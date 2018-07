OPINIÓN PÚBLICA/ PRI ¿aliado de Morena?

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Los tribunales emitieron sus primeras resoluciones sobre la impugnación de la elección federal. Por lo pronto en Río Bravo la “libró” el candidato de Morena, Héctor Joel Villegas González.

El TRIFE le quitó 122 votos, con lo que achicó la diferencia con su más cercana contrincante, María Carmen Pérez Rosas, del PAN.

Quedaron a una ínfima distancia de 1,140 sufragios.

De los nueve distritos, es el más vulnerable de los candidatos morenistas. La diferencia con la perdedora era de mil 309 votos.

Al presentar sus inconformidades, los jefes del Panal y Pan pedían la anulación de 120 casillas y por tanto la elección del III distrito. Los magistrados les concedieron una, la número 1145 C10 debido a que el segundo escrutador, Ricardo Bolaños Muñoz, no tiene su domicilio en el seccional.

Al PAN le descontaron 80 sufragios y al PRI 71, pero esto no alteró los resultados. Villegas sigue con la constancia de mayoría y listo para ir a cobrar su “dieta rasurada” (por decisión de López Obrador) a la cámara.

En los próximos días la Sala Superior desfogará los cuatro asuntos que se relacionan con Tamaulipas, y la Regional Monterrey los 21 que le tocó recibir, entre ellos 14 del Partido Encuentro Social que se niega a perder el registro. Sus jefes –un partido religioso- le agarraron sabor al caldito y quieren seguir pegados a la ubre gubernamental.

Respecto a la elección local, el Tribunal tiene en el horno 44 apelaciones y 33 recursos de inconformidad. De ambos temas, 25 son promociones del Partido Acción Nacional.

Hay sus tiempos. Los proyectistas deben sacar la chamba antes del uno de septiembre en que arranca labores la legislatura federal, y antes que el uno de octubre que inicia el periodo de los ayuntamientos.

A como nos tienen acostumbrados los tribunales, no se espera que vayan a tumbar diputados o alcaldes electos. Con mas o menos votos, se van a quedar los que ya están. El que pega primero pega dos veces.

En lo que toca al Instituto Electoral de Tamaulipas, terminó su chamba y se apresta a iniciar el proceso del 2019 cuando se renovará la legislatura al Congreso local. Los diputados ejercerán por dos años para homologarse con la intermedia federal. Los comicios serán el dos de julio (en adelante siempre el primer domingo de junio).

Se pronostica una elección bastante movida. Por primera vez participará Morena como fuerza predominante.

Si para entonces la luna de miel pejista continúa, saldrán adelante sus candidatos. Si hay desencanto respecto a sus promesas y compromisos de campaña, el respetable empezará a darle la espalda.

Sabremos también si el señor López organizará una elección de Estado, es decir, si utiliza a los funcionarios de sus coordinaciones estatales y municipales para postularlos como candidatos, y de paso con el apoyo de los programas oficiales.

En 2019 habrá elecciones en cinco estados. Para Gobernador, alcaldes y diputados en Baja California; alcaldes, Aguascalientes y Durango; diputados en Quintana Roo y Tamaulipas.

Si Morena postula a los representantes pejistas en esas entidades, o a los coordinadores distritales y municipales, no quedará duda que AMLO juntará paridas con preñadas.

La lógica que parecen seguir es darle chamba a sus candidatos perdedores, en este caso los que jugaron por las diputaciones y presidencias municipales. Vienen de un “paseo de pueblo”, los conoce la gente, conocen su demarcación territorial, tienen un avance en su posicionamiento.

No solo los morenistas estarán en esa condición, también priístas estarían dispuestos a postular a elementos como Alejandra Cárdenas Castillejos como abanderada por uno de los distritos de la capital, y a un Oscar Almaraz Smer para el segundo, si es que para entonces no anda huyendo de la Ley. Todo puede suceder.

Por el lado de Morena, se da como un hecho que Eduardo Gattas Báez, candidato perdedor a la alcaldía, será el “dedeado” por una diputación, lo mismo que Reyna Garza Hinojosa, la perdedora por el V distrito.

Si Gattas es nombrado jefe del gobierno federal en Victoria, sabremos cual será la política pejistas para ganar y conservar el poder en los estados y municipios.

Por el PAN ¿quienes para diputados? La voz azul menciona a un Miguel Mansur, alcalde suplente de Xicoténcatl González, Arturo Soto, el Subsecretario de Ingresos; el arroz de todos los moles, “Chichí” Garza García y su coleguita Javier Mota Vázquez, cuya imagen en 22 Berriozábal es que no sacan un perro a hacer sus necesidades.

Allá por diciembre, cuando se empiecen a dar los plazos, el Partido Acción Nacional, hoy el de mayoría en Tamaulipas, se habrá dado cuenta de con quién quiere ir en alianza rumbo a las diputaciones.

Sobra decir que el PRD y el Movimiento Ciudadano no le sirvieron para maldita la cosa. Sus gerentes son parásitos que buscan colgarse en lugar de ayudar.

Más les valía a los azules ir solos.

Les queda la alternativa de estrenar alianza ¿con quién? Por ejemplo con el Panal y el Verde Ecologistas, con los cuales ya juega de facto.

¿En el PRI? Más bien los tricolores están encaminados hacia Morena aunque no con sus satélites PT y PES, otros dos parásitos alimentados con dinero público.

Se dice por ahí que, si los priístas hacen a un lado su orgullo, podrían unirse con Morena. Después de todo, la inmensa mayoría de los candidatos, ganadores y perdedores en el proceso del uno de julio, fueron aportados por el Revolucionario. Son la misma gata pero algo revolcada.

El INE estatal tendrá reunión de consejo este lunes 30 a partir de las once de la mañana en sus oficinas del 17 Rosales. La convoca el veterinario mitómano.

Si cambiamos de tema, el “Pez Diablo” es una plaga que afecta las especies nativas e inhibe la actividad pesquera regional. Ante ello, investigadores de la UAT se avocaron al asunto y encontraron que la nutria o “perros de agua”, es un regulador natural que podría ser útil en el mantenimiento del ecosistema.

Así lo mencionó Leroy Soria Díaz, experto del Instituto de Ecología Aplicada, al señalar los descubrimientos sobre la dieta de las nutrias en una tesis de posgrado de Luis Angel Alvarez Vázquez.

Podría ser el comienzo para controlar al Diablo, una plaga perjudicial que accidentalmente llegó hace años.

Al trascurrir las primeras dos semanas de las vacaciones de verano, Tamaulipas rompió récord de visitantes a lo largo y ancho de la entidad. Se contabilizaron 768 mil 700 personas, lo que habla de lo atractivo que es nuestra región.

Este domingo, en el evento del 90 aniversario de la Policía Federal, la secretaría de Salud del Estado, que preside Gloria Molina Gamboa, recibió un reconocimiento de la corporación por la difusión de medidas preventivas y de coordinación en la prevención de accidentes. El evento se realizó en el Poliforum.

Cuarto Poder de Tamaulipas/