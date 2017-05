OPINIÓN PÚBLICA/ Por sus apetitos sexuales

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La versión dice que el precio de la traición a su partido es una asesoría bien pagada. Su función en el nuevo empleo es operar políticamente a favor de los contrincantes que tuvo por alrededor de 40 años. No hay valores ni principios. No hay ideología y menos revolucionaria, es el amor por la moneda.

Bien dicen que vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. La alta burocracia se acostumbra a comer bien y beber mejor.

No hacía falta que renunciara y menos ante los medios de comunicación. No aparece en el padrón de militantes. En la práctica sería una especie de adherente.

Podría tener su credencial pero no actualizada, no de reafiliación que cada tres años hacen los partidos para cumplir con el ordenamiento legal. Así pues, no habrá necesidad de darlo de baja. La otra es que nunca estuvo afiliado.

Por cierto, le dimos una revisadita más amplia al padrón de militantes del PRI en la entidad, y vemos sorpresas.

En la lista que mantiene en su portal de transparencia el tricolor de Tamaulipas, no está por ejemplo el Secretario General del CDE, José Hernández Cuesta ni la jefa del sector femenil Susana Hernández Flores, además de varios otros.

Doña Aida Zulema Flores Peña, presidenta interina, se dio de alta como militante en Reynosa en junio del 2009, en tanto que el jefe de Finanzas, Rodolfo Higuera Terán, lo es desde el 2014.

De los funcionarios del CDE que aparecen en el padrón, la militancia más antigua la tiene Mayra Benavides Villafranca, que es priísta desde el 2000. Algo para sentirse orgullos si es de la muchachada.

Seguimos con los “suspirantes” por la presidencia partidista –en lugar de Zulema- y también se dan sorpresas.

Por ejemplo, el casi seguro presidente estatal del partido, Luis Alejandro Guevara Cobos, tiene doble militancia. Tiene dos altas. La primera de 1996 y la segunda del 2006. No cualquiera.

Heriberto Ruiz Tijerina dice que se incorporó el 19 de mayo del 2014. En ese mismo año Juan Alonso Camarillo y Humberto Valdez Richau, aunque en diferentes municipios, Río Bravo y Reynosa.

Don Ramiro Ramos Salinas está enlistado desde mayo del 2014, y el gran ausente es Manuel Muñoz Cano.

Edgardo Melhem Salinas registra que se dio de alta el cinco de enero de 1992, lo que significa que tiene 25 años en actividad partidista. Por su parte Andrés Marco Antonio Bernal Gutiérrez tiene fecha del dos de diciembre de 1982. El más “viejito”.

Alejandro Etienne Llano, el pupilo de aquel que se fue a vivir a Monterrey, tampoco está en la lista priísta ¿cómo quería ser Gobernador?.

De los ex jefes estatales, pues no están los últimos como Egidio Torre Cantú, Eugenio Javier Hernández Flores, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba y Manuel Cavazos Lerma. A lo mejor nunca estuvieron afiliados al partido que los postuló.

Si continuamos con los del otrora poderoso, pues ya publicaron la convocatoria para su 22 asamblea nacional. Se realizará el 12 de agosto en la gran ciudad capital ¿dónde más? Con tres mil 500 delegados que surgirán de las bases más los de “cajón” que ya tienen espacio asegurado.

Es la mejor decisión que se le conoce a Enrique “Clavillazo” Ochoa Reza desde que tomó las riendas de ese partido. Si alguien sabe que va a perder todo en la elección del 2018, ese es él.

Entre el 12 de mayo y 18 de junio realizarán asambleas municipales para instalar foros de discusión y nombrar delegados a la estatal, cuyo plazo quedó entre el 22 de junino y 9 de julio.

Ya en específico las fechas de las reuniones en Tamaulipas las tendrá que fijar el equipo de Egidio Torre Cantú a través de Aida Zulema Flores Peña, la todavía gerente estatal.

Vaya escándalo en que está metido por sus apetitos sexuales el señor Arturo Sarrelangue Martínez, un “bracero” que llegó a Valle Hermoso (colonia Jardín) hace algunos años procedente de Veracruz donde vino al mundo en 1956.

En el gobierno panista fue nombrado Director de Oficinas Regionales de Educación. Desde que llegó fue denunciado por personal femenino de abusos y acoso sexual, proposiciones indecorosas y muchos delitos de ese tipo.

Don Arturo pertenece a la cúpula del PAN tamaulipeco. Ahora mismo es consejero nacional junto con Dulce Adriana Rocha Sobrevilla, Sonia Tamez González, Guillermina Perales López, Silvia Arely Aguilar Orozco, Homero Flores Ordóñez y César Augusto Rendón y Francisco Garza de Coss.

Salió “electo” en diciembre pasado por el municipio de Guémez. Le ganó con 15 votos a Juan García Guerrero.

Tan tiene el reconocimiento de su partido que en 2004 llegó al Congreso del Estado representando a los azules.

Los favores van en familia: Su esposa María Victoria Rodríguez Varela ha ocupado dos veces una regiduría en Valle Hermoso. Es una profesora egresada de la Normal Federalizada de Ciudad Victoria.

Se dice “profesor” aunque la verdad es que abortó una carrera de Leyes y fue hasta el 2011 cuando se tituló (en ese mismo año se tituló uno de sus hijos en un Cetis).

En ciudad Victoria vive solo y por eso invita a sus secretarias de la coordinación de Credes a que lo visiten (denuncia que hicieron ante el Ministerio Público).

Los documentos dicen que como jefe es muy exigente, como eso de que pide a sus empleadas, a las que no baja de prostitutas, que le enseñen sus “pechitos” o que lo acompañen a la cama (ya tiene o pronto tendrá una en su oficina).

Si bien lo acusan de ser un chacal en corrida, en lo que no estamos de acuerdo es en que lo señalen de haber violado a una niña en una escuela de Valle Hermoso donde trabajaba. Es que no aportan más datos. Si no lo comprueban, eso sí no se vale.

El Instituto Electoral de Tamaulipas invita para este dos de mayo a la presentación de la plataforma de cursos en línea que oferta el INMUJERES a cargo de la maestra Paula Adriana Soto Maldonado.

Es a la una de la tarde en el auditorio del propio Instituto. Antes habrá conferencia de prensa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/