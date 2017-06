OPINIÓN PÚBLICA/ Renace un PRI oxigenado

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Con un PRI –en apariencia- oxigenado por las victorias del Edomex y Coahuila, este jueves el CDE en Tamaulipas expidió la convocatoria para nombrar a su gerente estatal sustituto.

En lo legal hicieron caso a las instrucciones giradas por los temerarios magistrados de nuestro Tribunal Electoral. En la práctica Don Tricolor hará la renovación en sus tiempos y cuando le conviene.

Expide la convocatoria este nueve de abril para realizar la asamblea del Consejo Político Estatal el 26 de agosto, es decir, más de dos meses después.

Veamos.

Primero se organiza la XXII asamblea nacional, el 12 de agosto, y luego el consejo de Tamaulipas ¿por qué? Debe ser estrategia de los próceres.

El registro de los precandidatos –o precandidato- deberá efectuarse el 14 de agosto, dos días después de transcurrir la jornada nacional.

En esa misma fecha podría haber “humo blanco” para evitar choques entre grupos hacia el interior.

Como es costumbre, si hay un solo aspirante comienza a operar la maquinaria directa. Salen sobrando las precampañas y hasta la votación por “aclamación”.

Los jerarcas nacionales se salieron con la suya. Convocan para después de su asamblea nacional. Así lo tenían previsto. No es tanto que les haya obligado el apremio del Tribunal Electoral.

En el PRI estatal hubo conferencia de prensa con Aida Zulema Flores Peña y el jefe de la Comisión de Procesos Internos, Lucino Cervantes Durán. Ella dio lectura a los puntos principales de la convocatoria.

No externaron bravatas de que van a ganar las “nueve de nueve” el año entrante. El punto central fue que, a partir de ya, comenzó el proceso para designar a un comité sustituto.

Es más, da la impresión que Aida se va quedar en la Secretaría General, cargo al que inicialmente había llegado en fórmula con Rafael González Benavides como presidente.

Después de los comicios de la semana anterior, en el tricolor se ven caras más alegres. Tienen la esperanza de remontar. Dan la impresión que resucitan.

Al final del recuento de sufragios, en el Estado de México se quedaron con una ventaja del 2.78 por ciento arriba de Delfina Gómez, la pupila de López Obrador y su morena.

Igual, en Coahuila, salieron con casi 31 mil sufragios por sobre el más cercano contrincante, el PAN.

Ahora vienen las impugnaciones ante los tribunales. Es donde podrían anularse casillas completas y dar al traste con la victoria de Miguel Angel Riquelme, en Coahuila.

Volvemos con el CDE en Tamaulipas. Un punto importante para la tranquilidad interna será la actitud que asuma el joven Luis Enrique “La Virutilla” Arreola Vidal, ese que se quiere tragar el mundo político a mordidas y sueña con gloria partidista.

Una vez expedida la convocatoria, tiene oportunidad de participar…Si reúne los requisitos que impone el documento.

Si realmente tiene el apoyo del 30 por ciento de los 610 consejeros, sin duda alcanzaría la victoria.

Los va a necesitar para registrarse. Por otras vías no puede cumplir los requisitos, como son las firmas de tres de los sectores o el 20 por ciento de los presidentes de comités municipales.

Lo último que se supo de la Virutilla es que andaba en la Cdmx en gestión para que la asamblea estatal se realice antes que la nacional, algo que no consiguió.

Le pidió a los funcionarios de la Secretaría para Atención a Estados en Oposición, que cuanto antes se nombre un delegado general del partido, trámite que está por salir.

Sin embargo, del animalero de aspirantes a ocupar la gerencia partidista en la entidad hay requisitos que difícilmente podrán reunir los interesados en la chambita: Refrendar bajo protesta de decir verdad que son cuadros de convicción revolucionaria, de comprobada disciplina y realmente leales.

Se publicó ya la convocatoria para designar los Contralores de los órganos autónomos del gobierno estatal: Comisión de Derechos Humanos, Instituto Electoral, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, Tribunal de Justicia Administrativa y Universidad Autónoma de Tamaulipas.

De los requisitos, los más importantes parecer ser: No haber sido registrado como candidato o candidata a cargo de elección popular durante los últimos tres años; no haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político; no cargo de diputado, procurador, gobernador o postulado a cargo de elección popular en los tres años anteriores a la designación.

Ya seremos enterados de cuántos profesionistas se interesan por las chambitas y por quienes se deciden los que mandan en Palacio de Gobierno.

En Guémez el alcalde Cárdelos Cárdenas González sigue sus recorridos por ejidos y congregaciones. En El Roble comenzó la construcción de una techumbre para la plaza principal con medidas de 18 metros de ancho por 35 de largo.

Hace precisamente un año, en el comité electoral se estaba dando el recuento de voto por voto casilla por casilla. Fueron más de 24 horas de trabajo seguido en que los números favorecieron a Carlos Adrián con una diferencia de dos sufragios, algo sin precedentes en la historia democrática de Tamaulipas.

Allá en El Mante el alcalde Juan Francisco Leal Guerra se reunió con los periodistas con motivo del Día de la Libertad de Expresión. Pronunció una frase que llegó y motivo profundamente a los compañeros de arma:

-La libertad de expresión, que es sagrada, solo puede existir en el contexto del decoro, la educación, el buen gusto y el respeto a la dignidad de las personas.

Una motivación más se da en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El joven Manuel Alejandro Sánchez Bernal, egresado de Ingeniería en Sistemas Computacionales, recibió la Medalla al Desempeño de Excelencia por haber obtenido Testimonio Sobresaliente en el Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Ceneval.

