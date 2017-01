OPINIÓN PÚBLICA/ Polvos de aquellos lodos

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Se instalaron en la explanada de la plaza Juárez –frente a Palacio de Gobierno- estrenando pequeñas casas de campaña y techumbres playeras.

Puede adivinarse que salieron del mismo proveedor y de similar chequera.

Es el primer “plantón” permanente que registra el gobierno de los vientos de cambio en los pocos más de tres meses y medio de administración. Es organizado y sin lugar a dudas financiado por el llamado último porro universitario, Gonzalo Hernández Flores.

Alguien decía que el cacique de la Unidad Académica de Trabajo Social ya tiene “méritos” suficientes pero quiere hacer más, para ir derechito al suntuoso hotel de Tamatán.

Lodos de aquellos polvos; polvos de aquellos lodos que la comunidad victorense, y menos los universitarios, quisieran volver a vivir y sentir. Un porrismo que dejó lesiones como para ya nunca más permitirlo.

El anterior fin de semana, el jefe caciquil y sus seguidores impidieron que las autoridades legalmente constituidas, instalaran como directora por ministerio de Ley a la maestra Myrna Maribel Medrano Vargas. Una trifulca arrojó varios lesionados.

Este lunes el grupo amaneció persistente en su proyecto de desestabilizar la buena marcha de la casa de cultura. Pareciera que gritan se les abran las puertas de algún penal.

Sin embargo los fines de la Universidad no pueden detenerse, como no se detuvieron a finales de 1999 cuando se dio la gran limpia de los grupos porriles que aquejaron a la casa de cultura por espacio de 25 años.

Mientras el último cacique de los recintos instalaba a su escasos seguidores en la plaza, la Asamblea Universitaria sesionaba para ofrecer una opción a los estudiantes de Trabajo Social que quieren clases para no perder su semestre. Se declaró un recinto alterno.

A partir de esta semana, las clases en el periodo escolar 2017-1 se impartirán en las instalaciones de la Escuela Normal Superior, por la salida a Soto la Marina. Aquellos alumnos que asistan no verán perdido su semestre.

Fue la solución hace poco más de 16 años. Volverá a ser útil ante este grupúsculo que amenaza con nubarrones en una institución que ya no quiere saber de violencia.

El porrismo se recuerda como una noche que la sociedad tamaulipeca ya no quiere volver a sentir. Profesores, estudiantes y ciudadanos inocentes agredidos; comercios saqueados, tráfico de autos de procedencia ilícita y un sinfín de ilícitos.

La Asamblea Universitaria volvió a dar todo su apoyo al Rector Enrique Etienne Pérez del Río para que restablezca el orden y, con la reanudación de clases, haga que se cumplan los fines superiores de la Universidad que es la academia y la preparación de los jóvenes en el ámbito profesional.

Si hablamos de los partidos políticos, el CEN del Movimiento Ciudadano declaró improcedente la realización de la Segunda Asamblea Estatal en que Gustavo Cárdenas Gutiérrez sería ratificado como gerente estatal.

La decisión fue tomada por la Comisión Nacional de Justicias Intrapartidaria ante las denuncias de múltiples irregularidades en que cayeron Gustavo y su gente para nombrar a los delegados distritales. Los pocos militantes que quedan ya no quieren que el diputado siga con el saqueo de la lana que le asignan al partido.

Los jefes nacionales encontraron una salida disfrazada. Echan la culpa de la rebelión a “intereses externos que han intentado propiciar conflictos aparentes e innecesarios”, en lugar de decir claramente que todo es por la corrupción desmedida de Gustavo y sus contlapaches.

Para comenzar, la asamblea estaba programada en el hotel propiedad del gerente Cárdenas. Ahí fue el año pasado y al mismo tiempo se “celebró” el cumpleaños del señor.

Si la asamblea estaba programada para el sábado, es un hecho que no habrá “cumple”. El 25 de enero llegará a sus primeros 59 primaveras.

La resolución del CEN no dice para cuando se pospone el evento pero se ve que no hay las condiciones para ello. Bien podría enviarse un delegado especial.

En otro partido, el PAN, los titulares de la Comisión de Justicia Partidaria acaban de dar otro revés a Maki Ortiz Domínguez, la alcaldesa de Reynosa, y su corifeo Juan García Guerrero.

Habían impugnado las asambleas de Reynosa y Guémez en que se designó a los consejeros nacionales en la etapa estatal. Las reuniones se realizaron el 20 de noviembre del año pasado.

La presidenta fronteriza se lanzó contra Danya Silvia Aguilar Orozco, quien fue nombrada consejera por aquel municipio.

El argumento de Maki es que su contrincante también era candidata por Díaz Ordaz; que el jefe local del partido había enviado 500 cartas al mismo número de militantes pidiendo el apoyo para Danya, y que el proceso de votación inició tarde.

Los integrantes de la Comisión le dieron con la puerta en la nariz cuando le dicen: “Son infundados los agrarios expuestos por la parte actora”.

Respecto al achichincle García Guerrero, que se inconformó en Guémez, la Comisión rechazó sus argumentos; “se desecha de plano por improcedente”, le indican.

García vive en Monterrey; tiene su credencial de elector en Victoria; trabaja como gerente de la Comapa de Reynosa y quería ser consejero nacional propuesto por el municipio de Guémez… Una fichita.

Este 23 de enero las autoridades mantenses encabezadas por el alcalde Juan Francisco Leal Guerra, presidieron en Tantoyuquita el homenaje póstumo al General Pedro J. Méndez en un aniversario más de su muerte a manos de las tropas francesas invasoras.

El presidente de Victoria, Oscar Almaraz Smer y el gerente de COMAPA, Gustavo Rivera Rodríguez, supervisaron la rehabilitación de drenajes de más de 50 años de antigüedad que nunca habían recibido una “manita de gato”.

Estuvieron en diversos lugares como Cero y uno Allende, 14 Hidalgo, 20 y 21 Coahuila. Se hará la reposición de más de 400 metros lineales de tubería de barro por PVC de ocho pulgadas, entre otras acciones.

Cuarto Poder de Tamaulipas/