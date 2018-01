OPINIÓN PÚBLICA/ PRI, sin “golondrinos”

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En esta “comalada” de candidatos a diputados federales, por lo menos los militantes priístas deben estar satisfechos que, desde sus oficinas centrales, no les mandaron candidatos “golondrinos”.

Los que van por los nueve distritos son nacidos y nacidas ahí, o tienen largos años de residencia, igual los enlistados para el Senado.

En la historia reciente hay casos patéticos.

Después de radicar fuera de Tamaulipas toda su vida -donde a lo mejor ni nació-, el Gobernador Manuel Cavazos Lerma “invitó” al actor cómico Eliezar García Sáenz, mejor conocido como Chelelo, a ocupar la diputación por el décimo distrito local que abarcaba los municipios de Miguel Alemán, Camargo, Guerrero, Díaz Ordaz y Mier. Ganó.

Los electores se desconcertaron. Aunque la aplanadora priísta ya iba en declive, su vida de actor le ayudó a conseguir votos.

No terminó el ejercicio cuando, con fecha 18 de octubre de 1984 se retiró con carácter de indefinido. Ascendió el suplente Orlando Hinojosa Peña.

El propio Cavazos lo proyectó hacia la diputación federal por el II distrito con cabecera en Reynosa. Volvió a ganar y el uno de noviembre rindió protesta para el trienio 1994-97.

En la segunda tanda de alcaldes, Cavazos quiso devolverlo a Tamaulipas. Hizo que el PRI lo postulara por el municipio de Miguel Alemán, en cuyas cercanías el actor tenía un rancho.

Fue rechazado por los ciudadanos. Perdió frente al panista Santiago Gómez Stringel y se acabó la vida política de “Chelelo”. Falleció en 1999.

En tres años quisieron “pasearlo” por tres cargos de elección, hasta que el respetable protestó.

En el año 1982 la CNC nacional envió como candidato por Matamoros a uno de sus choferes de nombre Abdón Martínez Hinojosa. Más tarde fue conocido como El Llorón (lloraba de ver la pobreza; eso decía).

Al culminar el periodo fue nombrado delegado de la Reforma Agraria donde instauró un sistema de corrupción para centavear a los ganaderos. Lo echaron a patadas.

Las decisiones del tricolor se tomaban en la gran capital sin voltear a territorio. Allá decidían sin avisar o pedir permiso a los electores. Y lo más curioso es que ganaban, la gente solo estaba preparada para votar. Le eran fieles al sistema de partido único.

Igual llegó Martha Chávez Padrón para senadora y luego diputada por el entonces noveno distrito, Río Bravo, 1982-85, como también lo fue Bruno del Río Cruz, residenciado en la zona sur de la entidad.

Gerardo Gómez Castillo, eterno dirigente el Gremio Unido de Alijadores (GUA) de Tampico, representó a San Fernando en el Congreso de la Unión; Diego Navarro Rodríguez, dirigente de la Federación Regional de Trabajadores del Sur, fue postulado y ganó por Victoria.

Las bases del partido no respingaban a las absurdos de los gerentes de oficinas centrales.

Tenemos en la lista a Enrique Fernández Pérez, nacido en Yucatán y residenciado en el entonces DF con tareas en la CNC. Aterrizó como diputado por la cabecera de El Mante.

De los últimos tiempos, Enrique Meléndez Pérez también representó al VI distrito, impuesto por la fuerza del magisterio. El día de la elección vino a votar a Padilla, su tierra, y se regresó a la cañera a ver como andaban las cosas.

Nadie de la misma región le brincó a Martín “El Negro” Ramos Salinas por llegar como golondrino. Originario de Aldama, tenía a su familia en Madero y vivía en la capital cueruda.

El golondrinaje no está prohibido pero suena inmoral ¿Con qué cara van a pedir el voto si ni siquiera son vecinos?.

Por lo menos hoy, cada quien tiene residencia en sus distritos. Sin ganan, van a regresar a ver a sus familias, aunque no a los electores o a recoger demandas de obras y servicios.

Este martes tiene sesión el Instituto Electoral de Tamaulipas. La cita es a las 13:00 horas y en la agenda está designar a nuevos secretarios de los Consejos Municipales Electorales de Jiménez y Reynosa, cuyos primeros titulares renunciaron.

Igual tiene larga sesión la gerencia estatal del INE en que se informará sobre la ubicación de las casillas para la elección del uno de julio, y avances de la campaña intensiva de credencialización, entre otros temas.

En una elección concurrente, es el órgano nacional el que decidirá la ubicación de las urnas y no el IETAM. Ya mejor deberían atraer todo el proceso.

La Secretaría de Administración del Gobierno publicó la relación de proveedores del ejercicio 2017. Suman alrededor de cuatro mil 400 entre empresas y personas físicas de todos los rincones de Tamaulipas y México. Ofrecen desde servicios funerarios y dentales, a ganado, condones, automóviles y aviones.

A decir verdad, la lista creció en comparación con otros años. No quiere decir que todos le vendan al gobierno.

Por la UAT, el Rector José Andrés Suárez Fernández inauguró en el Campus Victoria las actividades para conmemorar el Día del Nutriólogo. Estuvo acompañado por estudiantes de la licenciatura en Nutrición de la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo.

En Victoria, el ayuntamiento organizó una charreada para colectar fondos para el equipamiento del Heroico Cuerpo de Bomberos. Tomaron parte conjuntos de Altamira, Mante, Tampico y Victoria.

Forma parte de una serie de actividades que desde el inicio de la administración de Oscar Almaraz Smer, se han desarrollado para el mejoramiento del centro de auxilio. El año pasado recibieron una unidad de combate contra incendios donada por el club Rotario Tamaholipa con capacidad de ocho líneas.

La 63 legislatura del Congreso tiene actividades desde el martes en Comisiones. La plenaria es el miércoles a las once de la mañana y, entre los asuntos principales, tratará el punto de acuerdo para que Doña Fede entregue al gobierno estatal las garitas aduanales de la frontera, que están fuera de funcionamiento. Se pretenden instalar servicios de seguridad y asistenciales.

Podría ser la última sesión a la que asistan algunos diputados que se van de candidatos al Congreso federal o alcaldes, como Anto Tovar García, Carlos García González (el mero coordinador parlamentario), Jesús María Moreno Ibarra y Copitzy Hernández García. Pedirán licencia.

Cuarto Poder de Tamaulipas/