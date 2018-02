OPINIÓN PÚBLICA/ Por todo, o nada

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Comenzó el movimiento interno en el PAN para postular candidatos o ratificar a quienes hoy ocupan alcaldías. El proceso es lento. Da la impresión que no todos están “palomeados” desde la esquina del poder en Palacio de Gobierno.

Para la próxima semana los registros se darán en cascada. El plazo para hacerlo termina el once de febrero. Ya no tendrán “chance” de hacer precampañas.

Con seguridad no han recibido el visto bueno, ni los que van por la reelección ni los que llegan, sean militantes o ciudadanos externos.

Al momento, de los presidentes que quieren seguir, solo Guillermo Berlage Berry, de González, parece tener la bendición. Llevó sus papeles al CDE y le dieron la constancia para que se ponga a buscar simpatizantes. Ya está del otro lado.

En cambio los presidentes de Padilla, Eduardo Alvarado García, y de Casas, Arturo Barrón, no tienen luz verde para volver a ser postulados por el PAN, la única opción que les queda. Ya no pueden irse como independientes ni por otro partido.

De los “nuevos” está Marco Antonio Castro Narváez, un abogado promotor social y deportivo, que quiere por Soto la Marina; Julia Rangel Pérez, de Miquihuana, ingeniera en sistemas computacionales, ex regidora y ahora empleada de la Sebien.

César Santiago Gómez Alemán se apuntó por Miguel Alemán. Ha sido regidor y funcionario municipal.

Jesús Gerardo Alfaro pidió registro por Valle Hermoso, y Adela González Bujanos por Guémez.

Son muchos los formatos que tienen qué llenar los “suspirantes”, como una carta donde bajo protesta de decir verdad afirmen que no pertenecen ni han recibido lana de la delincuencia organizada.

Las preguntas son varias, pero una la principal: ¿Cuál es la razón por la que usted aspira a ser candidato del Partido Acción Nacional?.

Por lo pronto el partido no los hace firmar letras de cambio por si reciben multas de las instancias electorales. Esto será al momento en que sean candidatos formales.

En Victoria está listo, mota´o y arma´o Don Xico González Uresti para ir a pelear la alcaldía. Renunció a la chamba de la secretaría de Salud.

A pesar de que era independiente, ahora va por el PAN y asociados, y con todo.

Se despidió del personal del Hospital General, donde era director desde hace un año, y comenzó de inmediato su precampaña en pos del palacio del 17 Hidalgo: “Vamos a ir con todo por el proyecto de Victoria… Es todo o nada”.

El jueves se registrará ante los órganos respectivos, en el edificio azul de 22 y Berriozábal. Llega también con el apoyo del PRD y PES, que son socios de Acción Nacional.

Luego de entregar su renuncia, dijo que entre los planes políticos trae el de “una Victoria saludable y una ciudad que sonría”.

Más adelante veremos, y desde luego el día de los comicios, cómo toma la ciudadanía la decisión del médico de cambiar de camiseta política en tan poco tiempo, de libre a ir por un partido.

Cuando jugó en el 2016 alcanzó los 28 mil sufragios que le dieron derecho a dos regidurías plurinominales. No le fue nada mal.

No se sabe todavía a quiénes se enfrentará por los demás partidos y coaliciones. Debemos entender que Morena juega en alianza con el PT y el PES, y el tricolor en solitario.

En el establo priísta, el CEN publicó que varios aspirantes a la diputaciones federales tienen que ir a la escuela interna: Aida Zulema Flores Peña, Armando Benito de Jesús Sáenz Barella, Gustavo Rico de Saro, Humberto Valdez Richaud y Mauricio Arturo de Alejandro Martínez.

Se les aplicará un “examen de selección” ¿Por qué? Pertenecen a los dos distritos de Reynosa, donde concurrieron más de un aspirante. Se entiende que buscarán al mejor, sin dedazo.

La Comisión de Procesos Internos dio el visto bueno para que Alejandro Guevara Cobos y Yahleel Abdala Carmona sean sus candidatos al Senado. No tienen contrincante.

Respecto a las diputaciones, tienen predictamen positivo los siguientes:

Juan de Dios Juanes González, Aida Zulema Flores Peña, Armando Benito Sáenz Barella, Copitzi Hernández García, Anto Adán Marte Tláloc Tovar García, Alejandra Cárdenas Castillejos, Florentino Aarón Sáenz Cobos, Griselda Carrillo Reyes, Elvia Ilse Holguera Altamirano, Humberto Valdez Richaud, Mauricio Arturo de Alejandro Martínez, Gustavo Rico de Saro,

Improcedentes: Alan Alexandre Arjona, Dulce María Nava Castañeda y Miguel Cavazos Guerrero (el hijo del ex Gobernador Manuel Cavazos Lerma). Estos ya no tienen ni derecho de pataleo.

En el segundo y noveno de Reynosa es donde sí hay derecho de pataleo. Podrían recibir la candidatura Benito Sáenz Barella y Zulema Flores Peña. los demás pierden.

Por cierto, este martes solicitó licencia la síndica de Victoria Alejandra Cárdenas Castillejos, para ser candidata a diputada por por el V distrito. De inmediato fue llamada su suplente Aurora Peña Zorrilla.

La licencia es hasta el 16 de febrero de tal forma que tendrá que ampliar el permiso. Va como aspirante única y por tanto será la abanderada.

Mientas esto pasa en los partidos, el árbitro local, en este caso IETAM, también se prepara rumbo a las elecciones. En sesión plenaria, el martes, aprobaron los lineamientos para el funcionamiento del PREP (programa de resultados preliminares).

Los ciudadanos podremos ver en la Red de Internet el avance de las votaciones, casilla por casilla, a partir de las 20:00 horas del uno de julio, y hasta las 20:00 del día siguiente.

Aprovecharon los señores y señoras para nombrar a Ana Karen Yesenia Sena Castillo como nueva consejera municipal en Padilla. Ana María Méndez Moya Renunció antes del proceso.

Desde que los 43 consejos municipales fueron designados en diciembre, han renunciado seis.

Ellos son: José Perfecto Anaya Berrones, presidente del Consejo de Villagrán; Enrique Aguilar Salinas, presidente de Padilla; José Alfredo Martínez Chabrand, de Río Bravo; Rogelio Zúñiga Villanueva, de Tula; Guadalupe Salas Castellanos, de San Nicolás, y la señalada Ana María Méndez, de Padilla, que lo hizo el 25 de enero.

