabinete. Fue una sorpresa para los mismos panistas. Es que siempre estuvo ligado al Partido Revolucionario.

Nació el 10 de mayo de 1954 en Aldama y estudió abogado en la UAT en Tampico, sin titularse.

En una de sus primeras declaraciones al ser nombrado secretario, dijo que el gobierno panista daría prioridad a recuperar 500 ranchos que el crimen organizado había arrebatado a los productores en los últimos años.

Ya no volvió a hacer alusiones al tema. No se supo en qué quedó el asunto.

Fue diputado local en el trienio 1981-83, época del Gobernador Enrique Cárdenas González.

Más antes, en 1975, campaña del propio Cárdenas como candidato al gobierno, Gonzalo ocupó la dirigencia del Frente Juvenil Revolucionario.

De ahí brincó a la presidencia de su tierra, donde su padre –del mismo nombre- también fue jefe del cabildo.

Se perdió políticamente varios años hasta que en el 2003 su gran amigo Roberto Madrazo Pintado, lo hizo diputado federal por el distrito de Madero que incluye parte de Altamira, Aldama y González.

Había cultivado al tabasqueño desde que ambos estuvieron en el FJR. Madrazo en el CEN y Gonzalo en el estatal.

¿Motivos de la posible renuncia? Seguramente los mismos que tuvieron Lydia Madero García y Gabriela García Velázquez, o sea problemas en personal de la Oficina del Gobernador.

Ya por la noche se esperaba algún comunicado confirmando o desmintiendo la “baja” del equipo. ¿Quién para sucederlo, en caso de renuncia? Pues ahí está ni pintado el veterinario Abel Gámez Cantú, originario de Soto la Marina y actual Subsecretario de Ganadería y Desarrollo Forestal.

Por otro lado, mire que al cuarto para las doce, de última hora, llegaron un chorro de “suspirantes” por las chambas que ofrece el Congreso del Estado: Fiscal anticorrupción; contralores de organismos autónomos e integrantes del comité de designación de quienes se harán cargo del Comité Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción.

Oficialmente se informó que, para fiscales, se inscribieron 26 abogados que están dispuestos acabar con la corrupción en Tamaulipas. Los nombres serán difundidos en la sesión ordinaria de este miércoles.

Si para el jueves no había enlistados, ni hombres ni mujeres, el sábado algunos llagaron “barriéndose” a las doce de la noche a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo.

En total, para las diversas chambas se inscribieron 103 ciudadanos. Con ellos se demuestra que Tamaulipas se encuentra entre los primeros lugares nacionales de desempleo.

De los contralores, 19 se apuntaron por el IETAM, ocho quieren llegar al Tribunal Electoral, 16 al Tribunal de Justicia Administrativa; 15 a Derechos Humanos y 13 al Instituto de Acceso a la Información.

Uno solo para el comité de selección -que nombrará el Congreso-, que a su vez designarán a los integrantes del Comité Ciudadano.

Si le echamos datos comparados, Tamaulipas es una de las entidades en que más suspirantes se presentaron en busca de la Fiscalía Anticorrupción. Como que hay hambre.

Esperamos, el miércoles, no ver que la mayor parte de los 26 abogados y abogadas provienen de otras entidades (también con hambre). Ya ve usted que en estos tiempos hay turismo laboral.

Sesionó este segundo día de la semana el Consejo General del Instituto Electoral. Uno de los temas fue el informe de la destrucción de materiales que se utilizaron en el proceso electoral del año pasado.

La carga de papelería fue de 72.08 toneladas entregadas a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito. Al donarlas el árbitro electoral se ahorró alrededor de 200 mil pesillos que hubiera gastado en traslados y procedimiento de destrucción. Algo es algo.

Por cierto, en el curso de la sesión hubo dos “idas” de luz por algunos segundos, algo que jamás había pasado en los últimos años. Deben ser las sobrecargas que traen los calorones y la ineficiencia de Doña CFE.

En temas municipales, la campaña de reforestación que realiza el ayuntamiento capitalino supera ya los diez mil arbolitos.

Este lunes, en la visita que realizó el alcalde Oscar Almaraz Smer a la secundaria Federalizada No. 3, los alumnos se sumaron a la cruzada verde que promueve la cultura ecológica y la responsabilidad con su entorno. Ahí mismo el edil puso en servicio pavimentación de calles y anunció el arranque en otras.

Eran 22, quedan 14. Es que ahora hasta los niños se les fugan a los responsables de Seguridad Pública de vigilar los Tutelares. Se fueron ocho menores de la antigua Granja de Guémez.

Sucedió pese a que la base de las patrullas de Fuerza Tamaulipas, en el pueblo, se encuentra precisamente frente al centro juvenil.

Cuarto Poder de Tamaulipas/