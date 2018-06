OPINIÓN PÚBLICA/ Recoger los restos del sufragio

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En primer paso está dado. A partir del dos de julio, cinco gobernadores se encargarán de recoger los restos del naufragio anayista con el fin de refundar el PAN ¿Cambiarle nombre?.

En ese afán integraron lo que se llama asamblea de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN), que dará mucho de qué hablar en el sexenio que viene. Será un contrapeso frente a la administración que se instale, que no encabezará precisamente el candidato de ellos.

Y en ese tren va Tamaulipas en algo que presagia que nos irá bien a todos, que nuestra entidad no será bloqueada en el centro, que seguirán llegando recursos federales. El Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca es uno de los siete firmantes del pacto. Separó espacio con oportunidad para dialogar, colaborar y negociar con el nuevo sol que trepará al poder en diciembre.

Les tocará reescribir la nueva historia del panismo nacional, si es que no quieren que la organización caiga en un simple membrete como los partidos “chiquillos”.

Mientras duró la campaña marcharon al lado de su abanderado, lo atendieron bien. Ninguna contradicción. Aquí mismo recibió el poyo para lograr la más grande concentración política de los últimos 20 años, registrada en el estadio Marte R. Gómez.

No son todos los gobernadores azules. Van aquellos que sienten que su responsabilidad es hacer por sus representados.

Aparte del nuestro, firmaron el de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Puebla, José Antonio Gali Fayad; Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y Quintana Roo, Carlos Joaquín González.

Se negaron los que se entiende son más allegados al “muchacho maravilla”, Javier Corral, de Chihuahua; Miguel Angel Yunes, de Veracruz; Francisco Vega, de Baja California; Miguel Márquez, de Guanajuato y Antonio Echeverría, de Nayarit.

Como dice la vox populi: Es de sabios cambiar a tiempo.

Percibieron que el barco azul se iba a pique por los errores del timonel, soberbio y vengativo en contra de los de su propia casa. Se empeñó en conseguir la candidatura presidencial al costo que fuera, aun pasando por sobre los cadáveres políticos de sus compañeros.

A Cabeza de Vaca como a los otros les tocará recoger la pedacería que quede para refundar la institución azul, la segundas más vieja del país después del PRI. El PAN tiene 79 años, ya es abuelo; 10 menos que el tricolor.

¿Qué partido van a encontrar? Sin duda desmoralizado, endeudado, con una credibilidad por los suelos, dividido ya no en grupos sino tribus y hordas, como algunos de enfrente.

Para realizar la tarea, tendrán primero que limpiar la casa, echar lo que huela al anayismo que se fabricó una candidatura a costa de secuestrar a su partido. Están en contra de reloj, deben terminar para septiembre cuando arrancan otros procesos electorales locales.

Si lo consiguen utilizarán al partido como instrumento de organización y puntal político frente al nuevo gobierno. Si no, serán ellos los que se den fuerza a través de la GOAN.

Así nació la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) en el 2002 (Tlaxcala) para enfrentar al gobierno foxista.

En un momento, a ella se incorporaron los gobernadores de todas las corrientes para colaborar en los proyectos. Ahora mismo el de Tamaulipas es Coordinador de la Comisión de Puertos y Litorales y forma parte de 30 de las 32 que funcionan hacia el interior del grupo.

Pasadas las elecciones esos mandatarios deberán definir si se retiran o continúan en la CONAGO que aglutina hoy por hoy a los 32. Y sabremos si los otros cinco de Acción Nacional se van con sus compañeros o siguen donde están.

De los que no firmaron, pudieran tener justificación Miguel Angel Yunes Márquez, quien termina el ejercicio el 30 de septiembre del presente, en tanto que Miguel Márquez se retirará cinco días antes.

La nueva historia panista tendrá que reescribirse a partir del dos de julio, y no se avizora que pudieran cambiarle nombre (siglas), aunque sí fijar candados para que no se repita la historia de quien con malos métodos se autonominó candidato a la Presidencia.

El tren ya arrancó y los tamaulipecos esperamos que sea, como parece, la corrida que nos llevará a que se tomen decisiones en bien del progreso y desarrollo de nuestra entidad.

Las campañas han terminado y estamos en etapa de veda. Prohibido estrictamente hacer proselitismo y difundir encuestas o sondeos de opinión. La Ley dice que son momentos de meditación, de razonar el sentido de nuestro sufragio. Los últimos tres días para ir a las urnas sin presiones.

Según el INE, a nivel México se detectaron hasta 416 encuestas para sondear intención rumbo a cargos federales. De ellas, 336 se hicieron con métodos y técnica científica.

¿Cuántas en Tamaulipas? La información del IETAM habla de cinco estudios a través de tres empresas. Algunos trabajos no se entregaron o se le dio aviso el árbitro.

Si comparamos con el 2016, en este proceso el trabajo de las encuestadoras fue escaso. Hace dos años participaron 12.

Para el lunes veremos qué tanto se apartaron de los resultados. Por ahora no podemos repetir la intención del sufragio que arrojaron.

El jefe del Instituto Electoral, Miguel Angel Chávez García, hizo un llamado a los tres mil 416 candidatos –ni uno más y ni uno menos-, a que se conduzcan con apego a la legalidad, que no se promocionen, que no anden comprando el voto. Ya ve usted que es la etapa en que los partidos instalan las “casas amigas”, reparten dinero y organizan la “operación menudo” y “operación gorditas” que consiste en invitar un almuerzo a quienes fueron a votar –por sus candidatos- muy temprano.

El Tribunal Electoral de Tamaulipas sesionó este jueves y liberó de posibles delitos electorales a los candidatos a las alcaldías de Reynosa, José Ramón Gómez Leal, de Morena, y Oscar Almaraz Smer, del PRI en Victoria. Ya pueden dormir tranquilos.

Cuarto Poder de Tamaulipas/