OPINIÓN PÚBLICA/ Primor de “chapulines” para diputados

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El divisionismo crece en Morena Tamaulipas. El problema es que los cargos administrativos y por elección se están dando a “arribistas” provenientes del PRI.

A esa combinación demoniaca se le ha llamado PRIMOR (Pri-Morena) que, si bien festejan en el Congreso de la Unión, no ha caído muy bien en esferas estatales.

Con tal escenario, y si no se aplican, para el dos de junio no se espera un resultado feliz para los morenistas. Cantan la victoria antes de tiempo. Parecen no entender la máxima que dice que “del plato a la boca se cae al sopa”.

La misma diputada local (es la única) por el movimiento pejista, María de la Luz del Castillo Torres, ha puesto en duda la cantada victoria por aquello de los “priístas oportunistas” que ya se ven en las candidaturas. Los auténticos seguidores de López Obrador no están de acuerdo en hacer esa mescolanza.

Doña María no se ve con el control del Congreso de Tamaulipas a partir del uno de octubre de este 2019. Está en lo cierto.

Cada vez los priístas se sienten más dueños de Morena que los auténticos. Tal es el caso de Efraín de León León, quien apenas hace algunos meses era el dirigente estatal de la CNOP del PRI, y ahora se considera candidato morenista por el distrito de Valle Hermoso ¿tendrá algo de vergüenza?.

Otro que no siente pena alguna en “chapulinear” (de chapulín) es “Don Mezcalitos” Javier Villarreal Terán, de El Mante. Divulga que tiene la candidatura del distrito 17 en la bolsa y hasta tiene estrategia de campaña (en un descuido ya gastó las primeras quincenas) ¿será verdad tanta belleza?.

Ahí mismo se habla del interés del médico Héctor López González por ocupar la candidatura. Ya fue alcalde y diputado por el PRI, y candidato por Morena a la diputación federal.

Los militantes aseguran que en sus filas hay elementos de valía como para andar recogiendo basura tricolor o de otros partidos.

Ya solo falta que, en consecuencia con la alianza PRIMOR, en Reynosa los jefes morenistas prefieran a un chapulín de mucha fama, Alfonso de León Perales, por sobre Francisco Tenorio Rivera, ex candidato a la presidencia en el 2016.

Los auténticos se sienten agraviados por los jefes estatales.

En Victoria, aunque él no ha hecho ningún comentario, se da como un hecho que el Movimiento de Regeneración Nacional postulará a Ricardo Rodríguez Martínez por uno de los dos distritos capitalinos. Ya estuvo en el Congreso por las siglas tricolores.

La convocatoria sigue abierta. En la capital se sabe que el próximo lunes once de febrero, Enrique Yáñez Reyes acudirá con el representante de la Comisión Nacional de Elecciones. Quiere aparecer en la boleta por el distrito 14 y con todo derecho lo reclama. Pertenece a las corrientes progresistas, fue fundador del PRD y Morena.

El ciclo de registros termina el 18 de febrero, fecha en que asimismo comienza el proceso para inscribirse ante el árbitro electoral. Precampañas ningún partido hizo.

Decíamos que hay inconformidad. Al presidente estatal de Morena, Enrique Torres Mendoza, se le reclama por qué no ha sabido aglutinar a los auténticos morenistas y perfilarlos rumbo a las delegaciones y chambas que van saliendo. Le urgen acomodar a la gente que se ha sobado la espalda.

Por ejemplo, nada bien cayó el nombramiento para Rosa María Muela Morales como nueva delegada del programa de Desarrollo Oportunidades, que hasta el 31 de diciembre del año pasado desempeñó Miguelito Cavazos Guerrero, el cachorro de Manuel Cavazos Lerma.

Cierto que Doña Rosita fue candidata a la presidencia de Tampico, pero también muy cierto que fue prominente operadora del PRI en el reciente gobierno de Egidio Torre Cantú, quien la hizo diputada local. No se concibe que tenga preferencia sobre los auténticos.

El celo se deja ver en las plurinominales. Ya solo falta que metan a priístas en los primeros lugares.

De hecho los espacios serán asignados por insaculación a realizarse el 17 del presente , pero ¿quién asegura que será por “suerte”?. Son los comentarios.

Hacia el interior se dice, por ejemplo, que José Antonio Leal Doria ha sido el artífice de la operación política y sería un error dejarlo fuera de la plurinominal. Podría ser el líder de la bancada (independientemente de si son mayoría o no).

Hay otra desventaja para los militantes que podría restarle votos y la deserción masiva.

Mientras que a los candidatos externos se les piden requisitos bastante comunes, a los militantes del cambio verdadero les exigen un registro en el padrón anterior al 20 de noviembre del 2017. Es una desventaja abismal, afirman.

La otra es que, según la Ley, el 50 por ciento de candidaturas se tendrán que entregar a las damitas.

¿Que si tienen gente? Ahí está Julio César Hernández Medina, de El Mante; Mario Eloy Ochoa Garza, por Río Bravo; Alma Reyna González Benavides, Matamoros, entre otros.

Pronto veremos si los temores de la militancia se cumplen y en los espacios se da preferencia a los “chapulines”. Las 22 asambleas distritales deberán realizarse este 16 de febrero. No hay cambio porque no van en alianza con el Partido del Trabajo.

Como decíamos líneas arriba: Del plato a la boca se puede caer la sopa. Los del PAN no están mancos y son gobierno en Tamaulipas.

Hay nueva gerente del INE en la entidad. Es Olga Alicia Castro Ramírez, de quien se menciona que es una “chucha cuerera” en eso de la mapachería, perdón, de organizar comicios. Ya fue jefa en el ex DF, Guanajuato y Sonora.

Tienen chamba los diputados de la 63 legislatura que lidera Glafiro Salinas Mendiola. Ahora se reunirán en plenaria el jueves a las once y cuarto de la mañana (la cambiaron del miércoles).

El JR Gómez Leal sigue recorriendo los municipios con dos propósitos. Uno es levantar la lista de beneficiarios de los programas de la Cuarta Transformación ¿y el otro?.

Cuarto Poder de Tamaulipas/