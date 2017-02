OPINIÓN PÚBLICA/ Primer trompo a la uña

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas. – Pues nada, que el alcalde neolaredense, Enrique Rivas Cuéllar, no está dispuesto a escuchar a los aztecas que le piden –algunos le exigen- no asistir este año a la ceremonia “del abrazo” con los “gringos”.

Usted sabe, esto viene por los odios enfermizos que el presidente americano, Donald Trump, se trae para con la raza de bronce.

La sangre mexica quiere venganza, quiere ver sangre ante las agresiones y humillaciones que ya nos ha hecho el inquilino de la Casa Blanca. Sería una respuesta a tantas amenazas que el hombre sigue profiriendo.

De oficioso y lambiscón con sus vecinos, Rivas tiene todo afinado. El evento será el 18 de febrero (domingo) a las ocho de la mañana a mitad del puente Juárez-Lincoln.

Hay que afirmarlo, no es un evento mexicano. Los estadounidenses conmemoran el natalicio de George Washington y en su festejo enrolan a los nuestros. Les hacen creer que son los mejores vecinos del globo terráqueo.

Por motivos del día feriado, esta tradición se adelanta. El aniversario del primer presidente de los EE. UU. es el 22 de febrero.

Es mas, Don Enrique Rivas quiere que este año el “abrazo” reúna a lo más granado del panismo nacional y comenzó a invitar a diestra y siniestra, alcaldes, gobernadores, diputados federales y senadores. Varios le tienen prometido que ahí estarán.

Para los “gringos” es la edición 120 de su festejo. Para los mexicas, que solo acuden como comparsa, anda por el 55.

El “abrazo” es a mitad del puente (uno de los puentes) y luego se realiza el gran desfile en Laredo, Tx de carros alegóricos, bastoneras, vehículos antiguos, acrobacias aéreas, show artístico. Es todo un carnaval estilo americano.

Para Don Enrique no cuentan los maltratos de Trump para con nuestros paisanos ni la deportación masiva, o el decomiso de visas por traer en los celulares “memes” del émulo del nazismo.

En varias ocasiones se ha presentado el Gobernador de Tamaulipas en turno; diputados locales y funcionarios del Poder Judicial.

De paso van “enrolando” a los niños. Hay un abrazo de menores de edad, también a mitad del puente.

Ya veremos si para el 2018 Rivas Cuéllar sigue pensando lo mismo si, como se anticipa, el señor Trump ordenó acabar en los Estados Unidos todo tipo de “gritos” mexicanos el 16 de septiembre.

Por aquí tenemos una “cartita” que el rorro ex diputado Jorge O. Valdez Vargas le mandó a su compadre Cuéllar (con copia para el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca) en que le pide que no se preste al show de la celebración gringa si el Presidente Trump “nos ha insultado a nosotros y a nuestro país”.

El golpeador de afeminados hace ver que “no debemos estrechar la mano de quienes nos amenazan, insultan y provocan”.

En fin, estaremos pendientes si en efecto el llamado de Rivas Ornelas es atendido por la jerarquía del PAN y vienen diputados, senadores y hasta gobernadores emanados del partido de la derecha.

Por cierto, armó revuelo la versión (que apenas estamos tratamos de confirmar) de que en el Estado de México –elecciones para ese año-, los aspirantes a puestos de elección solo deben tener la nacionalidad mexicana.

Es que miles, y hasta posiblemente millones de paisanos, sobre todo los políticos, saludan con dos nacionalidades. Aquí son funcionarios y, la lana de los mexicanos, se la llevan al lado americano.

Ya confirmaremos si es verídico. Si lo es, suponemos que traerá sus consecuencias en Tamaulipas en el 2018. La mayor parte de nuestros políticos son gringos y aztecas y no quieren renunciar a la primera.

Si hablamos de corrupción, el nuevo Auditor del Congreso del Estado, Jorge Espino Ascanio, tiene oportunidad de echarse su primer trompo a la uña con el caso Tampico y su ex alcalde Gustavo Torres Salinas, que pagó viaje de vacaciones a Francia con dinero del erario.

El regidor Antonio Heredia Niño hizo la denuncia ante el cuerpo edilicio que preside Magda Peraza Guerra, pero nadie ha dicho esta boca es mía.

Don Gustavo y su tesorero Gerardo Gómez Ibarra se habrían ido de vacaciones en el verano del 2015, para lo cual obtuvieron sendas tarjetas de crédito con cargo al ayuntamiento.

Pagaron desde hoteles a botellas de alcohol, boletos de avión, restaurante y medicamentos.

Si los regidores y la alcaldesa no presentan la demanda por peculado ante la Procuraduría, esto es competencia del señor Ascanio. Bien puede regresar las cuentas públicas de los pillos del puerto y pedir la respectiva averiguación penal.

Ahora nos vamos hasta Matamoros donde el diputado Anto Tovar anda en plena precampaña por la alcaldía del puerto fronterizo. Trae lista la “hulera” y el morral lleno de canicas. Avienta lana por todos lados.

Primero rifó una camioneta doble tracción último modelo, en diciembre. Luego vino el reparto de tarjetas de descuento SUMATE que sigue promocionando en los sectores populares.

La última es que Anto realizó la donación de equipo especial para el Heróico Cuerpo de Bomberos de Valle Hermoso.

No es cualquier cosa lo que financió el priísta: Equipos Scott con tanque de respiración, uniformes completos para bomberos, 16 overoles para combatir incendios forestales y una camilla especial de rescate.

Este cinco de febrero cumplió años la Constitución de Tamaulipas. Llegó a sus primeros 96. Fue promulgada el cinco de febrero de 1921 por el Gobernador José Morante, y el secretario general de Gobierno Luis Ilizaliturri.

Cuenta con 169 artículos ¿cuántos han sido reformados y adicionados? Las autoridades responsables no llevan al día el archivo, pero ya investigamos el dato. No pasa de 150.

