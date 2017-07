OPINIÓN PÚBLICA/ Podredumbre en Salud

Por: Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Da pena decirlo pero en la Secretaría de Salud siempre se han dado las pillerías, y más en el sexenio pasado.

El saqueador directo no pudo haber sido Norberto “Don Teofilito” Treviño García Manzo, ex gerente de los Servicios de Salud en el pasado reciente, pero sí cómplice de segundones que deberían estar en la cárcel.

En las auditorías del 2012, 2013 y 2014 practicadas por el órgano fiscalizador de la Cámara de Diputados, puede verse la distracción de lana federal.

No creemos que haya cambiado mucho la situación a nuestros días, cuando acaba de tomar el changarro Doña Gloria Molina Gamboa. Está tan arraigada la podredumbre que es difícil erradicarla.

Aparte, ahí se venden abiertamente las plazas laborales al mejor postor. Es una “conquista” de los líderes sindicales.

Si bien la prensa no tiene de inmediato acceso a información privilegiada, en su momento la ASF difundirá los resultados de la revisión a las cuentas de Doña Lydia Madero y Molina Gamboa.

A la Auditoría Superior no le interesa la distracción de pesos de procedencia estatal. Pelean que el presupuesto federal. Exigen la devolución, y con intereses.

Ahora sabemos por ejemplo, que el sindicato goza de 53 plazas con goce de sueldo para sus líderes ¿Cuántas clínicas podrían atenderse con esa gente que holgazanea?. Más le vale al gobierno de los vientos del cambio que efectivamente meta orden. Tardados pero que lleven las cosas bien.

Alguien decía que, en Salud, hay una verdadera delincuencia organizada y no de primodelincuentes.

Seguro que no ha variado en escaso tiempo. No es una gripilla cualquiera.

Los auditores dicen que “los Servicios de Salud en Tamaulipas carecen de control para asegurarse de la entrega de medicamentos prescritos a pacientes de población abierta”.

La Secretaría no cuenta con manuales de procedimientos y menos con códigos de ética, comités de evaluación y buzones de quejas, sugerencias y felicitaciones en sus unidades médicas.

Cada quien ha trabajado como quiere y se lleva lo que quiere, hasta equipos médicos.

Mencionan a un señor Assad que trae un cola más larga que un tren carguero. Lo malo es que no se le ha molestado ni con el pétalo de un cheque.

Por ejemplo en el 2013, la sección administrativa transfirió 3.6 millones de pesillos para el pago de 368 cheques, los que finalmente fueron cancelados.

Como usted le atinó querido lector, no hubo evidencia del regreso de ese dinero, y lo mismo pasó el año anterior.

Los vicios y la eterna corrupción o pueden terminar de la noche a la mañana. Los mandos medios siguen ahí. Son el poder de las oficinas.

En el mismo ciclo se descubrió que los jefes destinaron 24 millones de pesos al pago del dos por ciento de Impuesto Sobre Nóminas, que no debió haber salido del dinero federal.

Se reintegraron a Doña Fede ¿De dónde? Pues ¡Del presupuesto público! del gobierno local.

Cuando fingió (fingió) Don Teofilito como secretario, no pudieron cubrir 153 plazas autorizadas para personal, pero sí ingresaron a nómina a 46 personas en forma ilegal.

Salieron vales de despensa para los “preferidos” de los jefes, pago de compensaciones y viáticos para los cuates, bono de Navidad a los compadres, boletos de avión para las amiguitas.

Del ejercicio 2011, la federación recuperó 50 millones de pesos que desviaron los funcionarios, y no salieron del bolsillo de ellos.

El tiempo transcurre para Doña Gloria. Si no recompone las cosas después de un año, habrá perdido la esperanza del respetable.

Si Lydia Madero vino a curar un sistema enfermo, Molina sí llegó a curar a los tamaulipecos, aunque no los conozca. Más le vale que lo haga a tiempo.

El comentario del día: ¿Cómo le hizo Andrés González Galván para conseguir la magistratura del Tribunal de Justicia Administrativa? ¿De dónde su relación con el grupo en el poder?.

Viene de los gobiernos priístas. Duró diez años metido en la Secretaría de Finanzas del Gobierno. Comenzó con Manuel Cavazos Lema en 1998, siguió con Toma Yarrington y culminó en 2008 con Eugenio Hernández Flores.

Tiene otros nueve detrás de los escritorios del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, organismo que goza de fama de ser un elefante blanco. La poca chamba que se atribuyen los comisionados ha sido la de González Galván.

Entre 1994-96 declara haber sido asesor jurídico de la Coordinación Tamaulipas del Senado de la República, y abogado postulante en el despacho Villarreal Abogados, de Monterrey.

Ni modo que haya sido una concesión con los grupos priístas. El poder no se comparte.

De los otros dos magistrados, Edgar Uriza Alanís y Noé Sáenz Solís, puede considerarse que son panistas.

Investigadores del Instituto de Ecología Aplicada de la UAT, participan en un proyecto que busca hacer más eficiente la colecta y tratamiento de plantas del altiplano tamaulipeco, coadyuvando con ello al desarrollo económico de las comunidades y protección de las especies.

El doctor Jorge Ariel Torres Castillo, dijo que realizan el trabajo en colaboración con la Universidad Autónoma de Nuevo León y la Autónoma de Coahuila, con financiamiento de la Comisión Nacional Forestal.

Este jueves el alcalde de Victoria, Oscar Almaraz Smer, puso en marcha la remodelación del estacionamiento y acceso principal a la secundaria No.1, que consta de dos mil 850 metros de pavimentación asfáltica.

A petición de alumnos y maestros, se comprometió en los siguientes días a iniciar la construcción de una techumbre de casi 600 metros cuadrados, equipada con luminarias que permitan realizar actividades a cualquier hora del día sin padecer las inclemencias del tiempo.

